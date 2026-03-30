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Néstor Lorenzo reconoció errores tras doble derrota de la selección Colombia: “Yo quería que nos expusiéramos a esto”

El combinado nacional sufrió una segunda derrota consecutiva durante la fecha FIFA, lo que aumentó la presión sobre su entrenador y dejó en evidencia diversas falencias estructurales en su funcionamiento colectivo

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Néstor Lorenzo reconoció que las derrotas frente a Croacia y Francia son parte del aprendizaje necesario para llegar bien preparados al Mundial 2026 - crédito X

La reciente fecha FIFA dejó a la Selección Colombia con más dudas que certezas y al técnico Néstor Lorenzo en el centro del análisis tras dos derrotas ante potencias europeas.

Lo que pudo ser un escenario de medir fuerzas y elevar la confianza terminó siendo una dolorosa lección de cara a la Copa del Mundo 2026, a celebrarse en Norteamérica. Primero fue Croacia, que impuso su experiencia y oficio; posteriormente, Francia, incluso con suplentes, exhibió su jerarquía y dejó al combinado nacional sin ideas futbolísticas.

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El partido contra Francia en Landover (Maryland) fue el reflejo de una Colombia que inició con intención, con destellos de Luis Díaz y Jhon Arias, pero rápidamente se vio superada por la contundencia y la presión del rival. El marcador final de 3-1, con doblete de Désiré Doué y tanto de Marcus Thuram, fue un golpe duro para la afición y expuso fragilidades estructurales de la selección. James Rodríguez, salvo un remate sin fuerza, volvió a mostrar un bajo nivel, reflejando su falta de ritmo competitivo en el club.

James Rodríguez es uno de los jugadores señalados por el bajo rendimiento de Colombia ante Croacia y Francia - crédito FCF
James Rodríguez es uno de los jugadores señalados por el bajo rendimiento de Colombia ante Croacia y Francia - crédito FCF

Francia, con sus principales figuras en el banco, fue implacable: dos remates al arco y dos goles en la primera parte. El primero, tras un rebote cazado por Doué y desviado en Daniel Muñoz, descolocó al arquero Montero. El segundo, producto de una transición rápida, dejó a la defensa nacional mal parada y al cuerpo técnico con más preguntas que respuestas.

En rueda de prensa, Néstor Lorenzo no ocultó su tristeza por el resultado, pero enfatizó que este era precisamente el tipo de desafío que buscaba antes del Mundial. “El otro día Croacia nos dio una muestra de practicidad en lo que es el juego y Francia una muestra de categoría. Sabíamos que nos exponemos a esto, yo quería que nos expongamos a esto, triste por la derrota, pero sin duda que nos va a dejar mucho aprendizaje”, expresó el seleccionador nacional, dejando claro que las derrotas estaban dentro del plan de preparación.

Lorenzo insistió en que dichos partidos eran necesarios para poner a prueba al grupo y evaluar a los jugadores en escenarios exigentes. “Hemos tenido la posibilidad de ver a muchos jugadores, esto de jugar seguido nos ayuda a cuidar a los muchachos y nos permitió ver a otros que vienen haciendo las cosas bien en su equipo”, explicó el entrenador, que ahora deberá tomar las decisiones definitivas para la lista de 26 convocados al Mundial.

El técnico colombiano admitió errores defensivos graves, enfatizando la urgencia de mejorar en este apartado antes del debut mundialista - crédito X

El técnico fue autocrítico al señalar que, pese a las llegadas y la actitud ofensiva, la defensa pagó caro cada error cometido. “Tenemos que mejorar la parte defensiva porque cometimos errores que nos costaron los partidos y los puntos. Es ahí donde debemos poner el foco”, reconoció Lorenzo.

El equipo, según su visión, generó oportunidades y mantuvo la iniciativa, pero la falta de efectividad y la fragilidad en la recuperación fueron determinantes. “El grupo está muy bien, está muy fuerte. Vamos a aprender de esto. Un equipo práctico como Croacia, donde merecimos empatar o ganar, y otro donde nos superaron claramente. Pero si ves las estadísticas en cuanto a posesión y remate, le llegamos muchas veces también a este Francia. El equipo siempre va para adelante”, añadió.

Sobre los cambios en la formación, como la inclusión de Juan David Cabal en lugar de Jhon Lucumí, Lorenzo admitió que no dieron los resultados esperados y que la competencia interna será clave en la decisión final sobre la nómina.

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF
La selección Colombia cerró sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

El próximo reto será ante Costa Rica en El Campín, el 29 de mayo, último examen antes del debut en el Mundial. El margen de tiempo es reducido y la exigencia máxima: Lorenzo tiene apenas 80 días para corregir las falencias evidenciadas ante rivales europeos de primer nivel.

De este ciclo de amistosos, Colombia sale golpeada, pero el cuerpo técnico confía en que el aprendizaje obtenido será vital para llegar mejor preparados a la cita mundialista. Néstor Lorenzo, fiel a su estilo, cerró su intervención con optimismo: “Estoy con toda la fuerza y con toda la fe para lo que viene”.

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