Tía de Mauricio Leal cree que el asesino no actuó solo: “Es que es lo lógico”

El caso de Mauricio Leal, el estilista conocido como el “niño genio”, continúa generando dudas y controversias, a pesar de la condena a 55 años de prisión impuesta a su hermano mayor, Jhonier Leal, por el asesinato del estilista y su madre, Marleny Hernández.

En entrevista con el medio Focus Noticias, María Dinner Hernández, hermana de Marleny Hernández, ofreció nuevos detalles que apuntan a la posibilidad de que Jhonier Leal no haya actuado solo en el doble homicidio.

Una carrera truncada y un caso mediático

El lunes 22 de noviembre de 2021, Mauricio Leal debía firmar un contrato como asesor para Miss Universo Colombia, un paso significativo en su carrera.

Su ausencia inesperada encendió las alarmas entre sus allegados y marcó el inicio de un caso que conmocionó al país, horas después, los cuerpos de Mauricio y su madre fueron hallados sin vida en su residencia en La Calera, Cundinamarca.

Las primeras investigaciones señalaron a Jhonier Leal, que confesó el crimen, aunque posteriormente intentó retractarse, por lo que el juicio concluyó con una condena ejemplar, pero para algunos familiares de las víctimas, como María Dinner Hernández, el caso aún no está completamente resuelto.

“Jhonier no lo hizo solo”

Durante la entrevista, María Dinner afirmó que la versión oficial no le convence del todo, según sus palabras, es “lógico” que alguien más haya estado presente en la escena del crimen.

“¿Cómo una sola persona puede hacer todo lo que hizo?, arrastrar a mi hermana, colocarla en la cama al lado de Mauricio, limpiar la casa… No es posible que Jhonier haya actuado solo”, señaló.

María Dinner Hernández mencionó que, en videos presentados como pruebas, la posición de los cuerpos no coincide con la narrativa de que fue un acto perpetrado únicamente por Jhonier Leal.

Además, sugirió que otras dos personas podrían haber estado involucradas, aunque no cuenta con evidencias concretas para respaldar esta teoría.

Contradicciones y sospechas

María Dinner Hernández también relató episodios que han sembrado dudas en la familia, por lo que en conversaciones con Jhonier Leal antes de su condena, este habría insinuado que “era necesario dejar una evidencia”, lo que, según ella, podría implicar que estaba protegiendo a alguien más.

Otro detalle relevante surgió de declaraciones de un sobrino, identificado como Esteban, que habría mostrado un comportamiento extraño y dejó entrever que la familia se dividiría por lo que estaba a punto de revelarse; sin embargo, Esteban nunca aportó información adicional.

“Se lo juro, cuando lo vi, sus ojos parecían llenos de llamas. Era como si estuviera viendo al demonio”, aseguró María Dinner al referirse al estado de nerviosismo de su sobrino.

La lucha por ser escuchados

María Dinner Hernández denunció sentirse ignorada por las autoridades durante el proceso judicial, pues según ella, los familiares cercanos de Mauricio y Marleny no fueron tomados en cuenta para audiencias clave.

“Le estuve rogando, por favor, necesito que nos manden lo de la necropsia de mi hermana y nunca me la mandó porque es que no nos tienen en cuenta a nosotros, nunca nos tienen en cuenta, como nosotros somos unas personas humildes y no tenemos plata ni nada, entonces yo digo que por eso es que a nosotros nunca nos tuvieron en cuenta”.

Asimismo, cuestionó la actuación de la Fiscalía y del abogado del caso, acusándolos de no investigar a fondo las posibles conexiones de otras personas con el crimen.

Para la familia, el dolor va más allá de la pérdida de Mauricio Leal y Marleny Hernández, pues María Dinner expresó que la falta de una resolución completa ha transformado sus vidas.

“Nos quitaron a quienes más queríamos y ahora vivimos con miedo y dudas. Todo esto ha dividido a la familia y nos ha dejado desprotegidos”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que profundicen en la investigación y no descarten la posibilidad de que haya más responsables: “La justicia debe buscar la verdad completa. Jhonier prefirió condenarse solo, pero no creo que sea toda la historia”, concluyó.