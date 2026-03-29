Domingo de Ramos: esto es lo que se conmemora y estas son las tradiciones colombianas

Autoridades ambientales recuerdan la prohibición del uso de palma de cera y promueven alternativas sostenibles para conservar la biodiversidad nacional - crédito Parroquia Santa Ana de Baranoa / Facebook

Las celebraciones del Domingo de Ramos en Colombia, programadas para el 29 de marzo de 2026, reúnen a millones de fieles en templos y calles, dan inicio a la Semana Santa, uno de los periodos más esperados del calendario cristiano.

En esta fecha, la Iglesia recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, un acontecimiento narrado en los evangelios, cuando la multitud agitó palmas y ramas en su honor, gesto que hoy simboliza respeto y esperanza para los creyentes.

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El significado de la jornada trasciende lo religioso y se proyecta en la vida diaria de las comunidades y las familias. La bendición de las palmas, que los fieles conservan en sus hogares como símbolo de protección y fe, marca el comienzo de una semana de recogimiento, procesiones y expresiones culturales en todo el país.

El Domingo de Ramos no solo inaugura la Semana Santa, también impulsa una de las mayores movilizaciones internas del año en Colombia. Las autoridades reportan un crecimiento notable en el turismo local, con beneficio directo para sectores como hotelería, transporte y gastronomía. La llegada de visitantes a ciudades y pueblos para participar en las celebraciones fortalece la economía y exalta la riqueza cultural del país.

En muchos hogares colombianos, los ramos bendecidos se colocan detrás de puertas o ventanas como amuletos de protección durante todo el año - crédito procesionespopayan.com

Las celebraciones litúrgicas del Domingo de Ramos incluyen misas especiales y la tradicional bendición de ramos, práctica que se remonta a los primeros tiempos del cristianismo. Las palmas bendecidas, antes elaboradas con cera y ahora mayoritariamente sustituidas por plantas de especies sostenibles, se colocan en puertas y ventanas como protección contra el mal.

El uso de la palma de cera, árbol nacional de Colombia y hábitat del loro orejiamarillo, está prohibido durante las festividades. Autoridades ambientales exhortan a la población a utilizar alternativas como ramos de hoja de mazorca, plantas vivas o pañuelos blancos.

Esto con el fin de evitar sanciones que, según la Ley 1333 de 2009, pueden alcanzar hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y penas de cárcel de 5 a 11 años conforme a la Ley 2111 de 2021. Esta restricción busca proteger los ecosistemas y la biodiversidad del país.

Las palmas no solo son portadas por los fieles durante la bendición, sino que en muchas regiones son tejidas y decoradas con flores, transformándose en expresiones de la artesanía local. Después de la ceremonia, los ramos benditos permanecen en los hogares hasta el próximo ciclo litúrgico, y en ocasiones se queman para obtener las cenizas del Miércoles de Ceniza siguiente, integrando así la vida diaria y la fe.

Las procesiones de Semana Santa en Colombia reúnen a familias y comunidades, reafirmando la importancia de las tradiciones religiosas y culturales - crédito procesionespopayan.com

En Colombia, las procesiones del Domingo de Ramos son un espectáculo de fervor y tradición. Destaca especialmente la ciudad de Popayán, donde las calles del sector histórico, con su trazado ortogonal y fachadas preparadas para la ocasión.

Allí la ciudad se convierte en escenario de la única procesión diurna de la Semana Santa: la Bajada del Amo. En este acto, la imagen del Santo Ecce Homo y el paso de El Señor Caído recorren la ruta desde la capilla de Belén hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción.

La Semana Santa en Popayán incluye seis procesiones, cinco de ellas nocturnas, reconocidas por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Los pasos, estructuras adornadas con palios, flores y piezas de orfebrería, transportan imágenes talladas en madera, muchas de origen español y ecuatoriano, que representan episodios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La imaginería religiosa, introducida durante la colonia, se ha consolidado como uno de los pilares artísticos de la conmemoración.

Las calles del centro histórico de Popayán lucen engalanadas mientras las procesiones de Semana Santa, reconocidas por la Unesco, recorren su tradicional trazado urbano -crédito procesionespopayan.com

La manera de celebrar el Domingo de Ramos varía según la región. En el Vaticano, el Papa encabeza una multitudinaria procesión y celebra la misa en la Plaza de San Pedro. En España, se destacan las procesiones andaluzas y la costumbre de estrenar ropa, junto a la bendición de palmas blancas. En América Latina, países como México, Perú y Guatemala comparten con Colombia la tradición de adornar los templos y colocar ramos bendecidos en los umbrales de los hogares como protección.