Colombia vs. Francia - EN VIVO: siga aquí el último partido amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA de marzo, previo al Mundial 2026

La selección Colombia concentró por una semana en el que sería el último ciclo preparatorio antes de conocer la lista definitiva de convocados al Mundial - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra la selección de Francia, que se jugará en el estadio Northwest de Landover, Maryland, una ciudad muy cercana a Washington y en donde hace de local los Commanders equipo de la NFL.

Este será el segundo partido amistoso en marzo para la Tricolor, luego de la derrota el jueves 26 de marzo 2-1 ante Croacia. El partido contra la vigente subcampeona del mundo será a las 2:00 p. m.; aquí podrá seguir todas las incidencias.

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