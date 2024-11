Los mejores memes y reacciones tras la confirmación de ‘Lady, la vendedora de rosas’ en ‘La casa de los famosos Colombia’

Lady Tabares desató las reacciones tras ser confirmada para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia - crédito @CaracolTV/X

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia inició una serie de votaciones con las que los televidentes se encargan de elegir a las celebridades que participarán en el reality.

Sin embargo, el programa también anunció que no todos los famosos entrarían por votación, ya que el canal ha organizado una lista en la que varias celebridades ingresarán de manera directa.

Este grupo fue inaugurado por la actriz y empresaria Lady Tabares, conocida como “La vendedora de rosas”, la primera sorpresa del canal.

El anuncio se hizo por medio de redes sociales, y en seguida los internautas aprovecharon para reaccionar.

Los internautas llaman a Lady como una de las favoritas del programa - crédito @UnaCronopio / X

“No sé si soy el único que no tenía interés en LCDLF, pero ahora que confirmaron a esta reina, se me subió el hype, me voy a divertir con sus historias, será de mis favoritas”, “Yo siento que le debemos mucho a Lady Tabares, su historia es la de muchísimos colombianos y me encantaría que en la casa le diéramos todo el apoyo que se merece”, “a Lady le debemos los mejores memes de La vendedora de rosas, la amo”, fueron las primeras reacciones.

Los televidentes aseguran que Lady Tabares fue una buena decisión para la nueva temporada del programa - crédito @noahjaramillo07 / X

Además, los internautas aprovecharon para compartir algunos fragmentos de La vendedora de rosas, y aseguraron que hasta ahora la consideran la primera famosa que han confirmado en el programa.

Incluso, varios usuarios en redes sociales se han dado a la tarea de hacer encuestas para conocer al famoso favorito dentro del grupo de confirmados, siendo Lady y el influencer Emiro Navarro los favoritos del público.

Los mensajes de agradecimiento

Como se conoce desde la llegada de Lady Tabares a la fama, ha sido una mujer que tuvo que pasar por duros momentos en su infancia, en donde sobrellevo las violencias de la calle y que al final pudo superarse a su misma, razón por la que los televidentes agradecieron al canal para que ella pueda contar sus historias dentro del programa.

“Ay que lindo verla, la verdad si tengo muchas ganas de conocerla y escuchar sus historias”, “me parece muy chévere que Lady esté en la casa, toca apoyarla”, “espero que la fama le devuelva lo que en algún momento le quitó”, “por culpa de Lady tendré que estar pendiente de este programa que juré no volver a ver”, “La vendedora de rosas va a entrar a la casa de los famosos y me va a obligar a verme esa porquería de programa”, fueron algunas de las respuestas.