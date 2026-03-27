Colombia

Petro propone abandonar el petróleo, el gas y el carbón y ve en Córdoba una oportunidad para alimentar a la humanidad

El presidente Gustavo Petro aseguró que el mundo debe abandonar los combustibles fósiles y afirmó que ese cambio aumentará la demanda de alimentos, lo que abriría una oportunidad económica para regiones agrícolas

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La DEA menciona a Gustavo Petro en una investigación preliminar por posibles vínculos con el narcotráfico internacional, sin pruebas concluyentes - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
El presidente ha defendido en varias ocasiones la idea de que Colombia debe prepararse para una economía basada en la producción agrícola - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a insistir en la necesidad de que el mundo avance hacia una transición energética y abandone el consumo de combustibles fósiles, al tiempo que aseguró que este cambio podría abrir una gran oportunidad económica para regiones agrícolas del país como el departamento de Córdoba.

Durante una intervención, el mandatario afirmó que el planeta debe dejar de depender del petróleo, el carbón y el gas, y planteó que esa transformación tendría efectos directos en la economía mundial, especialmente en la producción de alimentos.

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La propuesta de transición energética impacta directamente en la economía y podría aumentar la demanda de alimentos en regiones agrícolas como Córdoba - crédito Nelson Bocanegra/REUTERS
La propuesta de transición energética impacta directamente en la economía y podría aumentar la demanda de alimentos en regiones agrícolas como Córdoba - crédito Nelson Bocanegra/REUTERS

“Hay que dejar de consumir petróleo, carbón y gas en todo el mundo. Y seguramente si lo logramos, va a aumentar la demanda de alimentos. Esa es la oportunidad que tienen departamentos como Córdoba, que tienen el potencial de abastecer de alimentos a la humanidad”, dijo el presidente.

Las declaraciones del jefe de Estado se dan en medio del debate nacional sobre la política energética del Gobierno y el futuro de la industria petrolera en Colombia, especialmente por la dependencia que tienen las finanzas públicas y las exportaciones del país de los hidrocarburos.

La lectura de Petro

El planteamiento del mandatario conecta dos ejes de su propuesta, la transición energética y el fortalecimiento del sector agroalimentario. Bajo esta visión, regiones como Córdoba podrían beneficiarse de un escenario global en el que la producción de alimentos cobre mayor relevancia frente a los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, el Gobierno insiste en que el cambio energético debe avanzar con mayor decisión en el territorio nacional, especialmente en el Caribe. Allí, el potencial para la generación de energía solar es alto, pero sigue siendo poco aprovechado frente a la dependencia actual del gas.

En ese sentido, Petro defiende que los proyectos de energías limpias no deben enfrentarse a las dinámicas sociales de los territorios. Por el contrario, considera que pueden desarrollarse de forma conjunta. “Los proyectos de energía limpia y las consultas pueden ir de la mano”, aseguró, con referencia a los procesos de concertación con comunidades.

Según datos oficiales expuestos por Petro, Colombia sumó más de 600.000 nuevos empleos en el último año, con la manufactura y la agroindustria como sectores clave - crédito Joel González/Presidencia de la República
Petro defiende que los proyectos de energías limpias pueden realizarse junto con consultas comunitarias para avanzar en el desarrollo de energías renovables - crédito Joel González/Presidencia de la República

La transformación también apunta al interior de los hogares. El Gobierno propone migrar progresivamente hacia el uso de energías limpias en actividades básicas, como la cocina, sustituyendo la leña y el gas por sistemas eléctricos. La apuesta busca reducir emisiones contaminantes y, al mismo tiempo, mejorar la salud de las familias, especialmente en zonas rurales.

Sin embargo, el avance de esta agenda enfrenta obstáculos importantes. En departamentos como La Guajira, varios proyectos de energías renovables permanecen detenidos por trámites relacionados con licencias ambientales y consultas previas. Estos procesos, que suelen ser largos, se convirtieron en una de las principales barreras para el desarrollo del sector.

A esto se suma la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para ejecutar estas iniciativas. El presidente señaló que entidades como Ecopetrol y los gobiernos locales deben asumir un rol más activo para impulsar los proyectos y garantizar su viabilidad.

En paralelo, el enfoque del Ejecutivo también se traslada al terreno fiscal. Petro ha planteado que el Presupuesto General de la Nación para 2027 debe reflejar de manera directa las prioridades del Plan de Desarrollo, evitando que se convierta en un documento meramente técnico.

Energia renovable - Colombia
La transición energética en Colombia enfrenta barreras, como los trámites ambientales y consultas previas que retrasan proyectos en departamentos como La Guajira - crédito AP

La intención es asegurar recursos para iniciativas construidas en espacios de diálogo intersectorial, que incluyen temas como soberanía alimentaria, conectividad digital y desarrollo en territorios históricamente rezagados. Con esto, el Gobierno busca darle continuidad a su visión de cambio más allá del corto plazo.

Pese a ello, la propuesta sigue generando posiciones encontradas. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de acelerar la transición energética y diversificar la economía, sectores empresariales y energéticos advierten sobre los riesgos de hacerlo de forma abrupta. Entre las preocupaciones están el impacto sobre los ingresos del Estado, el empleo y la estabilidad económica, teniendo en cuenta el peso que actualmente tiene el petróleo en las finanzas públicas y las exportaciones del país.

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