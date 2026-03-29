Colombia

Habló el esposo de la mujer embarazada atacada en La Guajira y expresó temor por su familia: “No somos de problemas”

Tras el ataque en La Guajira, Eli Meriño señaló que su familia no tiene antecedentes de problemas y pidió esclarecimiento del caso

Guardar
Ataque en La Guajira - crédito @nextminutenews7X
Eli Meriño describió la inquietud que siente por la seguridad de su entorno y afirmó que no habían recibido amenazas - crédito @nextminutenews7X

El esposo de la psicóloga atacada en Uribia, La Guajira, declaró que teme por la seguridad de su familia tras el atentado ocurrido el 22 de marzo de 2026.

Eli Meriño, en diálogo con Noticias Caracol, indicó: “Sí temo por mi seguridad, por la seguridad de mi señora, de mis hermanos y de mi madre, pero, obrando en Dios, sé que de esta salimos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Meriño señaló al citado medio de comunicación que desconoce los motivos que pudieron llevar al ataque y afirmó que son personas que no tienen problemas.

“No sé por qué, en realidad. Mi madre, mi familia, somos bien criados. No somos gente de problemas”, expresó.

Las dos mujeres que estaban en el lugar de los hechos quedaron tumbadas en el suelo - crédito captura de pantalla @ultimahsv/X
Eli Mariño señaló que desconoce los motivos que pudieron llevar al ataque y afirmó que son personas que no tienen problemas - crédito captura de pantalla @ultimahsv/X

El ataque sucedió en el barrio Simón Bolívar, en Uribia. Un hombre llegó en motocicleta a la casa de la víctima y disparó sin bajarse del vehículo. La mujer se encontraba en la terraza junto a su madre. Cámaras de seguridad grabaron el momento. El agresor vestía un suéter blanco y huyó tras abrir fuego.

Familiares y vecinos auxiliaron a la víctima y la trasladaron al hospital de Uribia, donde fue atendida por una herida, localizada en la zona infraescapular izquierda, causada por un proyectil de arma de fuego. Luego fue remitida a Maicao, donde el personal médico realizó una cesárea de urgencia debido al avanzado estado de embarazo.

Durante la intervención nació su hija, Salomé. La bebé permanece en incubadora bajo observación médica y su evolución es favorable. La madre fue dada de alta en Manaure.

Said Torrado, subgerente científico de la clínica Maicao, dijo a Noticias Caracol: “Las condiciones de las pacientes son satisfactorias. Estamos hablando de madre e hija. Hicimos una cirugía de salvataje y una cirugía de tórax con la que logramos recuperar la vida de esta paciente que llegó a la clínica”.

Las autoridades del departamento de La Guajira mantienen activa la investigación. El comandante del Departamento de Policía de La Guajira indicó que la principal hipótesis apunta a la posible participación de una mujer como presunta autora intelectual del ataque. Los familiares aseguraron que la psicóloga no había recibido amenazas antes del hecho.

Posterior al ataque, se difundió un video con imágenes íntimas y una voz generada por inteligencia artificial que hacía señalamientos contra la víctima. El material fue publicado en la cuenta oficial del alcalde de Manaure en Instagram. La Alcaldía explicó que la cuenta fue hackeada. Eli Meriño señaló que podría tomar acciones legales por la difusión de ese video.

La ciudadana fue atacada a mano armada por la espalda. En el registro gráfico se ven los impactos de fuego que le llegaron a la nuca - crédito @ultimahsv/X

La personera de Uribia, Eliane Vizcaíno, declaró a Noticias Caracol: “La difusión de material que afecte la intimidad de cualquier tipo de persona es igual de condenable. Reiteramos nuestro compromiso con tomar las medidas legales que correspondan, en el menor tiempo posible, para garantizar la justicia, la verdad y los derechos fundamentales de la víctima y su bebé”.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar los responsables.

Detalles de lo ocurrido

La investigación sobre el ataque a Katherine Paola Torres Barros tomó un giro nuevo tras la difusión de un video íntimo desde la cuenta de Instagram del alcalde de Manaure. Las imágenes mostraban contenido sexual y fueron acompañadas por mensajes ofensivos y amenazas dirigidas a Torres Barros. El tono del material sugería que el motivo detrás del ataque podría estar relacionado con un conflicto personal o una supuesta traición.

El alcalde Jhon Pimienta aseguró que sus redes sociales fueron vulneradas. A través de un comunicado oficial, se desligó de la autoría del video y rechazó la publicación de los contenidos obscenos. La alcaldía de Manaure manifestó su repudio ante la divulgación de imágenes privadas y la exposición de la víctima.

