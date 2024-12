La Terminal de Transporte de Bogotá está lista para movilizar a 1,9 millones de personas en diciembre

Se estima que el 28 de diciembre registrará la mayor afluencia de pasajeros en la terminal - crédito Terminal de Transporte de Bogotá / X

Durante la presentación del ‘Plan Navidad 2024′ por parte de la Secretaría de Movilidad, la gerencia de la Terminal de Transporte de Bogotá, en cabeza de Sebastián Velázquez, indicaron algunas de las acciones que se estarán ejecutando a lo largo del mes para las personas que decidan salir de la ciudad a través de sus servicios.

Velázquez informó que la Terminal de Transporte está preparada para movilizar a más de 1,9 millones de viajeros durante la temporada de fin de año, que iniciará el 15 de diciembre y finalizará el 15 de enero de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En las mediciones por parte de la terminal, se prevé que el día con mayor afluencia de viajeros sea el sábado 28 de diciembre, con cerca de 117.000 pasajeros que se movilizarán en 5.000 vehículos de las empresas asociadas, es decir, un 6% del total de la temporada.

Además, se proyectó el despacho de 124.000 vehículos, principalmente a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Huila, Tolima, Meta, Antioquia y algunos destinos en la costa Atlántica.

“Invitamos a todos los viajeros a que hagamos uso de las terminales. Es importante hacer uso del transporte legal, donde podemos garantizar condiciones de vehículos adecuadas, que los conductores no estén en estado de alicoramiento y todas las condiciones seguras para que ustedes puedan trasladarse de forma segura a sus destinos”, precisó Velázquez.

117.000 pasajeros se movilizarían en 5.000 vehículos el 28 de diciembre, según proyecciones - crédito Colprensa

El gerente igualmente añadió que en articulación con la Policía Nacional, empresas de seguridad privada, la Alcaldía Local de Fontibón, las secretarías de Seguridad, Integración Social, de Movilidad; el ICBF y otras entidades del distrito continuaran trabajando para generar entornos seguros para los usuarios en la temporada.

Por otra parte, la Terminal contará con una variada oferta de actividades culturales para los usuarios. “Haremos parte de la Ruta de la Navidad impulsada por la Secretaría Distrital de Cultura. Los viajeros podrán disfrutar de la exposición fotográfica itinerante ‘No somos una cifra, respeta el límite’, una campaña de la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor enfocada en salvar vidas a través de la gestión de una mayor conciencia sobre la seguridad vial”, destacó el gerente.

Finalmente, el martes 10 de diciembre, a las 9:00 a. m., la Terminal presentará la primera Política de Derechos Humanos que se implementa a la administración del servicio de transporte. La actividad se llevará a cabo en el módulo 2 Sede Salitre.

Sebastián Velázquez, gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá, anunció medidas de seguridad para los viajeros - crédito Secretaría de Movilidad

Recomendaciones generales que deben tener presente las personas que vayan a hacer uso de los servicios de la Terminal

Al momento de planificar un viaje, es crucial tomar medidas de seguridad para proteger tanto a las personas como a sus pertenencias. Una de las recomendaciones indicadas por las autoridades distritales es la de adquirir los boletos de transporte, ya sean terrestres o aéreos, únicamente a través de canales oficiales y autorizados, evitando la intervención de terceros que puedan comprometer la seguridad de la transacción.

A eso, se le sumó que es fundamental mantener siempre bajo vigilancia las pertenencias personales y no dejar objetos de valor en las habitaciones de los alojamientos. También se aconsejó no llevar grandes sumas de dinero en efectivo y, al momento de realizar retiros, rechazar cualquier tipo de ayuda de personas desconocidas.

En el caso de viajar con menores de edad o adultos mayores, es esencial no perderlos de vista y evitar dejarlos al cuidado de personas que no sean de confianza. Asimismo, al salir de casa, se deben asegurar puertas y ventanas, y no dejar las llaves en lugares accesibles o con personas ajenas.

Autoridades recomiendan comprar boletos solo por canales oficiales para garantizar seguridad - crédito Terminal de Transporte de Bogotá

Igualmente, algunas de las consecuencias a las que se exponen los viajeros al abordar vehículos de transporte informal son:

Pérdida del equipaje.

Pérdida del dinero.

Quedar desamparado en caso de accidente. (Con la compra del tiquete legal, el pasajero queda cubierto mediante una póliza ante cualquier siniestralidad, lo anterior en el marco del decreto 2762 de 2001 compilado en el decreto único 1079 de 2015).