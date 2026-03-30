Deportes

Luis Díaz tras derrotas de Colombia ante Francia en Washington: “no estamos lejos, pero hay que corregir errores”

El delantero analizó el rendimiento del equipo frente a rivales de alto nivel, señaló fallas puntuales en momentos clave y destacó la necesidad de ajustar aspectos tácticos y de definición de cara a los próximos retos

Guardar
Luis Diaz afirmó que Colombia cuenta con la misma calidad que sus rivales, pero necesita mejorar en la ejecución dentro del campo. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Luis Diaz afirmó que Colombia cuenta con la misma calidad que sus rivales, pero necesita mejorar en la ejecución dentro del campo. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, se refirió a la derrota 3-1 frente a Francia en Estados Unidos y dio un análisis centrado en los errores puntuales y el aprendizaje que deja la doble jornada internacional.

El jugador de la tricolor reconoció que el equipo debe hacer ajustes tras enfrentar a rivales de alto nivel y enfatizó en la necesidad de corregir aspectos específicos del juego. “Bueno, creo que hay muchas enseñanzas. Hay que tratar de corregirlo, lo no tan bueno y bueno también quedarnos con lo positivo porque de eso se trata”, afirmó en diálogo con Deportes RCN.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Díaz explicó que estos partidos permiten medir el nivel real del grupo frente a selecciones consolidadas en la élite mundial. En ese sentido, señaló: “Hemos enfrentado a dos grandes rivales, que la verdad te someten muchísimo por la calidad que tienen, por el proceso que llevan, por el equipo que son”.

El énfasis en los detalles y el trabajo interno

En su intervención, el jugador hizo referencia directa a los aspectos que deben mejorarse de cara a los próximos compromisos. Su análisis se centró en la revisión táctica y el trabajo posterior que deberá realizar el cuerpo técnico.

“Yo creo que que hay que mejorar en los detalles, capaz ya el profe más adelante va a mirar jugadas, videos para así nosotros poder mejorar y mirar de camino hacia adelante. Creo que es lo más importante ahora mismo”, indicó.

La declaración apunta a un proceso de análisis interno en el que se revisarán las jugadas clave de los partidos, especialmente aquellas que derivaron en goles en contra o en oportunidades desperdiciadas.

Luis Díaz destacó que los partidos dejaron múltiples enseñanzas y que el equipo debe enfocarse en analizar jugadas y corregir fallas específicas. - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images
Luis Díaz destacó que los partidos dejaron múltiples enseñanzas y que el equipo debe enfocarse en analizar jugadas y corregir fallas específicas. - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

“No estamos lejos”: la visión de Díaz sobre el nivel de Colombia

A pesar del resultado, el extremo sostuvo que la diferencia con selecciones como Francia no es amplia en términos de calidad individual o colectiva. Su mensaje estuvo orientado a mantener la confianza en el grupo.

“Nosotros tenemos muchísima calidad también, así como la tienen ellos. Tenemos un gran equipo, una gran selección”, aseguró.

En esa misma línea, reforzó su postura en otra declaración: “Yo creo que la verdad, te lo digo con convicción, no estamos lejos, ya no estamos lejos. Todos, la mayoría, jugamos en Europa, en muy buenos equipos. Tenemos la misma calidad”.

Para Díaz, la brecha observada en el marcador se explica principalmente por situaciones específicas dentro del partido, más que por una diferencia estructural entre las selecciones.

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF
La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

Los errores puntuales que marcaron los partidos

El futbolista fue claro al señalar que los detalles terminaron inclinando los resultados tanto ante Francia como frente a Croacia.

“Son los detalles que marcan la diferencia en estos dos partidos; también tuvimos dos goles en contra, que la verdad, no se veían venir”, afirmó.

Además, explicó cómo esos momentos impactaron el desarrollo del juego: “Y es mala suerte, a veces no cuentas con eso y ahí el equipo con el gol anímico se te monta encima; teniendo jugadores de esta gran calidad como Francia, obviamente se te van arriba”.

En cuanto al trámite del partido ante el conjunto francés, Díaz destacó que el equipo tuvo un inicio competitivo, pero no logró sostenerlo: “Creo que empezamos un buen partido, tuvimos opciones, creamos opciones. Ellos cogieron confianza y, bueno, se sintieron cada vez más cómodos”.

James Rodríguez es uno de los jugadores señalados por el bajo rendimiento de Colombia ante Croacia y Francia - crédito FCF
Luis Díaz indicó que los goles recibidos influyeron en lo anímico y facilitaron que el rival tomara control del partido. - crédito FCF

Respaldo al técnico y al manejo del grupo

El delantero también respaldó al entrenador Néstor Lorenzo, destacando la gestión del grupo durante estos compromisos.

