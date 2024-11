Revelan indignante declaración de padrastro de Sara Camacho, presunto responsable de su feminicidio: esto dijo

La niña de cinco años Sara Camacho murió por asfixia mecánica - crédito @viveelmeta_/X y Colprensa

El 18 de noviembre de 2024, las autoridades encontraron el cuerpo de la niña de cinco años Sara Camacho. El hallazgo se registró en la vereda Santa Bárbara, en el municipio de Guamal, Meta; el cadáver estaba envuelto en sábanas y tenía signos de violencia física y sexual. Se presume que el responsable sería su padrastro Wilton Sáenz, que ya fue capturado por la Policía del Meta.

Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que, en efecto, la menor fue abusada sexualmente antes de ser asesinada por medio de asfixia, lo que generó indignación en la comunidad de Guamal. Varios ciudadanos prendieron fuego a la motocicleta que sería de propiedad de señalado agresor y presunto feminicida. Además, llegaron hasta su casa armados con palos y piedras.

“Fueron vandalizados y quemados tres inmuebles y una caseta que fungía como establecimiento comercial, además de tres motos. Afortunadamente, no tenemos personas lesionadas o heridas; sin embargo, aprovecho estos micrófonos para decirle a la comunidad que mantenga la calma”, informó el comandante encargado de la Policía del Meta, coronel Ferley Puerto.

Ciudadanos incendiaron tres inmuebles en medio de indignación por el feminicidio de Sara Camacho - crédito redes sociales

En medio de la investigación se adelanta sobre los hechos, se conocieron declaraciones que serían atribuibles al presunto agresor de la niña. En un video conocido por Noticias Caracol, el sujeto en cuestión aseguró querer a la menor. Asimismo, indicó que no permanecía mucho tiempo en su casa por cuestiones laborales.

“La verdad, a esa niña la amaba mucho, la quería mucho, porque a pesar de que no era el papá, la quería como a una de mis hijas preferidas, consentidas. Ella me quería mucho. Yo no mantenía casi acá porque mantenía trabajando todo el tiempo. Cuando venía de trabajar, la niña siempre me buscaba todo el tiempo y me decía ‘papá’”, afirmó.

El presunto agresor de Sara Camacho actualmente será procesado por el delito de feminicidio agravado y por acceso carnal abusivo en circunstancias de agravación. Pues, según indicó el coronel Ferley Puerto en una rueda de prensa, las pesquisas adelantadas por las autoridades permitieron vincularlo con los hechos y, en consecuencia, emitir una orden de captura en su contra, que se efectuó el 28 de noviembre a las 11:00 p. m.

Medicina Legal pudo determinar que la menor fue accedida carnalmente - crédito Colprensa

“Se tomaron pruebas de fluidos a todas las personas que vivían en esa vivienda, específicamente hermanos, familiares, abuelos y demás, y de acuerdo con las circunstancias y al resultado de estas pruebas presuntamente nos indican que es el sujeto que fue capturado el día de ayer que fungía como su padrastro”, precisó el uniformado.

De igual manera, revisando los antecedentes del sujeto, encontraron un proceso por una cuota alimentaria que debía pagar para garantizar el cuidado del hermano de la víctima, un niño de tres años. Por otro lado, no encontraron reportes por concepto de violencia intrafamiliar en la Comisaría de Familia de Guamal. El alcalde del municipio, Fernando Peña, informó por medio de un comunicado que el menor se encuentra bien y quedó bajo el cuidado de la Comisaría de Familia de manera preventiva.

El presunto agresor de Sara Camacho actualmente será procesado por el delito de feminicidio agravado y por acceso carnal abusivo en circunstancias de agravación - crédito Policía Nacional

Por el feminicidio de la niña, la comunidad de Guamal se unió en una manifestación llevada a cabo el 21 de noviembre al frente de la alcaldía. Mientras tanto, en redes sociales figuras políticas se han pronunciado rechazando los hechos. Una de las personas que dio a conocer su postura es el senador del Centro Democrático Honorio Hernández.

“Como padre de familia, rechazo y repudio todo acto de violencia y abuso contra los niños. El asesinato y violación de la pequeña Sara Camacho y de todos los niños y niñas abusados, no puede quedar en la impunidad. Nos falta mucho como país para acabar con ese macabro delito en contra de nuestros pequeños. #LosNiñosNoSeTocan”, escribió.

El senador Honorio Henríquez rechazó el feminicidio de Sara Camacho - crédito @honohenriquez/X