Colombia

Ángela Valdivieso responde a las acusaciones y afirma que Blessd fue quien la buscó insistentemente en redes sociales

La joven, señalada en redes de la supuesta ruptura de Blessd con Manuela QM, presentó su versión de los hechos, asegurando que los mensajes filtrados son reales, pero que nunca tuvo intenciones de involucrarse sentimentalmente con el artista

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La modelo de OnlyFans le respondió al cantante que hizo unas afirmaciones en su contra durante una transmisión en vivo - crédito @soyangelaval1/IG

Blessd, uno de los nombres más visibles de la música urbana en Colombia, confirmó este miércoles el fin de su relación con Manuela QM y, por primera vez, abordó de forma directa los rumores de infidelidad que habían circulado en redes sociales.

La aclaración llegó durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, junto al streamer Westcol, en la que el artista negó cualquier encuentro o comunicación indebida con otras mujeres, desmintiendo categóricamente las versiones surgidas a partir de la filtración de presuntos chats personales.

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Blessd sigue triunfando con su gira y nuevo álbum 'El mejor hombre del mundo Tour', llenando escenarios en Bogotá, Cartagena y Pereira a pesar de la controversia - crédito blessd / Instagram
Blessd habría confirmado la ruptura con Manuela QM tras el escándalo con chats filtrados con otra mujer - crédito blessd / Instagram

Durante la conversación transmitida a miles de espectadores, el cantante se refirió a los mensajes que detonaron la especulación sobre su vida sentimental.

Yo no me metí con nadie, ni estuve con nadie, ni hablé con nadie, nada pá. Que hijue… chicharrón, pero confíen en mí (sic)”, afirmó Blessd en respuesta a la insistencia de Westcol, que lo interrogó sobre la veracidad de los chats difundidos en línea.

El episodio generó un ambiente tenso cuando el streamer bromeó sobre la identidad de una de las mujeres envueltas en los comentarios.

En redes sociales, las opiniones se dividieron entre quienes dudan de la información y quienes creen en la posibilidad del embarazo de Manuela - crédito @blessd/ Instagram
En redes sociales, las opiniones se dividieron entre quienes dudan de la información y quienes creen en la posibilidad del embarazo de Manuela - crédito @blessd/ Instagram

Blessd, visiblemente incómodo, pidió no avanzar sobre ese terreno y recalcó que su interacción con los seguidores suele ser distendida y abierta, sin intencionalidad alguna de establecer relaciones extralaborales.

Detalló que la única conversación verídica se limitó a respuestas de cortesía por publicaciones y agradecimientos recurrentes, una práctica habitual al “repostear” contenido cuando lanza nueva música.

La controversia tomó otro giro recientemente tras las declaraciones del cantante y la irrupción pública de Ángela Valdivieso, una de las personas aludidas en los rumores. En un video, Valdivieso desmintió haber sido la razón de la ruptura y responsabilizó a su expareja de la filtración de chats privados.

Ángela Valdivieso acusa a Blessd de insistencia y señala manipulación de la narrativa

Ángela Valdivieso, la modelo implicada, negó conocer a Blessd y afirmó que el video fue publicado por su expareja con la intención de hacerle daño - crédito @soyangelaval1/ Instagram
Ángela Valdivieso, la modelo implicada, negó conocer a Blessd y afirmó que el video fue publicado por su expareja con la intención de hacerle daño - crédito @soyangelaval1/ Instagram

La joven, cuestionada en redes sociales por la supuesta vinculación con Blessd, sostuvo que las versiones en las que la presentan como “daña hogares” son deformaciones para desviar la atención sobre el comportamiento del artista.

No lo soy, no lo fui y nunca tuve esa intención”, expresó Valdivieso, señalando que su nombre apareció en el centro del escarnio por no haber dado detalles previos.

Valdivieso aseguró que los chats filtrados son auténticos, pero apuntó a Blessd como el protagonista activo en la conversación.

Te queda más fácil decir eso que aceptar que tú eras el que estaba encima de mí buscándome. Porque si te recuerdo, eras tú el que reaccionaba a todo, eras tú el que mandaba emojis, eras tú el que los borraba y los volvía a enviar para llamarme la atención”, manifestó Valdivieso, que sostuvo que nunca respondió las insinuaciones y que evadió cualquier cita en persona.

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Ángela, la modelo de OnlyFans implicada en el escándalo con Blessd, le envió un mensaje al cantante diciendo que ella no es una "daña hogares" como él lo dijo - crédito @soyangelaval1/IG

Aclaró, además, la frecuencia de las interacciones en redes, contradiciendo al cantante en cuanto a la cantidad de veces que lo había mencionado en sus historias digitales.

Según sus palabras, solo lo etiquetó en dos ocasiones y fue él quien insistió en mensajes privados y WhatsApp, llegando a pedir encuentros en Pereira y solicitar fotos y videos, algo que finalmente accedió a enviar en un solo momento.

Valdivieso hizo énfasis en la filtración involuntaria de las conversaciones, culpando de la publicación a la intervención de su expareja, que accedió a su teléfono móvil y divulgó los mensajes tras descubrir intercambios privados con su mejor amiga.

Dejen de culpar a una mujer por decisiones que toman los hombres, porque aquí el que buscó fuiste tú”, sostuvo en un mensaje.

Blessd y Manuela QM
Blessd había confirmado su relación con Manuela QM en una transmisión en vivo desde hace varios meses - crédito @manuelaqm__/Instagram

Las declaraciones enfrentadas y la difusión de capturas privadas han dejado expuesta la intimidad de los involucrados y reavivado el debate sobre la exposición digital y la gestión de rumores en figuras públicas del espectáculo. Blessd negó cualquier infidelidad y defendió la transparencia de sus acciones ante sus fanáticos.

Por su parte, Valdivieso afirmó que su objetivo al hablar públicamente era dejar clara su versión y desvincular su imagen de cualquier intento de notoriedad o aspiración mediática.

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