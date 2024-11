Estudiante denuncia que fue robado frente a funcionarios de Transmilenio y no hicieron nada para ayudarlo

Al denunciar lo ocurrido, los trabajadores de la estación le dijeron que las cámaras de seguridad no estaban funcionando y, por tanto, sería difícil ubicar a sus agresores - crédito @catarsis_nico / Instagram

Entre lágrimas y decepcionado de que nadie mostrara intenciones de querer ayudarlo, el estudiante de derecho Nicolás Maldonado denunció a través de su perfil en la plataforma Tiktok el robo del que fue víctima, luego de que obligaran a todos los pasajeros a bajarse de uno de los buses articulados de Transmilenio.

Según explicó: “En la estación Bicentenario, Transmilenio nos hizo bajar, debido a que no había paso hacia el Museo Nacional ni hacia el portal 20 de Julio. La única opción que teníamos era bajarnos en Bicentenario por la rotonda de la Sexta y caminar hacia nuestros hogares o lugares de trabajo, como era mi caso”.

Pero, “a unos cinco o diez metros de la estación fui interceptado por dos sujetos que me agredieron, robaron mis pertenencias e intentaron apuñalarme, teniéndome en el suelo, mientras buscaban mi celular. Todo esto fue al lado de la gente de Transmilenio”.

Estando en el suelo, no solo tomaron sus pertenencias, también lo golpearon en repetidas ocasiones y amenazaron con un arma cortopunzante de la que logró escapar utilizando su llavero de gas pimienta:

Los trabajadores de la estación vieron cuando el pasajero era víctima de hurto y, aun así, decidieron ignorarlo - crédito @catarsis_nico / Instagram

“Me alcancé a salvar porque tenía un gas pimienta, pero igual estoy un poco lastimado, tengo el pie tronchado y estaba sangrando, aunque no me alcanzaron a apuñalar”, lamentó, con moretones, raspaduras y una inflamación considerable en el tobillo.

A sus 20 años, la sensación de Maldonado es que “Transmilenio no nos da una seguridad, se basa en el uso del pasaje y tampoco hay acompañamiento de la Policía. Llegaron seis minutos pasado el incidente, cuando salí corriendo hacia la estación y pedí ayuda”.

Y es que, incluso, trataron de culparlo, con todo y que fueron los mismos trabajadores de la empresa los que dieron la orden de bajar del articulado: “Una de las trabajadoras de Transmilenio me dijo que ellos se habían dado cuenta, pero que había sido mi culpa por no gritar que me estaban robando y solo pedir ayuda, porque pensaron que solo me estaban golpeando”.

Las cinco estaciones más peligrosas de Transmilenio:

A mediados del 2024, Óscar Vahos, concejal de Bogotá, alertó sobre el creciente número de delitos cometidos en el sistema de transporte masivo TransMilenio. Según datos proporcionados por Vahos, para el mes de julio se habían registrado cerca de 1.170 hurtos a usuarios del servicio público, destacándose los meses de abril y mayo como los de mayor incidencia. Aunque la cifra es levemente inferior a la de años anteriores, el cabildante enfatizó que esta reducción no es suficiente, y que es urgente mejorar la seguridad en el sistema.

El sistema de transporte, que moviliza a más de dos millones de personas cada día en Bogotá, se ha convertido en un punto crítico de actividad delictiva. Vahos mencionó que las estaciones con mayor número de víctimas son: Avenida Jiménez Caracas, Calle 13 con 99, Ricaurte Carrera 30 y Calle 13, Calle 100, Calle 45 y Marly, y Banderas con 27, destacando que, en general, los viernes son los días con mayor incidencia de robos.

En el primer semestre del 2024, se registraron casi 2.00 hurtos en el sistema - crédito Colprensa

Uno de los aspectos más preocupantes, según el concejal, es el aumento de los delitos sexuales dentro del sistema, cuyas cifras han duplicado las registradas en 2023. Asimismo, se ha presentado un incremento significativo en las lesiones personales, con un aumento de 75 casos comparado con el año anterior (de 43 a 118). Además, los homicidios y el hurto a personas siguen siendo las principales infracciones dentro de las instalaciones de TransMilenio.

En cuanto a la tecnología de vigilancia, Vahos señaló que el sistema de cámaras de seguridad del C4 y de TransMilenio está desactualizado y no está operando eficientemente. De las 164 cámaras instaladas por la Secretaría de Seguridad, solo 61 están en funcionamiento, mientras que el 60% restante está fuera de servicio. De hecho, las estaciones con mayor índice de criminalidad son precisamente donde se encuentran más cámaras desactivadas.

El sistema de cámaras de Transmilenio estaría desactualizado - crédito bogota.gov.co

A raíz de este panorama, Vahos propuso al cabildo distrital la creación de una figura con capacidad para ofrecer atención inmediata a las víctimas de delitos dentro del sistema, facilitando la denuncia y seguimiento de casos, así como mejorando la capacidad de respuesta frente a los hechos delictivos. También sugirió la modernización del C4 como parte de un plan estratégico para mejorar la seguridad en el sistema de transporte bajo el marco del Plan de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’.

E insistió en la necesidad de crear un sistema de videovigilancia único e interoperable, que permita cubrir de manera más eficiente las horas en las que el sistema está en operación, con el fin de dar una respuesta más rápida ante los delitos que afectan a los bogotanos.