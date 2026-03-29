La selección Colombia pierde goleada ante la suplencia de Francia, pero ganan los memes: así reaccionaron los hinchas en X

Las redes sociales encontraron formas curiosas de digerir el revés ante Francia y transformaron el desánimo en chistes - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-X

Colombia enfrenta una Semana Santa marcada por los memes, aunque esta vez el viacrucis es futbolero. La Selección volvió a ser tendencia en redes sociales tras la goleada 3-1 ante la Francia “B” de Kylian Mbappé, en un amistoso que dejó la fe de los hinchas al límite.

El partido comenzó con intención, gracias a los intentos de Luis Díaz y Jhon Arias por acercar a Colombia al área rival, pero el impulso no se mantuvo. James Rodríguez, salvo un remate sin fuerza, mostró un bajo rendimiento, reflejo de su escasa participación en su club.

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Francia, con un equipo plagado de suplentes y sus estrellas en el banco, manejó el partido sin sobresaltos y fue contundente: dos remates al arco, dos goles. El primero llegó a los 29 minutos tras un rebote que Désiré Doué aprovechó al borde del área; su disparo, desviado en Daniel Muñoz, descolocó a Montero.

Francia jugó con un equipo de suplentes y aún así logró imponerse claramente sobre la titular de Colombia - crédito X

El marcador final —doblete de Doué, tanto de Marcus Thuram y el habitual descuento de Jáminton Campaz— marcó el inicio del viacrucis digital. Las redes sociales se llenaron de memes y comentarios como: “Si así es la suplencia de Francia, no me quiero imaginar el equipo titular”, “¡Nos van a devolver rapidito del Mundial!” y el clásico “gracias guerreros, ya hicimos suficiente”, que acompañaron la resaca futbolera.

“¿Para qué llaman 26 si no cambian nunca?”

Carlos Antonio Vélez, desde su cuenta de X, resumió el sentimiento nacional: “¿Para qué llaman 26 si no cambian nunca? Los otros, los que habitualmente no juegan, no sirven ni para enfrentar a la segunda de Croacia y Francia?”. El comentario se viralizó junto a imágenes de la banca colombiana luciendo más decorativa que funcional, con frases como “la banca de Colombia es como el Wi-Fi en TransMilenio: está ahí, pero nadie lo usa”.

Carlos Antonio Vélez viralizó la pregunta: “¿Para qué llaman 26 si no cambian nunca?” - crédito X

James Rodríguez: ¿la diva o la sombra?

Los internautas coincidieron en señalar el bajo rendimiento de James Rodríguez. La frase “Lo de James es jugar con uno menos” se repitió en cientos de publicaciones. Un meme viral lo retrató como pareja de Néstor Lorenzo, lo que explicaría por qué sigue siendo convocado pese a su desempeño en la cancha.

James Rodríguez fue blanco de críticas y memes por su bajo rendimiento en el amistoso - crédito X

Alejandro Gaviria, exministro y tuitero de ocasión, no se quedó atrás: “¿Y si alguien organiza el partido de despedida de James antes del Mundial?”. Abajo, la imagen de un James con gafas de sol y maleta en mano, listo para vacaciones anticipadas.

Alejandro Gaviria propuso en tono irónico un partido de despedida para James antes del Mundial. - crédito X

Luis Díaz: del cielo al infierno, versión meme

Luis Díaz también fue protagonista en los memes. Usando imágenes del Príncipe del Rap, los usuarios reflejaron su situación en la selección: es percibido como la única figura y parece jugar solo, ante la falta de calidad mostrada por sus compañeros, incluso aquellos que militan en equipos como el Bayern Múnich.

La soledad en la cancha y la creatividad digital coincidieron al reflejar el esfuerzo del delantero en un equipo perdido - crédito X

Francia suplente, Colombia titular… y goleada

El dato demoledor que alimentó el humor negro fue que Francia jugó con suplentes, mientras Colombia alineaba a sus “estrellas”. Los memes mostraban a Mbappé en el banco, entre risas, mientras que los jugadores colombianos sudaban la gota gorda.

Mbappé relajado en el banco, mientras los colombianos sufrían en la cancha, fue una imagen recurrente - crédito X

Próximo episodio: Costa Rica en El Campín

A Néstor Lorenzo le quedan, desde el pitazo final del partido contra Francia, 80 días para intentar corregir un rumbo que se torció —y para mal— en esta fecha FIFA de marzo. La Selección Colombia mostró una de sus peores versiones y la suplencia del subcampeón del mundo.

La selección se despedirá, antes de partir hacia Norteamérica, con el partido ante Costa Rica en El Campín el 29 de mayo. El margen de tiempo es corto para corregir tantas falencias que quedaron en evidencia en estos encuentros frente a selecciones europeas candidatas al título.

Más memes que dejó el encuentro fallido de la selección Colombia contra Francia

Los memes destacaron la diferencia entre la suplencia de Francia y la titularidad de Colombia - crédito X

La actuación de Colombia en la fecha FIFA ante selecciones europeas dejó en evidencia fallas y dudas hacia el Mundial - crédito X

Las redes sociales explotaron con frases como “¡Nos van a devolver rapidito del Mundial!” - crédito X

Los memes sobre la derrota ante Francia inundaron las redes sociales, reflejando el desencanto de la afición - crédito X

La goleada 3-1 de Francia “B” a Colombia fue el inicio del viacrucis futbolero en Semana Santa - crédito X

Hinchas colombianos llenaron las redes de memes tras la derrota ante el equipo suplente de Francia - crédito X

La ironía convirtió el resultado en fenómeno viral y reavivó preguntas sobre la fortaleza del plantel nacional ante rivales europeos - crédito X

Doblete de Désiré Doué y gol de Marcus Thuram sellaron la derrota colombiana - crédito X

“Si así es la suplencia de Francia, no me quiero imaginar el equipo titular”, comentaron los hinchas - crédito X

Álvaro Montero fue señalado como uno de los responsables de la goleada sufrida ante la suplencia de Francia - crédito X

Hubo memes, ironías y comparaciones tras una goleada inesperada con titulares en el banquillo contrario - crédito X