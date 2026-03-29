Avianca expulsó a reconocido “influencer disruptivo” tras pesada broma durante un vuelo internacional: interpondrá acciones legales

Avianca canceló el vuelo de regreso de Yeferson Cossio por comportamiento disruptivo durante el trayecto Bogotá–Madrid - crédito Europa Press

La madrugada del 11 de marzo, Avianca comunicó la decisión de terminar el contrato de transporte y cancelar el trayecto de regreso de Yeferson Cossio, un reconocido influencer colombiano, tras un episodio calificado como comportamiento disruptivo a bordo del vuelo AV46 que cubría la ruta Bogotá–Madrid.

Según informó la propia compañía, el hecho involucró el uso de un artefacto que generó un olor químico dentro de la cabina, lo que activó la respuesta inmediata del personal a bordo y derivó en una sanción sin precedentes para el pasajero.

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La medida se sustentó en lo dispuesto en el contrato de transporte de la aerolínea, específicamente en las letras a), d) y h) del numeral 8.6, que contemplan sanciones ante conductas que afecten la seguridad, comodidad, orden y disciplina en el avión.

Detalles del vuelo y las acciones de la tripulación

Avianca fundamentó la decisión en cláusulas del contrato de transporte que protegen la seguridad, el orden y la disciplina dentro de la cabina - crédito Avianca / X

El comunicado oficial de Avianca precisó que el incidente tuvo lugar cuando la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico, en una fase del trayecto en la que no era posible realizar un aterrizaje de emergencia debido a la distancia respecto al aeropuerto más cercano.

La empresa subrayó que en un entorno cerrado, con sistema de presurización y recirculación de aire, este tipo de acciones representa un riesgo directo para todos los ocupantes de la cabina.

La aerolínea detalló que el artefacto fue utilizado presuntamente como parte de una broma, ya que Cossio se grabó mientras lo activaba, con la intención de generar reacciones entre los pasajeros y crear contenido para sus redes sociales. En uno de los videos relacionados, se observa a una pasajera extranjera mostrando incomodidad ante la situación, lo que generó rechazo en redes y aceleró la reacción de las autoridades de la compañía.

La aerolínea detectó el uso de un artefacto con olor químico activado a bordo, lo que provocó una sanción sin precedentes para el influencer colombiano - crédito @yefersoncossio/Instagram

La tripulación intervino de inmediato para controlar la situación y preservar el orden. El pronunciamiento de la empresa fue enfático: “Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio”.

El contenido grabado durante el vuelo aún no ha sido publicado por el propio Cossio, aunque en sus redes existen antecedentes de videos con bromas similares. Hasta el momento, el influencer tampoco ha emitido un pronunciamiento oficial tras la sanción ni sobre las acciones legales anunciadas por la aerolínea.

Cancelación del vuelo de regreso y acciones legales

La consecuencia directa para Yeferson Cossio fue la cancelación de su trayecto de regreso a Colombia con la misma aerolínea. Avianca informó que interpondrá las acciones legales correspondientes, aunque no especificó el tipo de demanda ni el alcance de las sanciones que buscará.

El caso marca un precedente respecto a la aplicación de medidas disciplinarias para pasajeros considerados disruptivos y expone la postura inflexible de la compañía ante comportamientos que puedan alterar la seguridad aérea.

Yeferson Cossio grabó la supuesta broma para generar contenido en redes sociales, lo que agravó la reacción de la compañía y de otros pasajeros - crédito @yefersoncossio/IG

La empresa reiteró que cualquier conducta que comprometa la experiencia o la seguridad operacional será tratada con la máxima severidad, y resaltó la importancia de actuar de forma ejemplar frente a situaciones que podrían derivar en emergencias.

Llamado al Congreso para endurecer sanciones

En el mismo comunicado emitido el 29 de marzo de 2026, Avianca aprovechó para pedir a las autoridades y al Congreso de la República de Colombia que continúen el trámite del Proyecto de Ley 153 de 2025, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y reforzar la protección del personal aeronáutico ante conductas que pongan en riesgo vuelos comerciales.

El proyecto contempla el aumento de multas, la creación de listas de pasajeros sancionados y la posibilidad de imponer responsabilidades económicas por daños, como desvíos o aterrizajes forzados. En los casos más graves, se prevén sanciones penales. Además, promueve una mayor coordinación entre aerolíneas, autoridades y la Aeronáutica Civil para garantizar su cumplimiento.