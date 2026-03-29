Jessica Cediel apoyó nuevamente a Paloma Valencia y lanzó promesa a los adultos mayores: “Le vamos a dar un regalo”

Jessica Cediel explicó su apoyo a la campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia - crédito @jessicacedielnet/Instagram - Colprensa

La presentadora colombiana Jessica Cediel compartió el 28 de marzo de 2026 sus impresiones durante una conversación con el medio local NC Quindío, abordando su participación política y el respaldo a la candidata Paloma.

Cediel subrayó su derecho a manifestar opiniones, enfatizando que, además de su reconocimiento público, existe un compromiso personal detrás de su involucramiento. “Soy una ciudadana que tiene derecho a expresarse”, afirmó.

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La comunicadora resaltó que su apoyo se fundamenta en una convicción genuina hacia el movimiento que lidera Paloma. “Me gusta la ideología de Paloma”, expresó, señalando que su adhesión trasciende cualquier interés superficial.

Cediel aseguró que la motivación principal para sumarse a la campaña es el deseo de aportar a la sociedad, especialmente a los adultos mayores, un grupo que considera merece atención especial.

Jessica Cediel ratificó su respaldo a Paloma con un mensaje de inclusión para adultos mayores - crédito @jessicacedielnet/Instagram

“Tenemos un propósito muy especial por la sociedad, por el adulto mayor”, declaró, refiriéndose a las iniciativas que buscan beneficiar a este sector de la población. Jessica destacó que el objetivo es brindar un obsequio a todas las personas mayores del país, dejando de lado diferencias políticas o condiciones económicas.

“Este año les vamos a dar un regalo absolutamente a todos los adultos mayores, independientemente de ideología política, de estrato socioeconómico”, mencionó, transmitiendo un mensaje de inclusión y solidaridad.

Cediel también compartió recuerdos de sus inicios profesionales, recordando que, en sus primeras experiencias laborales, solía trabajar directamente en contacto con la gente. “Siempre empecé en la calle haciendo reportería”, rememoró, reforzando su vínculo con la ciudadanía y el interés en escuchar diversas voces.

La presentadora manifestó alegría por reencontrarse con el público de Armenia, ciudad que considera especial. “Estar aquí nuevamente con mi gente linda de Armenia”, expresó, haciendo evidente el aprecio que siente por la región. Además, reiteró su entusiasmo por respaldar a la candidata Paloma y participar activamente en la campaña.

Jessica Cediel concluyó reiterando que su participación responde a un sentimiento auténtico y a la convicción de aportar al bienestar colectivo.

Su mensaje, centrado en la esperanza y el deseo de ver a Colombia avanzar, busca inspirar a otros a sumarse a iniciativas que promuevan la unión y el compromiso social.

Jessica Cediel defiende en redes sociales su apoyo a Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia - crédito jessicacedielnet / Instagram

Jessica Cediel ya había ratificado su respaldo a Paloma Valencia

Jessica Cediel, se ubicó en el foco de la conversación nacional desde hace varias semanas tras un mensaje publicado en su cuenta de X.

Su escrito, dirigido a quienes la critican por respaldar a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, generó un intenso intercambio en redes sociales.

“Jajajajajjajaa ardidos! Cómo sé que me leen… por aquí les dejo… sigan inventando! Si eso los hace felices! No voy a cambiar de opinión porque es mi sentir y tengo LIBERTAD de expresarme (sic)”, expresó Cediel.

La comunicadora, acostumbrada al mundo del espectáculo, sorprendió al electorado al participar activamente en el debate político. Su apoyo oficial a Valencia se dio días antes de la Gran Consulta por Colombia, realizada el 8 de marzo de 2026, dando la victoria a la candidata del Centro Democrático.

La presentadora colombiana rechaza las críticas sobre su preferencia política y reivindica su libertad de expresión - crédito @jessicacediel / X

Cediel se mantuvo firme, defendiendo su derecho a manifestar sus preferencias y subrayando la importancia de la libertad de expresión.

Días antes, la presentadora se reunió públicamente con Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático.

Durante el evento, Cediel reafirmó su compromiso con la candidata: “Amo a Colombia, quiero que Colombia vuelva a sonreír y quiero que Colombia esté en manos seguras”. Además, hizo énfasis en el respeto por quienes piensan diferente, al asegurar: “Ojo, respeto la opinión y la diferencia de alguien que pueda pensar diferente y esté en la otra esquina”.

Por su parte, Paloma Valencia agradeció el respaldo de Cediel, a quien calificó como una mujer influyente y tenaz. “Mi Jessica, estar contigo es un sueño. Eres una mujer que ha irradiado tanto amor, tanta confianza, tanta tenacidad”, publicó la senadora.

El apoyo mutuo entre ambas figuras evidencia la apuesta del Centro Democrático por incluir personalidades reconocidas en su estrategia electoral.