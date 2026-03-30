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Más de 40 películas para ver en Semana Santa en Colombia y comprender la fe y la historia en orden cronológico

Una guía diferente para quienes desean conectar con la espiritualidad y la historia a través de producciones audiovisuales imperdibles en estas fechas especiales

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Más que entretenimiento, compartir estos relatos en casa permite conectar generaciones y reflexionar juntos sobre los mensajes que han marcado la cultura y la espiritualidad - crédito Montaje Johan Largo/Infobae
Más que entretenimiento, compartir estos relatos en casa permite conectar generaciones y reflexionar juntos sobre los mensajes que han marcado la cultura y la espiritualidad - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La Semana Santa 2026 se celebrará en Colombia entre el 29 de marzo y el 5 de abril, con los días festivos nacionales de Jueves y Viernes Santo (2 y 3 de abril, respectivamente). Más allá de las celebraciones litúrgicas y tradiciones religiosas, este periodo es también una oportunidad para acercarse a los relatos bíblicos a través del cine.

Las películas inspiradas en el Antiguo y el Nuevo Testamento han sido una herramienta clave para entender la fe cristiana, la historia y el simbolismo que rodean la Pasión de Cristo y otros personajes fundamentales de la Biblia.

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En Colombia, se ha arraigado la costumbre de ver películas bíblicas en televisión abierta y plataformas digitales durante la Semana Santa. Estos filmes, a menudo con licencias narrativas y visuales, permiten a las familias y fieles reflexionar en torno a los grandes hitos de la fe, desde la Creación hasta la Resurrección. Esta es una selección cronológica de 40 películas y series para ver y entender la Semana Santa.

1. Los orígenes y el Antiguo Testamento

1. Adán y Eva (1956)

2. La Biblia... en el principio (1966)

3. El arca de Noé (1928)

4. El arca de Noé (1999)

5. El Arca (2007)

6. Noé (2014) – Con Russell Crowe

7. Evan Almighty (2007)

8. Desde el principio (2000)

9. Su único hijo (2023) – Prime Video

Las historias de Adán y Eva, el diluvio universal y los patriarcas hebreos como Abraham, Isaac y Jacob, son el punto de partida de la narrativa bíblica y han sido adaptadas en múltiples ocasiones para la pantalla grande y chica. Su único hijo ofrece una mirada íntima a la fe de Abraham, mientras que Noé de Darren Aronofsky reinterpreta el relato del Génesis con una visión contemporánea.

Películas basadas en relatos del Antiguo Testamento - crédito Infobae
Películas basadas en relatos del Antiguo Testamento - crédito Infobae

10. José, los sueños del faraón (1995)

11. José: El rey de los sueños (2000, animada)

12. Los diez mandamientos (1956)

13. La Biblia: Moisés (1996)

14. Éxodo: Dioses y Reyes (2014)

Moisés, el éxodo y la entrega de los diez mandamientos son pilares de la historia judía y cristiana, llevados al cine con grandes producciones como la clásica Los diez mandamientos y versiones modernas como Éxodo.

15. Sansón y Dalila (1949)

16. David (1985)

17. La Casa de David (2025, miniserie)

La llegada a la tierra prometida, la historia de Sansón y la consolidación del reino de Israel bajo David constituyen el siguiente capítulo de la historia bíblica.

2. El Nuevo Testamento y la vida de Jesús

18. Jesús de Nazaret (1977, miniserie)

19. La historia más grande jamás contada (1965)

20. Jesús, María y José (1969)

21. La vida de nuestro Señor Jesucristo (1986)

22. Jesús (1979)

23. El día que Cristo murió (1980)

24. La última tentación de Cristo (1988)

25. Jesús (1999) 26. El Mesías (2016)

La vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret son el centro de la Semana Mayor. Producciones como Jesús de Nazaret y La última tentación de Cristo abordan, desde diferentes perspectivas, la figura del Mesías y sus enseñanzas.

3. Los apóstoles y los primeros cristianos

27. El gran pescador (1959)

28. La historia más grande jamás contada (1965)

29. Pedro y Pablo (1981)

30. A.D. Anno Domini (1985, miniserie)

31. La Biblia Visual: Mateo (1993)

32. Hechos de los Apóstoles (1994)

33. San Pedro (2005)

34. El color de la cruz (2006)

35. El apóstol Pedro y la Última Cena (2012)

36. Hijo de Dios (2014)

37. Resucitado (2016)

38. El apóstol Pedro: Redención (2016)

39. Pablo, apóstol de Cristo (2018)

40. María Magdalena (2018)

Otras series y películas recientes, como The Chosen (2019-presente), María de Nazareth (1995), José, el padre de Jesús (2000), Saúl: El viaje a Damasco (2014), Tomás (2001), Judas (2001), Santiago Apóstol (2017) y Apocalipse: La Revelación (2022), complementan la lista y profundizan en personajes secundarios y en las primeras comunidades cristianas.

Semana Santa es mucho más que una fecha en el calendario: es la oportunidad de redescubrir, a través del cine, los relatos fundacionales de la fe cristiana. Desde la creación del mundo hasta la pasión y resurrección de Jesús, estas 40 películas y series permiten reflexionar sobre el sacrificio, la esperanza y la transformación espiritual. Así, la pantalla se convierte en un puente entre la historia sagrada y la vida cotidiana, invitando al diálogo, la contemplación y la celebración en familia.

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