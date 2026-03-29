La selección Colombia pierde goleada ante la suplencia de Francia, pero ganan los memes: así reaccionaron los hinchas en X

Colombia enfrenta una Semana Santa marcada por los memes, aunque esta vez el viacrucis es futbolero. La Selección volvió a ser tendencia en redes sociales tras la goleada 3-1 ante la Francia “B” de Kylian Mbappé, en un amistoso que dejó la fe de los hinchas al límite.
El partido comenzó con intención, gracias a los intentos de Luis Díaz y Jhon Arias por acercar a Colombia al área rival, pero el impulso no se mantuvo. James Rodríguez, salvo un remate sin fuerza, mostró un bajo rendimiento, reflejo de su escasa participación en su club.
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Francia, con un equipo plagado de suplentes y sus estrellas en el banco, manejó el partido sin sobresaltos y fue contundente: dos remates al arco, dos goles. El primero llegó a los 29 minutos tras un rebote que Désiré Doué aprovechó al borde del área; su disparo, desviado en Daniel Muñoz, descolocó a Montero.
El marcador final —doblete de Doué, tanto de Marcus Thuram y el habitual descuento de Jáminton Campaz— marcó el inicio del viacrucis digital. Las redes sociales se llenaron de memes y comentarios como: “Si así es la suplencia de Francia, no me quiero imaginar el equipo titular”, “¡Nos van a devolver rapidito del Mundial!” y el clásico “gracias guerreros, ya hicimos suficiente”, que acompañaron la resaca futbolera.
“¿Para qué llaman 26 si no cambian nunca?”
Carlos Antonio Vélez, desde su cuenta de X, resumió el sentimiento nacional: “¿Para qué llaman 26 si no cambian nunca? Los otros, los que habitualmente no juegan, no sirven ni para enfrentar a la segunda de Croacia y Francia?”. El comentario se viralizó junto a imágenes de la banca colombiana luciendo más decorativa que funcional, con frases como “la banca de Colombia es como el Wi-Fi en TransMilenio: está ahí, pero nadie lo usa”.
James Rodríguez: ¿la diva o la sombra?
Los internautas coincidieron en señalar el bajo rendimiento de James Rodríguez. La frase “Lo de James es jugar con uno menos” se repitió en cientos de publicaciones. Un meme viral lo retrató como pareja de Néstor Lorenzo, lo que explicaría por qué sigue siendo convocado pese a su desempeño en la cancha.
Alejandro Gaviria, exministro y tuitero de ocasión, no se quedó atrás: “¿Y si alguien organiza el partido de despedida de James antes del Mundial?”. Abajo, la imagen de un James con gafas de sol y maleta en mano, listo para vacaciones anticipadas.
Luis Díaz: del cielo al infierno, versión meme
Luis Díaz también fue protagonista en los memes. Usando imágenes del Príncipe del Rap, los usuarios reflejaron su situación en la selección: es percibido como la única figura y parece jugar solo, ante la falta de calidad mostrada por sus compañeros, incluso aquellos que militan en equipos como el Bayern Múnich.
Francia suplente, Colombia titular… y goleada
El dato demoledor que alimentó el humor negro fue que Francia jugó con suplentes, mientras Colombia alineaba a sus “estrellas”. Los memes mostraban a Mbappé en el banco, entre risas, mientras que los jugadores colombianos sudaban la gota gorda.
Próximo episodio: Costa Rica en El Campín
A Néstor Lorenzo le quedan, desde el pitazo final del partido contra Francia, 80 días para intentar corregir un rumbo que se torció —y para mal— en esta fecha FIFA de marzo. La Selección Colombia mostró una de sus peores versiones y la suplencia del subcampeón del mundo.
La selección se despedirá, antes de partir hacia Norteamérica, con el partido ante Costa Rica en El Campín el 29 de mayo. El margen de tiempo es corto para corregir tantas falencias que quedaron en evidencia en estos encuentros frente a selecciones europeas candidatas al título.