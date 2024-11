Joven grabó su ‘innovadora’ manera de viajar más cómodo en TransMilenio: “Demasiado premium”

Joven se volvió viral en redes por su peculiar forma de viajar en Transmilenio - crédito: @PasaenBogota/X

En redes sociales circula un video que muestra a un joven realizando una maniobra peligrosa al subirse al techo de un bus articulado del sistema de transporte masivo. El suceso, que ha desatado críticas y controversia, ocurrió en un bus que cubría la ruta H27 con destino al Portal Tunal.

El clip, que ha captado la atención de los usuarios de redes sociales, muestra al joven acostado sobre el techo del bus en movimiento, lo que representa un riesgo no solo para él, sino también para los demás pasajeros y usuarios del sistema. Aunque no se conocen detalles precisos sobre el momento exacto en que se subió, se presume que ocurrió en alguna de las estaciones ubicadas sobre la Carrera 30.

La arriesgada maniobra del joven desató una ola de comentarios en redes sociales, miles de usuarios no desaprovecharon la oportunidad para opinar, resaltando lo creativo que fue para viajar en TransMilenio de la manera ‘más cómoda posible’.

“Quisiera tener esa capacidad de dejarme llevar por mis pensamientos intrusivos. ¿Qué se sentirá ser así de libre?”, “No entró a la estación ni al bus, técnicamente no es colado”, “Viajar acostado en TransMilenio, es demasiado premium”, son algunos de los comentarios que circulan en las redes sociales, acompañando el video viral.

La identidad del joven y la fecha en que sucedió aún no han sido confirmadas. Sin embargo, la empresa TransMilenio no tardó en pronunciarse, condenando enfáticamente este tipo de comportamientos. Para el sistema de transporte masivo de Bogotá, tales acciones no solo ponen en peligro la vida de quienes las realizan, sino también la seguridad de los demás usuarios.

“¡No más con estos comportamientos que arriesgan la vida de todos! Desde TransMilenio, rechazamos enfática y reiterativamente este tipo de comportamientos contrarios a las normas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana”, aseguró la compañía en su cuenta de X.

Por lo que solicitó a la ciudadanía evitar llevar a cabo este tipo de prácticas. “Hacemos un llamado a no realizar, repetir o celebrar, estas maniobras peligrosas que ponen en riesgo, no solamente la vida de quienes las realizan, sino la de cientos de usuarios que se movilizan en TransMilenio”.

Esta no es la primera vez que un usuario del sistema de transporte se vuelve viral en Internet por realizar acciones peligrosas en las estaciones. El 29 de octubre de 2024, un joven fue visto corriendo y saltando encima de los buses.

Los hechos ocurrieron en medio de un trancón en Bogotá, que parece ser en inmediaciones de Ricaurte, durante las manifestaciones programadas para ese día. En medio de los bloqueos, el joven aprovechó para aventurarse en las instalaciones públicas para llegar lo más rápido posible a su destino sin pagar el pasaje de TransMilenio.

Los usuarios de las redes sociales elogiaron su habilidad y otros lo criticaron, pues claramente puso su vida en riesgo. Además, especularon que el joven estaba imitando el juego Subway Surfers, uno de los videojuegos más populares de la década de los 2010s

“En vez de monedas son baretos”; “No se preocupe que con las 2.000 monedas que recogió paga su multa, no se deje agarrar”; “Una multa por esta imprudencia”; “Bogotá es de mucho ambiente para este mundo”; “Que mamera esta gente que no tiene respeto ni una cultura”; “imagínate irte a Europa y perderte de esto”; “Hubiera quedado melo con el policía detrás, más adrenalina”; “La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible” y “La dificultad aumenta cuando sale un policía a perseguirlo”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.