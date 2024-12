Juan Manuel Galán criticó a Petro por decisiones en la defensa de Colombia: “Tenemos fuerzas militares desmoralizadas”

Juan Manuel Galán afirmó que las decisiones del presidente Petro tienen desmoralizadas a las Fuerzas Armadas del país - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

En la cuarta convención del Nuevo Liberalismos, realizada en Cartagena el 29 de noviembre de 2024, Juan Manuel Galán fue reelegido como director del partido político. En este evento, el hijo mayor de Luis Carlos Galán Sarmiento afirmó que esta bandería tendría poder en 2026.

Según comentó para el diario El Tiempo, el Nuevo Liberalismo busca hacer política lejos del clientelismo y la corrupción. Afirmó que para los colombianos lo más importante es la seguridad y las oportunidades en diferentes sectores de la economía. Aunque también dijo que no será un líder anti petrista, sí dijo que haría campaña en pro del país para realizar el cambio que el actual gobierno no cumplió.

Según comentó para el diario citado, en 2026 debe aumentarse la seguridad, porque las Fuerzas Militares se encuentran desmoralizadas por las decisiones que el presidente Gustavo Petro ha tomado siendo máximo líder del país. Se refirió al desfinanciamiento que percibe en la actualidad este sistema de la Nación que además, “están golpeadas por la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, con quien tenemos una cooperación muy importante en materia de seguridad”.

En esta misma línea apuntó que la Policía debe ser transformada, “profesionalizando al servicio ejecutivo, que es la base” de esta institución.

Nuevo Liberalismo: “realidad política con opción de poder”

El medio citado cuestionó a Galán por la división que tuvo el partido en las anteriores elecciones, cuando los candidatos fueron el fallecido Rodolfo Hernández y el actual presidente, Gustavo Petro. Ante esto, Juan Manuel aseguró que eso demostró la fuerza que representaba el partido, puesto que fueron “opción de poder a nivel nacional y territorial”. Misma fuerza que él, aseguró, ha sido positiva, puesto que aseguró que muchas personas le han asegurado que votarán por su partido en 2026.

No obstante, no afirmó que se lanzara aún a la presidencia, puesto que la convención no era “ni el espacio ni el momento para hablar de candidaturas presidenciales”. Aseguró, en cambio, que no pueden estar alrededor de las personalidades y que piensan estructurar una propuesta que cambie a Colombia y no posicione a ningún nombre en específico.

En este orden de ideas, aseguró que la propuesta de seguridad que lanzarán para convencer al país de que son el futuro radica en la recuperación territorial por medio de presencia militar. Lo anterior, aseguró se logra aumentando “las capacidades morales, presupuestales y militares”.

Críticas de Juan Galán a las políticas de Gustavo Petro

Según las palabras del líder del Nuevo Liberalismo a El Tiempo, el “gobierno prometió un cambio frente a la corrupción, y los escándalos que estamos viendo casi no tienen antecedentes en la historia del país”, haciendo referencia a casos como los del hijo del presidente o los casos en los que se ha visto envuelto funcionarios como Laura Sarabia y Armando Benedetti.

También aseguró que la paz total “ha sido una alianza con los delincuentes para mantenerse en el poder”. Afirmó que por medio de acciones criminales han ido aumentando su poder y que Petro no ha asumido su “responsabilidad de ser comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de la policía para liderar el proceso de la recuperación de la seguridad en el país”.

¿Qué espera Galán de cara a 2026?

El medio citado lo cuestionó sobre los principales opcionados de cara a la presidencia, entre los que, y según la encuesta más reciente de Invamer, se encuentra entre los que más posibilidades tendría para asumir uno de los puestos más importantes en el país. En este punto, Galán afirmó que era más importante que todos lograran hacer una coalición fuerte que permitiera a Colombia “salir adelante” por medio de alianzas eficaces.