Paloma Valencia ‘estalló’ contra Petro por aumentar el gasto estatal: “Le fascina darle contratos a amigos para ganar votos”

La senadora del Centro Democrático criticó al presidente Gustavo Petro por aumentar el gato del Estado en $9.5 billones - crédito Colprensa/Presidencia

Durante el acto protocolario de reconocimiento de pensión a empleados de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), que se llevó a cabo en la Casa de Nariño el 21 de noviembre de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, criticó fuertemente al expresidente Álvaro Uribe Vélez por liquidar esta empresa, según él, a base de mentiras.

“Entonces, ¿qué pasó en Telecom? Que el señor Álvaro Uribe Vélez por codicia acabó con la empresa de telecomunicaciones. Sacó una excusa, una mentirilla más de las de siempre, no solo de él, sino de esa facción política que tiene los votos de la mitad de la sociedad colombiana”, afirmó Petro.

Paloma Valencia habló sobre el desmedido gasto público del Gobierno Petro - crédito: @PalomaValenciaL/X

En este contexto, la senadora de la República por el Centro Democrático, Paloma Valencia, criticó la gestión Estatal a lo largo de los dos años de mandato del presidente Gustavo Petro.

En su cuenta de X, Valencia publicó un video, argumentando que es más conveniente liquidar una empresa estatal que deja pérdidas, no presta un buen servicio y representa una gran inversión para el país, tal como lo hizo el expresidente Uribe con Telecom en 2003.

“Cuando uno tiene una empresa que no funciona, que no presta buen servicio, pero que nos cuesta todos los meses un montón de plata, no es una buena idea tenerla así sea pública”, sostuvo en defensa de la determinación que tomó el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Para la congresista de oposición, el Gobierno Petro no ha entendido ese concepto porque es amante de la burocracia estatal. En su opinión, debería inyectar recursos para que los programas sociales que necesita el país salgan adelante. A propósito, señaló al jefe de Estado de entregar cargos públicos para mantener a sus aliados políticos contentos y mantener el poder.

Paloma Valencia criticó a Petro por su gestión de país - crédito @PalomaValenciaL/X

“El problema es que este Gobierno ama la burocracia Estatal, le fascina darle contratos a los amigos y mantener la gente dominada a través del trabajo en vez de gastar los recursos de los colombianos en inversión social”, sostuvo.

A su vez, aseguró que las actitudes de la administración Petro no son una sorpresa, muestra de ello es la iniciática de crear el Ministerio de la Igualdad en el que prefieren invertir millonarias sumas de dinero en el funcionamiento de la cartera y no en ejecutar proyectos para los colombianos.

“Pero no sorprende, este es el gobierno del Ministerio de la Igualdad, donde prácticamente $900 mil millones son para la burocracia y apenas $400 mill millones para invertirle a los colombianos”, denunció.

La precandidata presidencial por el Centro Democrático también aprovechó para criticar al presidente Petro por el excesivo aumento del gasto de funcionamiento del Estado, lo que ha contribuido al déficit que tiene el país para el Presupuesto General de la Nación (PNG) de 2025.

“Este es el gobierno que ha subido el gasto de funcionamiento del Estado en $9,5 billones, es el gobierno que le recorta a los programas sociales y a la inversión del Estado para seguir alimentando la burocracia”, resaltó Valencia.

Paloma Valencia aseguró que le Gobierno nacional promueve la burocracia para ganar votos de cara a las elecciones de 2026 - crédito Colprensa

Así las cosas, sostuvo que todas estas acciones están derivadas de la necesidad del Gobierno Petro de garantizar votos para ganar las elecciones presidenciales de 2026 y mantener a la izquierda en el poder por cuatro años más.

“Creen en la promesa de que a quien le dan un contrato o un trabajo va a votar por ellos, eso es romper la libertad, es romper la democracia”, indicó.

Bajo la misma línea, Paloma Valencia instó al Gobierno nacional a utilizar los recursos en electrificación, colegios, jardines infantiles y las cosas que en verdad necesita el país, y no en burocracia.