Las autoridades de La Guajira analizan si la propagación del video está vinculada con el ataque armado que sufrió Torres Barros. Buscan determinar si existe un móvil pasional detrás del hecho.

Comunicado oficial de la Alcaldía de Manaure, La Guajira, que justifica la publicación de un video de contenido íntimo, presuntamente de Catherine Paola Torres Barros, como un hackeo en las redes sociales del alcalde Jhon Pimienta - crédito Alcaldía de Manaure
Comunicado oficial de la Alcaldía de Manaure, La Guajira, que justifica la publicación de un video de contenido íntimo, presuntamente de Catherine Paola Torres Barros, como un hackeo en las redes sociales del alcalde Jhon Pimienta - crédito Alcaldía de Manaure

El video, además de exponer la intimidad de la víctima, contenía insultos explícitos y expresiones humillantes que reflejan una actitud de desprecio grave hacia la mujer. El caso ha generado preocupación por el impacto de este tipo de violencia digital y la necesidad de esclarecer los responsables.

Temas Relacionados

Ataque a Catherine TorresLa GuajiraEsposo de Catherine TorresViolencia de géneroColombia-Noticias

Más Noticias

Jessica Cediel apoyó nuevamente a Paloma Valencia y lanzó promesa a los adultos mayores: “Le vamos a dar un regalo”

La presentadora enfatizó que su participación política surge de una convicción personal más allá de diferencias partidistas

Jessica Cediel apoyó nuevamente a Paloma Valencia y lanzó promesa a los adultos mayores: “Le vamos a dar un regalo”

Domingo de Ramos: esto es lo que se conmemora y estas son las tradiciones colombianas

Esta fecha marca el inicio de la Semana Santa y fusiona devoción religiosa, identidad cultural y tradiciones ancestrales del país

Domingo de Ramos: esto es lo que se conmemora y estas son las tradiciones colombianas

Colombia vs. Francia - EN VIVO: siga aquí el último partido amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA de marzo, previo al Mundial 2026

Néstor Lorenzo tendrá la última prueba antes de los partidos amistosos de finales de mayo y junio, en la que ya deberá tener definida la lista de 26 jugadores que disputarán con la selección la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia vs. Francia - EN VIVO: siga aquí el último partido amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA de marzo, previo al Mundial 2026

Gobierno Petro y disidencias de la Segunda Marquetalia reiniciarán la mesa de diálogos tras declararse en “estado crítico”

Las partes involucradas decidieron avanzar en la implementación de una zona temporal en Putumayo y confirmaron la reanudación formal de las conversaciones en abril

Gobierno Petro y disidencias de la Segunda Marquetalia reiniciarán la mesa de diálogos tras declararse en “estado crítico”

Hombre fue asesinado a tiros cuando iba a un bautizo en el sur de Bogotá: su verdugo, de 23 años, fue capturado por la comunidad

La víctima, de 33 años, fue atacada por un motorizado y falleció tras recibir varios disparos en la cabeza

Hombre fue asesinado a tiros cuando iba a un bautizo en el sur de Bogotá: su verdugo, de 23 años, fue capturado por la comunidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

ENTRETENIMIENTO

Santos Bravos, la primera ‘boyband’ latina, contó su experiencia tras presentarse con Shakira en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Santos Bravos, la primera ‘boyband’ latina, contó su experiencia tras presentarse con Shakira en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Ángela Valdivieso responde a las acusaciones y afirma que Blessd fue quien la buscó insistentemente en redes sociales

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno consideran un tercer hijo: podría ser mediante un vientre de alquiler

Yaya Muñoz reveló cómo fue su experiencia con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de presunto acoso: “Lo que vi mientras trabajé allá”

Crecen las señales de un romance entre Lina Tejeiro y Ryan Castro: esto es lo que se dice en redes

Deportes

Colombia vs. Francia - EN VIVO: siga aquí el último partido amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA de marzo, previo al Mundial 2026

Colombia vs. Francia - EN VIVO: siga aquí el último partido amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA de marzo, previo al Mundial 2026

Atlético Nacional sorprendió a sus hinchas para el partido ante Deportivo Pasto: regresó importante jugador

Comienzo vibrante en la Copa Colsanitas: estos serán los rivales de Camila Osorio y Emiliana Arango en el debut

Le cerraron el estadio al Unión Magdalena y le “echaron llave”: grave denuncia sobre el Sierra Nevada

Luciano Pons, delantero del Bucaramanga, tuvo un fuerte cruce con un periodista: “Lo que dices es para generar malestar”