Colombia

Avianca expulsó a reconocido “influencer disruptivo” tras pesada broma durante un vuelo internacional: interpondrá acciones legales

El famoso creador de contenido colombiano se vio envuelto en controversia tras activar un artefacto con olor químico a bordo y grabar la reacción de los pasajeros para sus redes sociales, desencadenando acciones legales y una medida inédita por parte de la aerolínea

Guardar
Avianca canceló el vuelo de regreso de Yeferson Cossio por comportamiento disruptivo durante el trayecto Bogotá–Madrid - crédito Europa Press
Avianca canceló el vuelo de regreso de Yeferson Cossio por comportamiento disruptivo durante el trayecto Bogotá–Madrid - crédito Europa Press

La madrugada del 11 de marzo, Avianca comunicó la decisión de terminar el contrato de transporte y cancelar el trayecto de regreso de Yeferson Cossio, un reconocido influencer colombiano, tras un episodio calificado como comportamiento disruptivo a bordo del vuelo AV46 que cubría la ruta Bogotá–Madrid.

Según informó la propia compañía, el hecho involucró el uso de un artefacto que generó un olor químico dentro de la cabina, lo que activó la respuesta inmediata del personal a bordo y derivó en una sanción sin precedentes para el pasajero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida se sustentó en lo dispuesto en el contrato de transporte de la aerolínea, específicamente en las letras a), d) y h) del numeral 8.6, que contemplan sanciones ante conductas que afecten la seguridad, comodidad, orden y disciplina en el avión.

Detalles del vuelo y las acciones de la tripulación

Avianca fundamentó la decisión en cláusulas del contrato de transporte que protegen la seguridad, el orden y la disciplina dentro de la cabina - crédito Avianca / X
Avianca fundamentó la decisión en cláusulas del contrato de transporte que protegen la seguridad, el orden y la disciplina dentro de la cabina - crédito Avianca / X

El comunicado oficial de Avianca precisó que el incidente tuvo lugar cuando la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico, en una fase del trayecto en la que no era posible realizar un aterrizaje de emergencia debido a la distancia respecto al aeropuerto más cercano.

La empresa subrayó que en un entorno cerrado, con sistema de presurización y recirculación de aire, este tipo de acciones representa un riesgo directo para todos los ocupantes de la cabina.

La aerolínea detalló que el artefacto fue utilizado presuntamente como parte de una broma, ya que Cossio se grabó mientras lo activaba, con la intención de generar reacciones entre los pasajeros y crear contenido para sus redes sociales. En uno de los videos relacionados, se observa a una pasajera extranjera mostrando incomodidad ante la situación, lo que generó rechazo en redes y aceleró la reacción de las autoridades de la compañía.

El creador de contenido abrió las posibilidades de entrar a un ring con Arrieta y Westcol - crédito @yefersoncossio/Instagram
La aerolínea detectó el uso de un artefacto con olor químico activado a bordo, lo que provocó una sanción sin precedentes para el influencer colombiano - crédito @yefersoncossio/Instagram

La tripulación intervino de inmediato para controlar la situación y preservar el orden. El pronunciamiento de la empresa fue enfático: “Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio”.

El contenido grabado durante el vuelo aún no ha sido publicado por el propio Cossio, aunque en sus redes existen antecedentes de videos con bromas similares. Hasta el momento, el influencer tampoco ha emitido un pronunciamiento oficial tras la sanción ni sobre las acciones legales anunciadas por la aerolínea.

Cancelación del vuelo de regreso y acciones legales

La consecuencia directa para Yeferson Cossio fue la cancelación de su trayecto de regreso a Colombia con la misma aerolínea. Avianca informó que interpondrá las acciones legales correspondientes, aunque no especificó el tipo de demanda ni el alcance de las sanciones que buscará.

El caso marca un precedente respecto a la aplicación de medidas disciplinarias para pasajeros considerados disruptivos y expone la postura inflexible de la compañía ante comportamientos que puedan alterar la seguridad aérea.

Yeferson Cossio reacciona a denuncia por exclusión en su discoteca de Bogotá - crédito @yefersoncossio/IG
Yeferson Cossio grabó la supuesta broma para generar contenido en redes sociales, lo que agravó la reacción de la compañía y de otros pasajeros - crédito @yefersoncossio/IG

La empresa reiteró que cualquier conducta que comprometa la experiencia o la seguridad operacional será tratada con la máxima severidad, y resaltó la importancia de actuar de forma ejemplar frente a situaciones que podrían derivar en emergencias.

