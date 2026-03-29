Las calificaciones de los jugadores de la selección Colombia en la derrota ante Francia: Juan Fernando Quintero mejor que James Rodríguez

James Rodríguez es uno de los jugadores señalados por el bajo rendimiento de Colombia ante Croacia y Francia - crédito FCF

La selección Colombia perdió 3-1 ante la selección de Francia, que alineó un equipo suplente de arranque y fue claramente superior a los dirigidos por Néstor Lorenzo. El entrenador de nacionalidad argentina optó por darle continuidad a su once base con James Rodríguez, Luis Díaz, Daniel Muñoz, Richard Ríos y otros jugadores como inicialistas.

La ventaja francesa se consolidó tras los goles de Doué (29’), Thuram (primer tiempo) y un tercer tanto de Doué al minuto 55, resultado que deja en evidencia la preocupación sobre el rendimiento colectivo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo a pocos meses del Mundial.

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Luego del tercer gol francés, la hinchada cafetera coreó el nombre de Juanfer Quintero, que terminó con mejor calificación que James Rodríguez, al que reemplazó, y el técnico reaccionó incorporándolo junto a Campaz y Machado. El único tanto colombiano llegó al minuto 77, cuando Campaz descontó tras ingresar desde el banco.

Jaminton Campaz marcó el único gol de la selección Colombia contra Francia - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

Durante los primeros 20 minutos, Colombia mostró orden defensivo y protagonismo ofensivo con Jhon Arias y Luis Díaz. Sin embargo, una vez superado ese tramo, Francia dominó el encuentro mediante rápidas combinaciones y ataques por las bandas, imponiendo su ritmo pese a utilizar suplentes.

La actividad de Francia en el segundo tiempo incluyó el ingreso de Kylian Mbappé, que fue ovacionado por la afición y estuvo cerca de marcar sobre el final. Esta derrota representa una gira negativa para el seleccionado sudamericano, tras caer también frente a Croacia en Orlando. La preocupación principal recae en la falta de respuestas tácticas y la evidente desventaja mostrada frente a rivales europeos de peso.

Estos fueron los puntajes de los jugadores de la selección Colombia, según SofaScore:

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

Álvaro Montero: 6.4

Daniel Muñoz: 6.4

Davinson Sánchez: 6.4

Juan David Cabal: 6.0

Johan Mojica: 5.8

Jhon Arias: 6.6

Jefferson Lerma: 7.0 (el mejor calificado)

Richard Ríos: 6.6

Luis Díaz: 6.3

James Rodríguez: 6.7

Luis Suárez: 6.6

Suplentes

Andrés Gómez: 6.8

Gustavo Puerta: 6.5

Jhon Córdoba: 7.1

Jaminton Campaz: 7.3

Deiver Machado: 6.7

Juan Fernando Quintero: 7.0

Estos fueron los 26 convocados para enfrentar a Croacia y Francia

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Díaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

Esto dijo el entrenador de Francia sobre la selección Colombia tras el partido amistoso

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Didier Deschamps, técnico de Francia, afirmó que “Colombia tiene un muy bonito equipo, tiene calidad, una buena agresividad. Terminando en el tercer puesto en la clasificación sudamericana ya significa mucho. Tiene todo para hacerlo bien en el Mundial, tengo mucho respeto para el entrenador”. El DT europeo valoró el rendimiento de los dirigidos por Néstor Lorenzo y anticipó que serán uno de los equipos a tener en cuenta en la próxima cita mundialista.

El técnico francés también explicó la dificultad del compromiso por el nivel exhibido por ambos equipos: “He cambiado todos los once jugadores, pero creo que Colombia va a ser un equipo que cuenta para el Mundial”.