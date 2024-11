Vicky Dávila explotó contra la Fiscalía por caso de Nicolás Petro: “Asqueante, ¿están al servicio de la familia presidencial?”

Vicky Dávila criticó a la fiscal General de la Nación por congelar el caso de Nicolás Petro - crédito Colprensa

Víctor Forero, investigador del caso Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue apartado del caso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. De acuerdo con el exfuncionario, desde que asumió el caso fue víctima de persecuciones y amenazas que lo llevaron a su despido.

Luego de ser retirado de la Fiscalía General de la Nación, Forero denunció que, a lo largo del proceso, el mayor de los hijos de Petro recibió trato preferencial que no se le da a la mayoría de los investigados. A propósito, dijo estar convencido de la presunta responsabilidad de Nicolás en los delitos imputados.

“Tuvo un trato preferencial, fue un preso estrato 10, con oficina propia, baño privado y visitas abiertas todo el día. Sin embargo, dos meses después, el mismo Nicolás dijo que fue presionado en la Fiscalía”, reveló a Semana.

A su vez, denunció que la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, dio un giro de 180 grados al caso desde su llegada a la Fiscalía, que, según él, se encargó de congelar la investigación sobre el hijo del presidente, y se agudizó la persecución y las amenazas en contra de los investigadores.

Sumado a lo anterior, Forero se refirió a la orden de Camargo de retirar el grupo de tareas especiales que lideró las pesquisas, recopilando evidencias fundamentales para el caso. “Tengo que decir que la disolución de ese grupo de tareas especiales lo conocí a través de los medios de comunicación. Como integrante de ese equipo y como líder del equipo de investigación no he tenido absolutamente ninguna comunicación ni algún acto administrativo, que me dé a conocer que ya no hago parte de la investigación y que el grupo fue disuelto”, indicó a Caracol Radio.

Frente a las denuncias del exfuncionario condecorado con la máxima distinción en el ente acusador, la medalla Enrique Low Murtra, la exdirectora de revista Semana y posible precandidata presidencial Vicky Dávila utilizó su cuenta de X para criticar la gestión de Camargo y lanzar fuertes acusaciones sobre el futuro del caso de hijo del presidente Petro.

Para la periodista, resulta extraño que desde que Luz Adriana Camargo asumió las riendas de la Fiscalía General de la Nación, la investigación contra Nicolás Petro dejó de avanzar. Igualmente, cuestionó que haya sacado del caso al fiscal Mario Burgos y a Forero, que fueron los responsables de llevar a juicio al exdiputado del Atlántico.

“Víctor Forero, investigador del caso de Nicolás Petro, denuncia que desde que llegó Luz Adriana Camargo a la Fiscalía la investigación se congeló. Camargo sacó del camino al fiscal Mario Burgos, el funcionario que llevó a juicio al hijo de Petro. También sacaron a Forero, quien ha tenido que batallar con una campaña de desprestigio en su contra”, señaló la periodista en la publicación.

A la par, sostuvo que el plan de Camargo en el proceso judicial del hijo del presidente es claro, buscar el mejor escenario para el acusado y llegar a un acuerdo que reduzca su condena. En ese sentido, sostuvo que la fiscal general de la Nación ha puesto al órgano de control a trabajar a favor de los Petro.

“Ahora, la Fiscalía de Camargo anda en lo del acuerdo para que Nicolás Petro obtenga la menor condena posible, en el mejor lugar posible (...) Asqueante, ¿la Fiscalía al servicio de la familia presidencial?”, aseveró Dávila.

Dávila también recordó que las pruebas del caso son contundentes y que la Fiscalía cuenta con una confesión de Nicolás Petro sobre los hechos, por lo que afirmó que las acciones de la fiscal son una burla a los colombianos y a la justicia.