La curiosa respuesta de Margarita Rosa de Francisco a Amparo Grisales por críticas que hizo en 2021

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco ha generado todo tipo de reacciones debido a su postura política que tiende hacia la izquierda, en respaldo del presidente Gustavo Petro. En varias oportunidades, ha sido cuestionada y criticada por mostrar su apoyo al programa de gobierno del jefe de Estado, el primer mandatario progresista del país.

Su forma de pensar en materia política ha llamado la atención de colegas del gremio que han dado a conocer su perspectiva con respecto al rol activista que está cumpliendo a través de sus redes sociales, donde suele publicar comentarios y apreciaciones sobre la realidad del país. Una de las personas que se pronunció al respecto es la reconocida actriz Amparo Grisales.

En una entrevista con la revista Semana, llevada a cabo el 18 de diciembre de 2021, la también modelo aseguró que su colega había cambiado mucho con el paso del tiempo y que no estaba de acuerdo con su postura. Aunque en un inicio no quiso revelar su opinión sobre ello, porque podría ser blanco de críticas por parte de los “petristas”, terminó revelándolo.

“Me parece muy raro que sea tan activista, cuando era una chica que solo le gustaba el deporte y brincar frente al espejo para ver si se le estaban ablandando los músculos, pero no sé en qué momento se volvió tan política y tan entendedora de la política. No me gusta verla dar unas declaraciones tan desatinadas”, dijo en su momento.

Asimismo, confesó que no se siente cómoda contestándole por medio de las redes sociales, a pesar de que en ocasiones percibe que está desubicada. No obstante, resaltó que la actriz está en todo su derecho de tener sus preferencias políticas, así como puede determinar sus creencias religiosas y sus dinámicas sexuales.

“Yo le respeto eso, pero, la verdad, no la reconozco. No es la persona... eso que ella piensa y que dice, lo veo más reflejado en su hermano Martín (de Francisco) que en ella, pero nada, cuando me la encuentro, la abrazo con mucho cariño”, detalló.

En vista de que Margarita Rosa aborda temas polémicos y de que mantiene una ideología fuertemente rechazada en el país, sobre todo por los escándalos de corrupción y problemáticas que se han presentado durante más de dos años de administración de Gustavo Petro, Grisales se ha abstenido de opinar al respecto.

“Ella verá cómo la han convencido o de dónde ha aprendido tanto, no sé, dejémoslo así”, concluyó.

Casi tres años después, la actriz compartió una declaración corta y concreta con respecto a las críticas de Grisales: “Amparo es maravillosa”, escribió.

Margarita Rosa de Francisco pidió a Vicky Dávila un programa de gobierno

La presentadora continúa generando fuertes debates en redes sociales debido a publicaciones que hace con respecto al panorama político del país. Teniendo en cuenta que se acercan las elecciones presidenciales (2026), instó a una de las candidatas opositoras del petrismo a revelar sus propuestas para solucionar los múltiples problemas que aquejan a la ciudadanía.

Se dirigió directamente a la periodista y exdirectora de la revista Semana Vicky Dávila, que hace poco tiempo renunció a la dirección del medio para dedicarse a su carrera política. Le pidió que incrementara el nivel de la discusión y se pronunciara con un verdadero programa de gobierno.

“Ya sabemos que Petro no te gusta. Eso ya nos quedó claro. Ahora dinos qué ofreces”, escribió.

En respuesta, la comunicadora informó que pronto daría a conocer las iniciativas que tiene pensadas para ejecutar en el país. Asimismo, insistió en que no le da importancia a quién podría ser su contrincante del petrismo en la contienda, porque considera que el progresismo ha perdido fuerza.