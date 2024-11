Gynebra se prepara para darlo todo en Megaland 2024: “Quiero llenar el escenario de vibra positiva, darles una experiencia”

La española Gynebra será una de las encargadas de abrir las presentaciones en Megaland 2024, el 30 de noviembre - crédito @gynebra/Instagram

Megaland 2024 abrirá sus puertas en el parque Simón Bolívar para una nueva edición el sábado 30 de noviembre y una de las encargadas de abrir la jornada será la cantante española Gynebra, que viene dando pasos dentro del creciente entorno del género urbano ibérico. Tras lanzar su debut 8 Pekados en 2023, este año lanzó una serie de sencillos, entre los que destacó Tatuaje Negro, siendo el más reciente Joya, una canción orientada al despecho y la lucha por liberarse de un amor tóxico.

A lo largo del año realizó varias visitas a Colombia, destacando particularmente la que hizo como parte del BIME Bogotá celebrado en mayo. “Decidimos venir porque sentía que era uno de mis sueños venir aquí, para trabajar y hacer una gira de medios. Ese fue el primer paso antes de empezar ese vínculo”, comentó la artista en charla con Infobae previo a su concierto en el parque Simón Bolívar.

La posibilidad de estar compartiendo tarima con nombres como Wisin, Lola Indigo, Danny Ocean, Fariana, Piso 21, Juan Duque, Kapo y muchos más, la tiene visiblemente emocionada. “Desde que lo supe, como que en mi mente siempre ha estado ‘Megaland, Megaland, Megaland’. Cada cosa que hacía, incluso. Salía, porque estaba de cumpleaños un amigo y decía “No puedo gritar, voy a estar en Megaland’”, comentó entre risas, revelando que su show incluirá bailarines colombianos.

El evento que reúne a 18 artistas en vivo será el 30 de noviembre en el Parque Simón Bolívar - crédito

La cantante no dudó en escoger a su artista colombiana favorita: “Desde pequeña, fue la banda sonora de mi vida. Pienso en ella, Shakira. Lo digo siempre, lo he repetido muchas veces. Es un ejemplo a seguir como mujer, como artista, no ha tenido barreras, límites. Ha hecho de todo, y se sigue reinventando hoy en día”.

Sobre sus expectativas para el fin de semana, la cantante no tiene dudas: “Quiero llenar el escenario de vibra positiva, darles una experiencia, que se pregunten quién es Gynebra. Por lo menos que acaben con una sonrisa al terminar el show”. Aunque reconoció que el tiempo disponible no será tan significativo como los artistas principales, “voy a intentar transmitir el amor que tengo a Colombia”.

En cuanto a Joya, producida por Nerso (reconocido por su trabajo en los beats en eventos como FMS España), Gynebra describe la canción como “ese mix de sensaciones de que quiero, pero sé que no debo, porque se está volviendo algo tóxico, que no puedo controlar. Muchas amigas me decían ‘parece que estás narrando mi historia’”. Con su fusión de bachata, reguetón y trap, la nacida en Valencia no tuvo dudas en remarcar que es una evidencia de su curiosidad por dotar su propuesta de elementos diversos pero bien cohesionados entre sí.

“Me encanta experimentar, tanto con la voz como con las instrumentales, con diferentes estilos. Al final, lo más bonito de crear y encontrarse uno mismo es no limitarse y no ponerse paredes. Hemos estado probando un montón de cosas, y en ese mix me quedo con estas tres”, explicó, añadiendo que espera poder seguir esa misma dirección en el futuro.

En ese sentido, su relación profesional con Nerso resulta clave para alcanzar el resultado deseado. “Es superimportante que haya una complicidad, una misma idea al final. Porque igual tú vas al estudio y dices ‘quiero hacer algo sobre una relación tóxica que sea alegre, pero triste’, y te entiende, pero luego no te entiende. No se genera esa vibra, esa conexión, y por mucho que tú hagas una letra bonita, si la producción no está como quieres, no vale, de nada, porque una canción la tienes que sentir”, expresó.