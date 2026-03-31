Yeferson Cossio rechazó las acusaciones de Avianca y contraatacó con siete peticiones a la aerolínea: “No fue una broma ni buscó generar contenido”

La reclamación incluye pedidos formales sobre información del caso, resguardo de pruebas y detalles sobre la filtración de datos personales, además de manifestar sentirse afectado por el trato recibido a bordo y la difusión de material antiguo - crédito @yefersoncossio/IG

La respuesta formal de Yeferson Cossio a Avianca detalla los motivos de su desacuerdo tras la cancelación de su trayecto de regreso en la ruta Bogotá–Madrid.

El declarante rechaza de forma tajante que el incidente del 11 de marzo de 2026 en el vuelo AV46, relacionado con el uso accidental de una bomba de olor, tuviera intencionalidad o buscara producir contenido en redes sociales.

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Cossio dirigió un pliego a Avianca exigiendo la reversión de la cancelación del vuelo, acceso a reportes internos, la preservación de toda la información vinculada al caso y explicaciones sobre la divulgación de sus datos.

Además, solicita la identificación del personal implicado y, de mantenerse la cancelación, el reembolso de la parte no utilizada del tiquete. El pasajero argumenta que sus derechos como usuario fueron vulnerados.

En su declaración, el pasajero Yeferson Cossio enfatiza: “Lo ocurrido no fue una broma ni parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido”. Se aclara que la bomba de olor, que está involucrada en el incidente, “se despresurizó por accidente, sin intención, sin activación manual, no es inflamable, no genera combustión, no representa un riesgo real para la aeronave ni para la continuidad del vuelo, tiene un alcance limitado y un efecto transitorio”.

La versión ofrecida enfatiza que la sustancia implicada no representó un riesgo para la seguridad del vuelo y que su efecto fue pasajero y controlable por la tripulación en pocos minutos - crédito Gina Fonseca, Legal Manager

Cossio subraya que el efecto del producto fue pasajero y controlable: “El incidente fue controlado en menos de tres minutos, incluso con el simple uso de un ambientador por parte de la tripulación”.

Rechaza de modo explícito la acusación de mala fe: “Rechazo de manera expresa que ese hecho accidental sea presentado por Avianca como si hubiera sido una conducta ejecutada ‘a sabiendas’. Esa expresión es gravísima porque atribuye intención, conciencia y voluntad donde no la hubo”. Según Cossio, sus disculpas tras el episodio respondieron a una molestia puntual y no constituyen una admisión de dolo o intencionalidad.

Solicitudes de Yeferson Cossio a Avianca

El declarante presenta un listado de exigencias dirigidas a la aerolínea:

Primero, pide que “ se revoque la decisión de terminación unilateral del contrato de transporte y de cancelación de mi trayecto de regreso asociado a la reserva C4HN7H ”.

Segundo, requiere “copia íntegra del reporte interno de tripulación, de todos los informes, declaraciones, registros, soportes, videos, comunicaciones internas y demás elementos que sirvieron de fundamento para la decisión adoptada”.

En tercer lugar, exige que Avianca “informe de manera expresa y completa los medios por los cuales filtró, compartió, entregó, permitió y puso a disposición de terceros cualquier dato, reporte, información de mi reserva, información sobre la cancelación de mi vuelo, imágenes, videos o material relacionado con el asunto”.

La exposición demanda informes internos completos, explicaciones sobre difusión de información y el acceso a soportes que justificaron la decisión de cancelar el trayecto de regreso a Madrid - crédito Gina Fonseca, Legal Manager

Solicita también la plena identificación de “la auxiliar de vuelo que me gritó e agredió verbalmente al desembarque, indicando su nombre, cargo, base e identificación funcional, así como las medidas adoptadas frente a su conducta”.

Como quinto punto, solicita la preservación urgente de toda la evidencia relacionada con el caso, incluidos reportes y registros pertinentes.

Cossio pregunta si existen restricciones futuras para viajar con la aerolínea, solicitando aclaraciones sobre su alcance, duración y fundamento.

Por último, si se mantiene la cancelación, exige el “reembolso de la porción no utilizada del tiquete, junto con los impuestos, tasas y demás conceptos legalmente reembolsables”.

El declarante lamenta la medida adoptada por la empresa: “Avianca tomó una decisión drástica sin escuchar de manera seria, completa y equilibrada mi versión de los hechos, y sin darme acceso previo a la totalidad de los soportes, reportes e informes en los que se fundamentó para adoptar una medida tan drástica”.

Reproches de Yeferson Cossio: trato recibido y divulgación de información

Cossio asegura haber sido víctima de “trato humillante” por parte del personal de vuelo.

Yeferson Cossio afirmó que el 'stink bomb' se activó accidentalmente y que no era inflamable ni representó peligro para la integridad de la aeronave - crédito Composición fotográfica: yefersoncossio / Instagram; Europa Press

Según afirmó, “una señorita del personal aéreo del vuelo me confrontó con gritos, señalando e insultando en público con expresiones como ‘gamín youtuber’ y comentarios en el sentido de que yo no debía viajar en Business Class”. Considera esta situación “degradante, clasista, irrespetuosa y absolutamente incompatible con el nivel mínimo de profesionalismo que se espera de una aerolínea como Avianca”.

También critica la filtración de detalles y la difusión de videos antiguos: “He visto además cómo en medios masivos se han asociado videos del año 2024 como si correspondieran a los hechos ocurridos en 2026, enviados según nuestras fuentes por el personal de Avianca, induciendo a error a periodistas, medios y a la opinión pública”. Denuncia que estas acciones contribuyen a una narrativa falsa y afectan de manera grave su reputación.

Advierte sobre el impacto de estas filtraciones: “No basta con que no se mencione expresamente mi nombre dentro de los comunicados que ustedes enviaron, si al mismo tiempo se entregan elementos suficientes para mi identificación inequívoca con vídeos que no corresponden a los hechos”.

Cossio responsabiliza a Avianca por daño reputacional

En el cierre del documento, Cossio manifiesta que el tratamiento recibido vulneró derechos fundamentales y dañó su reputación. Declara que intentó un canal de diálogo directo, pero ante la falta de respuesta, optó por formalizar sus reclamos.

Avianca fundamentó la decisión en cláusulas del contrato de transporte que protegen la seguridad, el orden y la disciplina dentro de la cabina - crédito Avianca / X

Remarca la importancia de actuar con rigor y responsabilidad en la gestión de información sensible, señalando el peligro de la desinformación y el daño causado a los derechos individuales.

El caso lleva al declarante a subrayar que las compañías deben mantener seriedad y transparencia en el manejo de comunicaciones, especialmente cuando están en juego la honra y los derechos fundamentales de los pasajeros.