Llamado al Congreso para endurecer sanciones

En el mismo comunicado emitido el 29 de marzo de 2026, Avianca aprovechó para pedir a las autoridades y al Congreso de la República de Colombia que continúen el trámite del Proyecto de Ley 153 de 2025, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y reforzar la protección del personal aeronáutico ante conductas que pongan en riesgo vuelos comerciales.

El proyecto contempla el aumento de multas, la creación de listas de pasajeros sancionados y la posibilidad de imponer responsabilidades económicas por daños, como desvíos o aterrizajes forzados. En los casos más graves, se prevén sanciones penales. Además, promueve una mayor coordinación entre aerolíneas, autoridades y la Aeronáutica Civil para garantizar su cumplimiento.

Temas Relacionados

AviancaYeferson CossioSeguridad AéreaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Ministerio de Defensa reiteró que el Estado garantizará la vivienda para familias de militares fallecidos en accidente aéreo en Putumayo

Las medidas nacionales contemplan respaldo institucional y nuevas oportunidades para los allegados de los uniformados tras la tragedia que cobró la vida de 69 integrantes de la Fuerza Pública

Ministerio de Defensa reiteró que el Estado garantizará la vivienda para familias de militares fallecidos en accidente aéreo en Putumayo

Carlos Antonio Vélez apunta contra Néstor Lorenzo tras la derrota de la selección Colombia vs. Francia: “Campeón mundial de terquedad”

El comentarista deportivo dice que la Tricolor sigue sin idea de juego y que entre Francia y Colombia se evidenció cuál es un equipo y cuál es un grupo de jugadores

Carlos Antonio Vélez apunta contra Néstor Lorenzo tras la derrota de la selección Colombia vs. Francia: “Campeón mundial de terquedad”

Goleada de la selección de Francia a Colombia en el último partido de la fecha FIFA de marzo: así fue el encuentro en Estados Unidos

Néstor Lorenzo tendrá la última prueba antes de los partidos amistosos de finales de mayo y junio, en la que ya deberá tener definida la lista de 26 jugadores que disputarán con la selección la Copa Mundial de la FIFA 2026

Goleada de la selección de Francia a Colombia en el último partido de la fecha FIFA de marzo: así fue el encuentro en Estados Unidos

Error de una reconocida empresa confirmó qué deben hacer los trabajadores en caso de que les nieguen el retiro de cesantías

Un fallo judicial del Tribunal Superior de Medellín demostró que las compañías deben ceñirse solo a la revisión de documentos. El mismo eliminó criterios subjetivos o restrictivos en trámites para los empleados

Error de una reconocida empresa confirmó qué deben hacer los trabajadores en caso de que les nieguen el retiro de cesantías

Dólar en Colombia: así es como puede cambiar el precio desde Semana Santa de 2026 debido a nuevo impuesto que se debe pagar

Expertos proyectan que la cotización oscile entre $3.650 y $3.720 durante abril, influida por factores geopolíticos y decisiones económicas locales

Dólar en Colombia: así es como puede cambiar el precio desde Semana Santa de 2026 debido a nuevo impuesto que se debe pagar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W reveló el momento más difícil de su relación con Pipe Bueno y cómo una experiencia espiritual cambió su rumbo

Luisa Fernanda W reveló el momento más difícil de su relación con Pipe Bueno y cómo una experiencia espiritual cambió su rumbo

Silvia Corzo respondió a las críticas después de casarse con ella misma: “Lo mínimo que uno se debe es lealtad”

Polémica entre Dylan Fuentes y la madre de su hijo por la manutención: “Ser papá no es aparecer cuando te conviene”

Pautips reveló los problemas que le están generando las grabaciones de 'MasterChef Celebrity' en sus pies

Jean Carlo Centeno reveló la razón por la que se tatuó en su mano el nombre de Martín Elías

Deportes

Carlos Antonio Vélez apunta contra Néstor Lorenzo tras la derrota de la selección Colombia vs. Francia: “Campeón mundial de terquedad”

Carlos Antonio Vélez apunta contra Néstor Lorenzo tras la derrota de la selección Colombia vs. Francia: “Campeón mundial de terquedad”

Goleada de la selección de Francia a Colombia en el último partido de la fecha FIFA de marzo: así fue el encuentro en Estados Unidos

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia, antes del debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Haití presentó sus camisetas para el Mundial 2026, diseñadas por una empresa colombiana: este es el valor

Luis Suárez despierta el interés de los clubes saudís: deberán pagar 80 millones de euros por el delantero de la selección Colombia