Abelardo de la Espriella llamó “tartufo” a Juan Manuel Santos por sus presuntos nexos con Odebrecht: “Bandido”

El escándalo de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht todavía tiene varios puntos sueltos, a pesar de que, según reveló en 2023 la Fiscalía General de la Nación, no solo se registró la adjudicación de contratos de manera irregular, sino la inyección de recursos a campañas presidenciales.

Una de las campañas que se habría visto beneficiada por dineros ilícitos de la compañía es la del expresidente Juan Manuel Santos. Según indicó el ente acusador en un comunicado, la multinacional habría aportado $3.540 millones a la campaña del exmandatario.

Ante estas revelaciones, Santos negó haber recibido recursos de Odebrecht y goza de completa libertad, teniendo en cuenta que no se ha demostrado ninguna responsabilidad al respecto.

Sin embargo, desde la perspectiva del reconocido abogado Abelardo de la Espriella, el expresidente debería responder por esos hechos.

“Si yo fuese el presidente (Donald) Trump, levantaría el sello que tiene la investigación de Odebrecht, en lo que tiene que ver con ‘Colombian official 3′, que es Juan Manuel Santos, el tartufo, el tipo más nefasto que ha parido Colombia, ahí está metido ese bandido”, aseveró.

De acuerdo con el profesional en Derecho, si Estados Unidos decidiera levantar el sello que hay en el expediente sobre el caso de corrupción, el expresidente podría verse en la obligación de enfrentar varias actuaciones judiciales. “Sería maravilloso para nuestro país que todas las porquerías que hizo ese gago del demonio no queden en la impunidad”, concluyó.

Según precisó, en dicho expediente yacerían pruebas de presunta responsabilidad de Santos en el entramado y, supuestamente, una declaración en la que acepta su culpabilidad y su pleno conocimiento sobre el ingreso de recursos ilícitos a su campaña. Incluso, aseguró que el expresidente pagó para que su caso no siguiera avanzando.

“El “colombian official 3″ es Santos: el tartufo negoció y entregó una gruesa suma de dinero para no tener problemas jurídicos con el tío Sam. Ese arreglo allá, no lo exime de la responsabilidad penal y patrimonial en Colombia. No voy a descansar en lo que me resta de vida, hasta que ese miserable y despreciable sujeto tenga lo que se merece”, añadió el abogado.

En su momento, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también se pronunció, recordando que en un inicio respaldó e impulsó la candidatura de Santos, pero que, después, la multinacional se encargó de ponerlo en la cima de la contienda electoral. De igual manera, desacreditó la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) en 2016, bajo el liderazgo de Santos.

“A Santos inicialmente lo eligieron mis pequeños éxitos, después los recursos de Odebrecht, el engaño y la mentira de la paz ya develados por el fracaso, la mermelada que estimuló la corrupción que continúa”

La inyección de recursos: Santos y Zuluaga salpicados

Al igual que Juan Manuel Santos, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga también habría recibido dineros de la multinacional Odebrecht para impulsar su campaña. En su caso, habrían sido $3.045 millones los aportados por la empresa brasileña.

Así lo confirmó el fiscal designado por la Corte Suprema para el caso, Gabriel Jaimes, en conversación con La FM. Según precisó, se hizo un rastreo de pagos que permitió verificar la inyección de dinero a las campañas presidenciales de ambos políticos. “Se emitieron pagos a Panamá que monetizaron los dineros que sí fueron utilizados en la campaña de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga”.

Sin embargo, aseguró que no podía asegurar que el expresidente Santos sea “colombian official 3″: “No puedo afirmar, ni puedo negar tampoco que sea Juan Manuel Santos”, dijo en su momento.