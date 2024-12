Catalina Gómez, de ‘Día a día’, vivió un milagro después de perder tres bebés: “Me decían que nada era buen pronóstico”

Catalina Gómez reveló el motivo de su ausencia en 'Día a Día' - crédito @apuntesdecata/Instagram

Catalina Gómez, presentadora del matutino Día a Día, de Caracol Televisión, es una de las figuras de la televisión colombiana más conocida por su trayectoria en diferentes programas.

La presentadora suele dar algunos tips de vida en sus cuentas principales en las redes sociales, en donde también habla de su vida personal; sin embargo, fue hasta su participación en el programa La sala de Laura Acuña que reveló detalles de uno de los peores episodios de su vida mientras intentaba convertirse en madre.

La presentadora confesó cómo fue ser madre por primera vez de su hija Emilia, que aunque los síntomas del embarazo la afectaron, aseguró que ha sido la mejor etapa a la que se ha podido aventurar, por lo que intentó ser madre de nuevo.

Catalina Gómez reveló detalles sobre su primer matrimonio - crédito @apuntesdecata/Instagram

“Cuando Emilia cumplió dos años empezamos a buscar otro hijo y fue muy difícil porque no quedaba embarazada, me hice exámenes y tenía un tema con los ovarios, pero otra cosa es que en ese momento yo no me alimentaba bien... quede embarazada y perdí ese primer bebé, sentí que se me iba la vida”, explicó la presentadora.

Catalina además confesó que ese fue el primer golpe que la afecto por varios meses, “paso el tiempo, me embarace de nuevo y lo volví a perder... uno se va haciendo más fuerte, pero no deja de doler, porque perdí tres ... ya después Cristóbal venía en camino, pero al tercer mes me dijeron que venía con problemas.... él es el milagro del 1%”, dijo teniendo en cuenta que su hijo nació sano.

La presentadora confesó que al tercer mes de embarazo de su último hijo, le hicieron estudios que arrogaban que había un 99% de probabilidades de que naciera con un problema genético.

“Me decían que nada era de un buen pronóstico y que aparte había probabilidades de que tuviera problemas del corazón, pero que solo había un 1% de probabilidades de que esto saliera bien”, dijo Catalina, añadiendo que los dos ginecólogos le habían dicho lo mismo, por lo que incluso le aseguraron que el embarazo se iba a volver a interrumpir solo.

“Ellos me decían que cuando pasan este tiempo de cosas es inviable el embarazo y normalmente hay una perdida espontánea, pero ellos me dieron la opción de esperar un tiempo para tomar una decisión… Yo recuerdo que entré en un estado de mute, yo no lloré y lo único que hice fue pedirle a Dios”, añadió.

La presentadora del matutino de Caracol Televisión confesó que en ese momento también entró en un estado de resignación en el que le entregó todo a su fe, y dejó que la vida decidiera si se convertiría de nuevo en madre.

Catalina Gómez revela la historia de por qué su segundo hijo fue “un milagrito”. Foto: Historias de Instagram @apuntesdecata

“Me toco esperar varias semanas para que me hicieran exámenes genéticos de los que me habían hablado, se demoró un poco en salir los resultados, fueron días de mucha angustia”, dijo la presentadora en medio de la entrevista.

El resultado de sus exámenes

Gómez confeso en La sala de Laura Acuña que los estudios debían hacerse en el exterior, razón por la que tuvo que pasar varios días de incertidumbre en los que solo pedía que su hijo pudiera tener el mejor futuro.

“Llegaron los exámenes, y yo estaba muy ansiosa porque durante ese tiempo yo iba a ecografías y me decían que era como un síndrome de Down, todo esto era como un sube y baja, pero los exámenes decían que estaba perfecto y en ese momento me dijeron que era un niño”, dijo.

La presentadora presenció el milagro de su hijo - crédito @apuntesdecata

Pese a que tuvo dudas por los problemas del corazón de los que la habían advertido, Catalina explicó que al séptimo mes los doctores descartaron dicho diagnóstico. “Fue un milagro, porque no fue un mal diagnóstico... Hubo varias ecografías y exámenes... para mí es un milagro, yo creo en los milagros”, concluyó.