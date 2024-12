Diomedes Díaz se salvó de morir en accidente aéreo que acabo con la vida del acordeonero Juancho Rois: “No quiso ir”

Diomedes Díaz se libró de morir con Juancho Rois en accidente de avioneta - crédito @diomedesdiazvive/Instagram

El también cantante Elver Díaz, hermano de Diomedes Díaz continúa sacando a la luz las verdades pendientes por contar sobre la vida del ídolo vallenato que inmortalizó temas como Tu eres la reina, La plata y Amarte más no pude y, cuyo pasado continúa despertando el interés de su fanaticada.

En un nuevo capítulo de ‘La verdad de la dinastía Díaz’ se destapó la intención que tenía el acordeonero Juancho Rois por separarse musicalmente del Cacique de La Junta al que acompañó de gira por Estados Unidos, pero el destino se adelantó cuando un accidente aéreo terminó con la vida de El Conejo, como también era llamado el compositor guajiro.

Según relató Elver en esta nueva entrega, ese 21 de noviembre de 1994 cuando Juancho Rois subió a la aeronave ya había tomado la decisión de hablar con Diomedes Díaz para comunicarle que tomaría un nuevo camino en la música como solista. Pero, además, el Cacique no quiso abordar la avioneta pues minutos antes se arrepintió de asistir a la parranda a la que se dirigía el acordeonero.

“La verdad de la dinastía Díaz. Hoy estoy acá cerca de este avión, pero primero quiero hablarles y darle las gracias a todas esas personas que apoyaron a mi sobrino Elder Dayán en el lanzamiento de su nuevo álbum El Cantor en Barranquilla. De verdad, en nombre de la dinastía Díaz, los queremos muchísimo y que mi Dios me los bendiga siempre. Ahora quiero contarles sobre este avión que ven aquí y una anécdota del Cacique”, Con este saludo el hermano de Diomedes desveló una nueva verdad acerca de la carrera y vida del artista vallenato que falleció en 2013.

“Sobre el compadre Juancho y eso tan doloroso, ese accidente real que todavía nos duele y sentimos ese dolor como si hubiese sido ayer y ya pasaron 30 años. Quiero decirles que la anécdota es que Diomedes no quiso ir porque Diomedes nunca iba a parrandas, a él ya no le gustaba eso, entonces por eso ese día no quiso ir”, afirmó.

Juancho Rois se quería separar de Diomedes Díaz

Era noviembre de 1994 y el grupo tenía presentaciones en Venezuela, una en Maracaibo y otras en Caracas. Según recuerdos del cajero Tito Castilla: Diomedes se quedó en Bogotá un día más y le hizo honor a su apodo de “No-vienes Díaz”, con el primero de estos shows, pues no llegó y dejó al grupo solo. Pero sí llegó a las presentaciones en la capital venezolana.

Cuando Diomedes finalmente llegó, a su acordeonero, Juancho Rois, ya le habían hecho la invitación a amenizar la parranda de cumpleaños de un amigo suyo en El Tigre y había convencido al cajero (percusionista) y al guacharaquero Jesualdo Ustariz, ambos del conjunto del Cacique de La Junta, a que lo acompañaran. Otros que ya estaban avisados eran el técnico de acordeones Eudes Granados y Rangel ‘El Maño’ Torres.

Otro de los detalles sobre la muerte del acordeonero tuvo que ver con el grado de irresponsabilidad que existió por parte de tripulación de la avioneta en la que el mismo compositor nacido en San Juan del Cesar era el copiloto. “Por adelante y el impacto, él fue que murió, los dos de atrás se salvaron y contaron todo. Cuando Diomedes supo la triste noticia llegó demacrado y avisó que se iba a organizar el entierro”, agregó Elver.

“Dos camionetas que le van a dar luz al aeropuerto para que aterrice el avión. Bueno, ellos se confiaron y vamos miren ya iba el primer abuso después al avión tenía cupo nomás para cuatro pasajeros iban seis más en los equipajes los acordeones, eh? Mucho peso también. Bueno, lo cierto fue que, eh, me cuenta el zurdo que el avión bueno, comenzó a quemar la gasolina, eh? Ya se iban a tirar los carros, eh? Notaron la angustia del avión y se pararon en la carretera a darle luz y a eso de 100 metros había una antena y el el piloto no alcanzó a ver uno de los alambres, eso que le ponen a la antena al lado y eso es lo que descontrola el avión cuando cuando ellos me dicen zurdo que el avión iba así como una cápsula dando vueltas el avión cae así”, relató sobre los hechos y los errores humanos que se cometieron previos al descenso.

Cuenta Castilla, uno de los pasajeros que sobrevivió que Diomedes le insistió en que no se fuera a El Tigre, sino que regresara con él a Colombia. Y que los demás músicos estaban también dudosos, pero los convencieron ofreciéndoles costosos regalos. Finalmente, todo se conjugó para que el grupo, sin Diomedes, abordara a una hora poco conveniente el fatal vuelo en la avioneta Cessna Piper YV-628P que salía de Maiquetía. Salió a las 5:30 p.m. del 21 de noviembre, con rumbo al aeropuerto de San Tomé (Estado de Anzoátegui).

Según el relato que Castilla grabó en video y que aún circula en redes sociales, todos sabían desde el principio que era mejor volar al día siguiente, porque el aeropuerto de destino cerraba temprano y corrían el riesgo de encontrarlo apagado. Sin embargo, alguien hizo algunas llamadas y les dijeron que el aeropuerto estará esperándolos y partieron finalmente.

