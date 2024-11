Mónica Jaramillo explicó la preocupación que la hace sufrir por su hijo: “Tiene ese miedo”

Su experiencia en diferentes medios y su pasión por el ciclismo le han permitido aportar una perspectiva fresca y dinámica al noticiero - crédito @buendiacolombia / Instagram

Mónica Jaramillo, reconocida periodista colombiana, regresó a la televisión nacional como presentadora principal de Noticias RCN. Su llegada al noticiero del Canal RCN ha sido un acontecimiento de resaltar, especialmente después de su paso por Noticias Caracol y posteriormente, su dedicación a la familia y otras actividades profesionales.

Durante una reciente entrevista en Buen día Colombia, la presentadora de la capital de Antioquia reveló que su hijo, Joaquín, experimentó un temor significativo ante su regreso a la televisión, lo que añade una dimensión personal a su retorno en la profesión.

Jaramillo, que ha sido una figura destacada en los medios colombianos, dejó Noticias Caracol en 2020 para dedicar más tiempo a su hijo. Su salida sorprendió a muchos, ya que había sido una presencia constante desde la primera emisión del noticiero y que, además, aparecía a menudo junto a su colega Juan Diego Alvira. Tras su salida, la presentadora de noticias se unió a Semana, donde también se destacó, y exploró su interés por el ciclismo, un deporte que integró en su vida diaria.

En medio de la entrevista, Mónica Jaramillo explicó como logra brindarle tiempo a su hijo a pesar de los horarios que maneja la periodista. “Mamá, entonces en las noches quien va a estar y yo mi amor, yo alcanzo a llegar. Afortunadamente, no madruga mucho y yo tú me esperas despierto. Yo salgo de acá y cojo el carro, entonces alcanzo a llegar antecitos de las 9:00 p. m., estar con él y bueno compensarle un poquito. Y lo que le dije fue vamos a cambiar las dinámicas, voy a estar todas las mañanas, te voy a dejar en el bus, voy a desayunar contigo, te voy a acompañar y en las noches voy a llegar a dormirte”.

Además, agregó: “A él le había quedado en la cabeza, no sé de donde lo sacó, seguramente de cuando salí del noticiero que dije que quería mucho más tiempo en familia, entonces alguna vez le escuché decir que cuando le preguntaron que por qué la mamá ya no presentaba noticias, era porque casi no me veía. Entonces cuando yo le conté me dijo mamá no me vas a ver y yo no mi amor, la dinámica va a cambiar, yo voy a estar mucho más tiempo, solo voy a ir al noticiero para presentar durante el día, voy a poder estar pendiente de ti y ya dijo, ah bueno, y se tranquilizó un poco, pero sí tiene ese miedo de no tener tiempo conmigo, pero ya está todo muy organizado”, puntualizó Mónica Jaramillo.

El regreso de la comunicadora a la televisión con Noticias RCN no solo marca su retorno a un medio que conoce bien, sino que también representa una nueva etapa en su carrera. Inicialmente, se pensó que su participación sería temporal, pero finalmente fue seleccionada como presentadora principal junto a Juan Manuel Acevedo. Este nuevo rol fue bien recibido por la audiencia, debido a la experiencia y carisma de la presentadora en pantalla.

Entre otras cosas, la transición de Mónica Jaramillo a su nuevo trabajo en el canal de televisión mencionado, también refleja su capacidad para adaptarse y evolucionar en su carrera, por lo que mantiene siempre un equilibrio entre su vida profesional y personal. Su experiencia en diferentes medios y su pasión por el ciclismo le han permitido aportar una perspectiva fresca y dinámica al noticiero, ya que también destaca en la cobertura de eventos deportivos.

Finalmente, la incorporación de la periodista paisa al equipo es un movimiento estratégico para el canal, que busca potenciar su oferta informativa con rostros conocidos y respetados en el ámbito periodístico. Por eso, su presencia en el noticiero de las 7:00 p. m. es una apuesta por la calidad y la credibilidad, características que han definido su trayectoria profesional.

Ingreso a su nueva casa periodística

Cabe recordar que, fue la presentadora quien compartió con sus seguidores de Instagram la noticia de su nuevo paso en su carrera profesional y claramente, muchos de sus fans quedaron sorprendidos con su publicación. Por lo que la comunicadora decidió abrir su publicación con las siguientes palabras: “¿Ustedes también se han reído alguna vez de sus sentencias inamovibles del pasado?”, inició en una publicación que recientemente compartió: “Hace más de cuatro años decidí separarme de las noticias porque quería concentrarme en nuevos retos y nuevas pasiones que entendía incompatibles con mi oficio de entonces”.

Además, reiteró que el canal en el que ahora trabaja, le dio el voto de confianza para seguir su carrera desde el ámbito deportivo, con el ciclismo, más específicamente, por lo que expuso que ese medio de comunicación “me abrió esa puerta. Primero con el ciclismo, se atrevieron a apostar por mí en un rol en el que jamás pensé estar, pero que ha significado todo y en el que voy a seguir”.

Y concluyó, que no podía estar más feliz de volver al ruedo en la presentación de noticias, ahora en la emisión de las 7:00 p. m. “Creyeron en mí para ser parte de una apuesta ambiciosa, cercana y profesional en el noticiero de las 7 de la noche. No pensé nunca que estaría tan feliz y emocionada al regresar a las noticias”, dijo. Además, agradeció a sus seguidores por el apoyo de cada uno en medio de las situaciones más difíciles.