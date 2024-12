Diego Camargo y su nueva novia contaron por primera vez su historia de amor: “Vivimos mi tusa matrimonial”

Diego Camargo y su novia Alexandra Ramírez revelaron cómo su relación laboral pasó a lo sentimental - crédito @eldiegocamargo/Instagram

Diego Camargo y Alexandra Ramírez llevan casi una década de conocerse. Comenzaron a trabajar juntos en 2021, cuando ella se encarga de manejar su imagen y sus redes sociales, pero en 2022 su amistad se reforzó durante el proceso de divorcio del comediante.

“Al poco tiempo empezar la relación laboral yo me separé y ella tuvo que vivir esa tusa matrimonial conmigo, pues fueron momentos difíciles”, afirmó el exparticipante de Masterchef Celebrity.

En 2023, luego de que el también presentador samario probara suerte en aplicaciones de citas, se empezaron a ver diferente y, decidieron darse una oportunidad en el amor, ya llevan casi años y medio de noviazgo y aseguran estar enamorados: “Todo empezó muy chévere entre nosotros”.

Mientras que el comediante disfrutaba del éxito que le había dejado su paso por la cocina del reality culinario del Canal RCN, y el cariño de su público, por dentro cargaba todo el peso de una pena que lo sumió en la depresión, pues puso fina a sus casi 18 años de relación con la periodista de Citytv, Marta Beltrán. Las consecuencias de esta tusa las vivió también su actual pareja, pues en ese entonces apenas llevaban cuatro meses de haber firmado contrato y el humorista no quería saber nada de la vida artística.

“Nosotros nos conocemos en realidad hace casi diez años y comenzamos a trabajar juntos en 2021, año desde el cual somos socios en la empresa de entretenimiento con la que promocionamos sus giras y apoyamos a otros humoristas”, relató Alexandra, experta en Marketing.

Esta crisis sentimental que desencadenó en consecuencias graves para el también presentador, se sumó a la pandemia que ayudó a su encierro. “Para mí fue muy duro verlo pasar de la alegría absoluta, a verlo vuelto nada”, agregó Ramírez.

“Yo tuve que aprender a vivir solo nuevamente, pasé a no tener planes de nada, tiempo después, probé en una aplicación de citas que resultó ser un desastre, ahí conocí a alguien con la que duré un tiempo, pero no fue relevante, no fluyó nada”, mencionó Camargo.

Así nació la relación entre Diego Camargo y Alexandra Ramírez

Tras superar la tusa y darse un ’chance’ en Tinder, Diego abrió sus ojos y se empezó a cuestionar si tal vez lo que buscaba había estado siempre a su lado, hecho que lo llevó a ver a su mánager con otros ojos, además de valorar todo lo que ella había pasado a su lado.

“Ella siempre estuvo ahí, relajada fresca, pendiente. Ella también venía de hacer terminado una relación, entonces estábamos en sintonía y pues cupido hizo de las suyas”, añadió el comediante de 49 años en entrevista exclusiva con el periodista de entretenimiento Edison Lozano para su sección venga le cuento en el matutino Buen Día Colombia.

En adelante, Diego se empezó a fijar en Alexandra de una manera diferente. “Estábamos de gira y en medio de un show yo estando desde la tarima y yo a lo lejos la veía dando vueltas y solucionando cosas, yo dije, vea pues, esta mujer es imparable, resuelve no le queda grande nada, ya luego dije ve, es guapa además”, relató Diego.

Un buen día, Camargo decidió invitar a su manager a comer y sin pensarlo mucho la invitó. “A ella se le hizo raro porque me contestó, pero si cenamos todas las noches, yo le respondí sí, pero esta vez quiero que salgamos solos tú y yo, recuerdo mucho que al productor se le salió una expresión con la que reafirmó que algo había cambiado entre nosotros”.

A partir de ahí ambos acordaron en maneras individuales dejar que las cosas pasaran solas. Mientras tanto, a Diego le sirvió para darse de cuenta de que era un hombre que valía la pena. “Es lo que valoro de estar con ella, porque reflexione que una mujer como ella se fija en mí, es porque yo valgo la pena”, concluyó acerca de esa motivación que lo devolvió a los escenarios y lo reencontró con su fanaticada.