Díaz dejó claro que las decisiones técnicas hacen parte del proceso y que el plantel se mantiene alineado con el cuerpo técnico. “El profe ha manejado perfectamente lo que él considera que tiene que ser, no estaba nada planeado ni está hablado”, señaló.

Además, subrayó la disposición del grupo frente a las decisiones del entrenador: “Si él habla conmigo antes de que empezara el partido que me iba a cambiar, también iba a respetar lo que decida. Esto en disposición de lo que él decida”.

Temas Relacionados

Luis DíazSelección ColombiaMundial 2026Francia vs ColombiaColombia-DeportesColombia-Noticias

Más Noticias

La selección Colombia pierde por goleada ante la suplencia de Francia, pero ganan los memes: así reaccionaron los hinchas en X

Las plataformas digitales se llenaron de comentarios y contenidos satíricos que reflejaron la frustración de los aficionados, que no pasaron por alto el bajo rendimiento colectivo y las decisiones técnicas

La selección Colombia pierde por goleada ante la suplencia de Francia, pero ganan los memes: así reaccionaron los hinchas en X

Néstor Lorenzo reconoció errores tras doble derrota de la selección Colombia: “Yo quería que nos expusiéramos a esto”

El combinado nacional sufrió una segunda derrota consecutiva durante la fecha FIFA, lo que aumentó la presión sobre su entrenador y dejó en evidencia diversas falencias estructurales en su funcionamiento colectivo

Néstor Lorenzo reconoció errores tras doble derrota de la selección Colombia: “Yo quería que nos expusiéramos a esto”

Goleada de la selección de Francia a Colombia en el último partido de la fecha FIFA de marzo: así fue el encuentro en Estados Unidos

Néstor Lorenzo tendrá la última prueba antes de los partidos amistosos de finales de mayo y junio, en la que ya deberá tener definida la lista de 26 jugadores que disputarán con la selección la Copa Mundial de la FIFA 2026

Goleada de la selección de Francia a Colombia en el último partido de la fecha FIFA de marzo: así fue el encuentro en Estados Unidos

Las calificaciones de los jugadores de la selección Colombia en la derrota ante Francia: Juan Fernando Quintero mejor que James Rodríguez

Jefferson Lerma fue el jugador con mayor puntaje entre los inicialistas, mientras que Jaminton Campaz marcó la diferencia entre los que ingresaron desde el banco de suplentes

Las calificaciones de los jugadores de la selección Colombia en la derrota ante Francia: Juan Fernando Quintero mejor que James Rodríguez

Carlos Antonio Vélez apunta contra Néstor Lorenzo tras la derrota de la selección Colombia vs. Francia: “Campeón mundial de terquedad”

El comentarista deportivo dice que la Tricolor sigue sin idea de juego y que entre Francia y Colombia se evidenció cuál es un equipo y cuál es un grupo de jugadores

Carlos Antonio Vélez apunta contra Néstor Lorenzo tras la derrota de la selección Colombia vs. Francia: “Campeón mundial de terquedad”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

ENTRETENIMIENTO

Más de 40 películas para ver en Semana Santa en Colombia y comprender la fe y la historia en orden cronológico

Más de 40 películas para ver en Semana Santa en Colombia y comprender la fe y la historia en orden cronológico

Yina Calderón volvió a retar a una pelea a Andrea Valdiri, esta vez con su hermana Juliana: propuso revancha en ‘Stream Fighters’

Blessd y Manuela QM desatan rumores de reconciliación tras la publicación de una fotografía en su histórico concierto en Medellín

Avianca expulsó a Yeferson Cossio por “comportamiento disruptivo” con pesada broma en un vuelo internacional

Luisa Fernanda W reveló el momento más difícil de su relación con Pipe Bueno y cómo una experiencia espiritual cambió su rumbo

Deportes

La selección Colombia pierde por goleada ante la suplencia de Francia, pero ganan los memes: así reaccionaron los hinchas en X

La selección Colombia pierde por goleada ante la suplencia de Francia, pero ganan los memes: así reaccionaron los hinchas en X

Néstor Lorenzo reconoció errores tras doble derrota de la selección Colombia: “Yo quería que nos expusiéramos a esto”

Goleada de la selección de Francia a Colombia en el último partido de la fecha FIFA de marzo: así fue el encuentro en Estados Unidos

Las calificaciones de los jugadores de la selección Colombia en la derrota ante Francia: Juan Fernando Quintero mejor que James Rodríguez

Carlos Antonio Vélez apunta contra Néstor Lorenzo tras la derrota de la selección Colombia vs. Francia: “Campeón mundial de terquedad”