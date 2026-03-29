Colombia vs. Francia - EN VIVO: siga aquí el último partido amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA de marzo, previo al Mundial 2026
Néstor Lorenzo tendrá la última prueba antes de los partidos amistosos de finales de mayo y junio, en la que ya deberá tener definida la lista de 26 jugadores que disputarán con la selección la Copa Mundial de la FIFA 2026
La selección Colombia concentró por una semana en el que sería el último ciclo preparatorio antes de conocer la lista definitiva de convocados al Mundial - crédito FCF
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra la selección de Francia, que se jugará en el estadio Northwest de Landover, Maryland, una ciudad muy cercana a Washington y en donde hace de local los Commanders equipo de la NFL.
Este será el segundo partido amistoso en marzo para la Tricolor, luego de la derrota el jueves 26 de marzo 2-1 ante Croacia. El partido contra la vigente subcampeona del mundo será a las 2:00 p. m.; aquí podrá seguir todas las incidencias.
Didier Deschamps salió campeón del mundo como técnico de Francia en 2018 y subcampeón en 2022 - crédito Brian Snyder/REUTERS
Hay mucha expectativa para el encuentro amistoso del domingo 29 de marzo, cuando la selección Colombia se mida con Francia en el estadio Northwest de Landover, Maryland, que será la última prueba para ambas escuadras para definir la lista de convocados del Mundial 2026.
Afiche de la selección Colombia para el duelo vs. Francia
James Rodríguez, Luis Suárez, Johan Carbonero y Carlos Andrés Gómez son los jugadores presentes en el afiche de anuncio del partido de Colombia vs. Francia - crédito FCF
14:17 hsHoy
Ficha del partido
Selección Colombia vs. Selección de Francia - partido amistoso de la fecha FIFA de marzo.
Lugar: Northwest Stadium - Landover, Maryland, Estados Unidos.
Fecha y hora: domingo 29 de marzo - 2:00 p. m. hora colombiana
Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol.
Posible alineación selección Colombia: Álvaro Montero; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerson Mosquera, Déiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.
D. T. de la selección Colombia: Néstor Lorenzo.
Posible alineación selección Francia: Lucas Chevalier; Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Lucas Hernández; Ngolo Kanté, Eduardo Camavinga; Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Desire Doué y Marcus Thuram.
D. T. de la selección de Francia: Didier Deschamps.