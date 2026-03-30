Luis Díaz tras derrotas de Colombia ante Francia en Washington: “no estamos lejos, pero hay que corregir errores”

Luis Diaz afirmó que Colombia cuenta con la misma calidad que sus rivales, pero necesita mejorar en la ejecución dentro del campo. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, se refirió a la derrota 3-1 frente a Francia en Estados Unidos y dio un análisis centrado en los errores puntuales y el aprendizaje que deja la doble jornada internacional.

El jugador de la tricolor reconoció que el equipo debe hacer ajustes tras enfrentar a rivales de alto nivel y enfatizó en la necesidad de corregir aspectos específicos del juego. “Bueno, creo que hay muchas enseñanzas. Hay que tratar de corregirlo, lo no tan bueno y bueno también quedarnos con lo positivo porque de eso se trata”, afirmó en diálogo con Deportes RCN.

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Díaz explicó que estos partidos permiten medir el nivel real del grupo frente a selecciones consolidadas en la élite mundial. En ese sentido, señaló: “Hemos enfrentado a dos grandes rivales, que la verdad te someten muchísimo por la calidad que tienen, por el proceso que llevan, por el equipo que son”.

El énfasis en los detalles y el trabajo interno

En su intervención, el jugador hizo referencia directa a los aspectos que deben mejorarse de cara a los próximos compromisos. Su análisis se centró en la revisión táctica y el trabajo posterior que deberá realizar el cuerpo técnico.

“Yo creo que que hay que mejorar en los detalles, capaz ya el profe más adelante va a mirar jugadas, videos para así nosotros poder mejorar y mirar de camino hacia adelante. Creo que es lo más importante ahora mismo”, indicó.

La declaración apunta a un proceso de análisis interno en el que se revisarán las jugadas clave de los partidos, especialmente aquellas que derivaron en goles en contra o en oportunidades desperdiciadas.

Luis Díaz destacó que los partidos dejaron múltiples enseñanzas y que el equipo debe enfocarse en analizar jugadas y corregir fallas específicas. - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

“No estamos lejos”: la visión de Díaz sobre el nivel de Colombia

A pesar del resultado, el extremo sostuvo que la diferencia con selecciones como Francia no es amplia en términos de calidad individual o colectiva. Su mensaje estuvo orientado a mantener la confianza en el grupo.

“Nosotros tenemos muchísima calidad también, así como la tienen ellos. Tenemos un gran equipo, una gran selección”, aseguró.

En esa misma línea, reforzó su postura en otra declaración: “Yo creo que la verdad, te lo digo con convicción, no estamos lejos, ya no estamos lejos. Todos, la mayoría, jugamos en Europa, en muy buenos equipos. Tenemos la misma calidad”.

Para Díaz, la brecha observada en el marcador se explica principalmente por situaciones específicas dentro del partido, más que por una diferencia estructural entre las selecciones.

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

Los errores puntuales que marcaron los partidos

El futbolista fue claro al señalar que los detalles terminaron inclinando los resultados tanto ante Francia como frente a Croacia.

“Son los detalles que marcan la diferencia en estos dos partidos; también tuvimos dos goles en contra, que la verdad, no se veían venir”, afirmó.

Además, explicó cómo esos momentos impactaron el desarrollo del juego: “Y es mala suerte, a veces no cuentas con eso y ahí el equipo con el gol anímico se te monta encima; teniendo jugadores de esta gran calidad como Francia, obviamente se te van arriba”.

En cuanto al trámite del partido ante el conjunto francés, Díaz destacó que el equipo tuvo un inicio competitivo, pero no logró sostenerlo: “Creo que empezamos un buen partido, tuvimos opciones, creamos opciones. Ellos cogieron confianza y, bueno, se sintieron cada vez más cómodos”.

Luis Díaz indicó que los goles recibidos influyeron en lo anímico y facilitaron que el rival tomara control del partido. - crédito FCF

Respaldo al técnico y al manejo del grupo

El delantero también respaldó al entrenador Néstor Lorenzo, destacando la gestión del grupo durante estos compromisos.

Díaz dejó claro que las decisiones técnicas hacen parte del proceso y que el plantel se mantiene alineado con el cuerpo técnico. “El profe ha manejado perfectamente lo que él considera que tiene que ser, no estaba nada planeado ni está hablado”, señaló.

Además, subrayó la disposición del grupo frente a las decisiones del entrenador: “Si él habla conmigo antes de que empezara el partido que me iba a cambiar, también iba a respetar lo que decida. Esto en disposición de lo que él decida”.