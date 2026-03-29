Habló el esposo de la mujer embarazada atacada en La Guajira y expresó temor por su familia: “No somos de problemas”

Eli Meriño describió la inquietud que siente por la seguridad de su entorno y afirmó que no habían recibido amenazas - crédito @nextminutenews7X

El esposo de la psicóloga atacada en Uribia, La Guajira, declaró que teme por la seguridad de su familia tras el atentado ocurrido el 22 de marzo de 2026.

Eli Meriño, en diálogo con Noticias Caracol, indicó: “Sí temo por mi seguridad, por la seguridad de mi señora, de mis hermanos y de mi madre, pero, obrando en Dios, sé que de esta salimos”.

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Meriño señaló al citado medio de comunicación que desconoce los motivos que pudieron llevar al ataque y afirmó que son personas que no tienen problemas.

“No sé por qué, en realidad. Mi madre, mi familia, somos bien criados. No somos gente de problemas”, expresó.

Eli Mariño señaló que desconoce los motivos que pudieron llevar al ataque y afirmó que son personas que no tienen problemas - crédito captura de pantalla @ultimahsv/X

El ataque sucedió en el barrio Simón Bolívar, en Uribia. Un hombre llegó en motocicleta a la casa de la víctima y disparó sin bajarse del vehículo. La mujer se encontraba en la terraza junto a su madre. Cámaras de seguridad grabaron el momento. El agresor vestía un suéter blanco y huyó tras abrir fuego.

Familiares y vecinos auxiliaron a la víctima y la trasladaron al hospital de Uribia, donde fue atendida por una herida, localizada en la zona infraescapular izquierda, causada por un proyectil de arma de fuego. Luego fue remitida a Maicao, donde el personal médico realizó una cesárea de urgencia debido al avanzado estado de embarazo.

Durante la intervención nació su hija, Salomé. La bebé permanece en incubadora bajo observación médica y su evolución es favorable. La madre fue dada de alta en Manaure.

Said Torrado, subgerente científico de la clínica Maicao, dijo a Noticias Caracol: “Las condiciones de las pacientes son satisfactorias. Estamos hablando de madre e hija. Hicimos una cirugía de salvataje y una cirugía de tórax con la que logramos recuperar la vida de esta paciente que llegó a la clínica”.

Las autoridades del departamento de La Guajira mantienen activa la investigación. El comandante del Departamento de Policía de La Guajira indicó que la principal hipótesis apunta a la posible participación de una mujer como presunta autora intelectual del ataque. Los familiares aseguraron que la psicóloga no había recibido amenazas antes del hecho.

Posterior al ataque, se difundió un video con imágenes íntimas y una voz generada por inteligencia artificial que hacía señalamientos contra la víctima. El material fue publicado en la cuenta oficial del alcalde de Manaure en Instagram. La Alcaldía explicó que la cuenta fue hackeada. Eli Meriño señaló que podría tomar acciones legales por la difusión de ese video.

La ciudadana fue atacada a mano armada por la espalda. En el registro gráfico se ven los impactos de fuego que le llegaron a la nuca - crédito @ultimahsv/X

La personera de Uribia, Eliane Vizcaíno, declaró a Noticias Caracol: “La difusión de material que afecte la intimidad de cualquier tipo de persona es igual de condenable. Reiteramos nuestro compromiso con tomar las medidas legales que correspondan, en el menor tiempo posible, para garantizar la justicia, la verdad y los derechos fundamentales de la víctima y su bebé”.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar los responsables.

Detalles de lo ocurrido

La investigación sobre el ataque a Katherine Paola Torres Barros tomó un giro nuevo tras la difusión de un video íntimo desde la cuenta de Instagram del alcalde de Manaure. Las imágenes mostraban contenido sexual y fueron acompañadas por mensajes ofensivos y amenazas dirigidas a Torres Barros. El tono del material sugería que el motivo detrás del ataque podría estar relacionado con un conflicto personal o una supuesta traición.

El alcalde Jhon Pimienta aseguró que sus redes sociales fueron vulneradas. A través de un comunicado oficial, se desligó de la autoría del video y rechazó la publicación de los contenidos obscenos. La alcaldía de Manaure manifestó su repudio ante la divulgación de imágenes privadas y la exposición de la víctima.

Las autoridades de La Guajira analizan si la propagación del video está vinculada con el ataque armado que sufrió Torres Barros. Buscan determinar si existe un móvil pasional detrás del hecho.

Comunicado oficial de la Alcaldía de Manaure, La Guajira, que justifica la publicación de un video de contenido íntimo, presuntamente de Catherine Paola Torres Barros, como un hackeo en las redes sociales del alcalde Jhon Pimienta - crédito Alcaldía de Manaure

El video, además de exponer la intimidad de la víctima, contenía insultos explícitos y expresiones humillantes que reflejan una actitud de desprecio grave hacia la mujer. El caso ha generado preocupación por el impacto de este tipo de violencia digital y la necesidad de esclarecer los responsables.