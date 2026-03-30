Yina Calderón volvió a retar a una pelea a Andrea Valdiri, esta vez con su hermana Juliana: propuso revancha en ‘Stream Fighters’

El episodio generado tras el combate inconcluso de octubre pasado movilizó a la creadora de contenido a buscar una nueva confrontación, proponiendo a su hermana Juliana Calderón como retadora, en medio de reacciones divididas en redes sociales - crédito letengoelchisme / Instagram

La polémica surgida tras el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri durante el evento Stream Fighters 4 mantiene su vigencia varios meses después de haberse realizado en Bogotá en octubre de 2025.

Lo que en un inicio prometía ser uno de los combates más esperados de la cartelera finalizó abruptamente en cuestión de segundos, cuando Yina decidió abandonar el ring, otorgando así la victoria a “la Valdiri”. El desenlace, inesperado para los espectadores que esperaban una contienda prolongada, dividió opiniones y amplificó el debate en plataformas digitales.

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La reacción del público no tardó en llenar las redes sociales con cuestionamientos hacia ambas participantes. El breve combate no solo dejó dudas sobre la preparación de la empresaria de fajas, también abrió espacio para que sus detractores pusieran en duda su disposición para este tipo de eventos.

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 concluyó abruptamente tras el abandono del ring por parte de Yina - crédito @stream_fighters/ Instagram

Una nueva propuesta: la revancha en familia

Recientemente, Yina Calderón reavivó la controversia al manifestar su interés en una revancha, esta vez con un giro inesperado. A través de un video publicado en sus redes sociales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia anunció: “Díganle a Westcol que una de mis hermanas quiere pelear este año en el ‘Street Fighter’… sí, señores. Mi hermana Juliana quiere subirse al ring, y ella sí se sube de verdad”.’

La propuesta de la DJ de guaracha responde, en parte, a las críticas que recibió luego de abandonar el combate anterior. En sus declaraciones, la creadora de contenido enfatizó: “Ahí para que no digan que no damos desquite, para que no digan que no cumplimos. ¡Andrea Valdiri versus Juliana Calderón… la revancha!”.

La empresaria y DJ de guaracha propuso una revancha familiar, anunciando que su hermana Juliana Calderón podría enfrentarse a Andrea Valdiri este año - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Juliana Calderón entra en escena

El interés en torno a Juliana Calderón creció tras las palabras de su hermana. Yina compartió que, durante la edición pasada del evento, Juliana estuvo cerca de subirse al ring para enfrentar a la bailarina barranquillera, pero fue ella misma la que detuvo la situación. “Ustedes se dieron cuenta ese día que mi hermana se iba a subir al ring, fui yo la que la bajé. Entonces ahí les dejo la inquietud, si quieren. Para que después no digan que no colaboramos con la causa”, remarcó.

La empresaria insistió en la disposición de Juliana para asumir el reto y subrayó su determinación: “Mi hermana no es gallina, ella sí acepta el reto de subir de verdad”. Con ello, la familia Calderón busca que la revancha se convierta en un espectáculo deportivo capaz de responder a las expectativas generadas por la audiencia.

Juliana Calderón gana protagonismo tras revelarse que estuvo cerca de luchar en la edición pasada, pero fue detenida por su hermana Yina- crédito @soimillerr/ TikTok

Reacciones en redes y dudas sobre el futuro

Tras el anuncio, cientos de comentarios inundaron las plataformas digitales. Usuarios expresaron escepticismo sobre la viabilidad del nuevo enfrentamiento, mientras otros cuestionaron la motivación de las hermanas Calderón.

Entre los mensajes más destacados, algunos seguidores propusieron condiciones para el combate, como la inclusión de cláusulas que garanticen un mínimo de tres rounds o sanciones económicas en caso de incumplimiento. “Creo que es la oportunidad de Westcol de cobrar la pelea anterior, pero con documento firmado y unas cláusulas para que no se raje”, escribió un usuario.

Por el momento, ni Westcol, organizador del evento, ni Andrea Valdiri han emitido una respuesta pública ante la propuesta de las polémicas creadoras de contenido. La incertidumbre sobre si el combate se llevará a cabo permanece, mientras el tema sigue generando expectativa entre los seguidores del espectáculo y los internautas.

Desde su creación, Stream Fighters se ha consolidado como uno de los eventos más seguidos en el ámbito digital colombiano, reuniendo a figuras mediáticas en combates de exhibición.

La actuación de Yina Calderón en la edición pasada abrió un debate sobre el compromiso y la preparación de los participantes. Su salida temprana del ring fue objeto de fuertes críticas y burlas, lo que motivó la actual propuesta de revancha familiar.