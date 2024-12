Hijo de Karina, la exmodelo de Stock Models, desmintió su muerte en redes sociales

Hijo de Karina aclaró los rumores de fallecimiento de la exmodelo - crédito montaje realizado con fotografías de @ingridkarinamodelo y @andreiitha_moreno9 / TikTok

Ingrid Karina, una exmodelo de Stock Models, ha sido el centro de atención en el país después de la difusión de su historia por la influencer Andrea Moreno en Tiktok.

Desde que se conoció su situación de habitante de calle Medellín y que luchaba contra la adicción a las drogas, miles de personas han seguido de cerca su proceso de rehabilitación.

En la actualidad, la exmodelo fue internada en una fundación para su recuperación, aunque inicialmente fue en contra de su voluntad.

Juan Antonio, desde Francia, afrontó los rumores sobre su madre - crédito @ingridkarinamodelo/TikTok

La historia de Ingrid Karina se hizo viral cuando Andrea Moreno compartió un video en el que la exmodelo relataba su vida en las calles, mencionando que hablaba siete idiomas y tenía tres nacionalidades: “Soy Karina, mucho gusto. Hablo siete idiomas: inglés, hebreo, francés, tengo tres nacionalidades, pero de momento, estoy aquí. En estas calles no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten”.

Ese video llegó a su hijo, Juan Antonio, que desde Francia ha estado actualizando a los seguidores sobre el estado de su madre a través de redes sociales.

Sin embargo, recientemente Juan Antonio desmintió rumores sobre un supuesto accidente y la muerte de su madre, que circularon en redes sociales.

Cuentas falsas en redes intentan aprovecharse del caso de Ingrid Karina - crédito montaje realizado con fotografías de @ingridkarinamodelo / TikTok

Los rumores comenzaron cuando en Tiktok se publicó que Ingrid Karina había sido atropellada en el Bronx y que había fallecido en un centro de rehabilitación debido a un error médico.

“Bajo las influencias Ingrid Karina exmodelo de Stop Models fue atropellada hoy en el Bronx ya que se pasó corriendo todos los carriles. La automedicaron en el centro y falleció. Descansa en paz Ingrid Karina. Siempre te recordaremos”, expresó una publicación en Tiktok.

Estas especulaciones generaron una ola de comentarios y preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, Juan Antonio aclaró en un video que su madre no ha sufrido ningún accidente ni ha fallecido: “Hola, les habla Juan Antonio, quiero decirles que mi mamá no ha sufrido ningún tipo de accidente ni ha fallecido”.

La familia de Ingrid Karina mantiene comunicación constante durante su proceso - crédito @ingridkarinamodelo / TikTok

Los fanáticos de la exmodelo agradecieron al joven por dar más información de su mamá y desmentir su muerte: “Bendito sea Dios muchacho que se encuentre bien yo si dije eso es mentira y la única que puede dar la versión verdadera es Andrea moreno o tú qué Dios la siga ayudando y que tenga pronta recuperación”; “Bendito mi Dios que tu mami esté bien Juan Antonio bendiciones”; “gracias por dar la información gracias a Dios bendiciones 🥰”; “Juan Antonio dale un fuerte abrazo a tu mami esa será la mejor medicina que ella necesita de ustedes los hijos ❤️”; “gracias Juan Antonio, agradezco nos mantenga informados”.

Además, denunció por segunda vez la existencia de cuentas falsas que intentan estafar a nombre de Ingrid Karina: “Nuevamente, me están llegando mensajes sobre cuentas que están pidiendo dinero a nombre de ella, esta es la única cuenta que yo he creado, el nombre es @ingridkarina y el usuario es @ingridkarinamodelo con una sola ‘e’ y una sola ‘o’”.

Juan Antonio le creó una cuenta en la red social de TikTok a su madre para que cuando se recupere pueda tener ingresos en las redes sociales: “Soy Juan Antonio, el hijo de Ingrid Karina y le creé esta cuenta hasta que ella tenga celular y pueda manejarla”.

Karina contó su historia como habitante de calle en Medellín - crédito @andreiitha_moreno9/Tiktok

“Quería aclararles algunas dudas. He leído muchos comentarios y en varios de ellos me preguntan por qué cree esta cuenta (de TikTok). Lo hice para que cuando mi mamá se recupere tenga de que vivir. Muchos adictos cuando se recuperan vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer y nadie que les dé trabajo (...) Ella podría dedicarse a las redes, después de todo es algo que siempre le ha gustado. Entonces, me gustaría darle esta cuenta, apenas se recupere, con un número importante de seguidores para que tenga cómo mantenerse y pueda contar su vida”, añadió a través de un video y en la actualidad la cuenta que creó para Ingrid Karina tiene más de 500 mil seguidores.