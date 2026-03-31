Ghana se queda sin entrenador, a dos meses de su debut en el Mundial: estos fueron los motivos

Otto Addo en su segundo ciclo ganó ocho partidos y perdió nueve a cargo de la selección de Ghana - crédito Europa Press

La destitución de Otto Addo como entrenador de la selección nacional masculina de Ghana se produjo a solo 73 días del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, tras una serie de derrotas en partidos amistosos y un rendimiento considerado insuficiente por la directiva.

La Federación de Fútbol de Ghana (GFA) comunicó la decisión de desvincular con efecto inmediato a Addo, quien llevaba menos de dos años al frente de las Black Stars en su segunda etapa, y anunció que informará próximamente el rumbo técnico del equipo. A la espera de un nuevo seleccionador, Ghana enfrenta un escenario de incertidumbre justo antes de iniciar su participación en el grupo junto a Inglaterra, Croacia y Panamá, en una edición del torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

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Las estadísticas recientes subrayan el motivo de la decisión: el conjunto africano apenas logró dos victorias en sus últimos 12 encuentros amistosos, una tendencia negativa que la federación consideró determinante. Además, Ghana acumula cuatro derrotas consecutivas, incluyendo la caída frente a Alemania por 2-1 en Stuttgart y la goleada 5-1 ante Austria.

Otto Addo dirigió a Ghana en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

En el caso del partido contra los alemanes, el resultado se selló en el minuto 87 con un tanto de Deniz Undav, mientras que los resultados previos registran derrotas ante Corea del Sur (1-0) y Japón (2-0).

Otto Addo, de 50 años, asumió nuevamente el cargo en marzo de 2024, tras haber dirigido al equipo en el proceso que desembocó en la clasificación a Qatar 2022 y regresar para lograr un segundo boleto consecutivo al Mundial con Ghana, un hito que la GFA llegó a calificar como histórico por consolidar dos participaciones seguidas en el máximo torneo.

Bajo su mando, el balance final fue de ocho victorias y nueve derrotas en veintidós partidos. Previamente, Addo se desempeñó como formador de jóvenes talentos en el Borussia Dortmund tras su retiro del fútbol profesional en 2008.

La base de entrenamiento y los partidos de Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bryant University en Rhode Island es la sede de entrenamientos de Ghana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Bryant University

La selección de Ghana eligió a Bryant University en Rhode Island como su base oficial de entrenamiento para la FIFA World Cup 26, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo africano realizará sus prácticas, recuperación física y preparación táctica en las instalaciones universitarias durante el torneo.

La decisión responde a los elevados estándares de infraestructura de Bryant University, resaltados por un field house de 43.000 pies cuadrados (3.995 m²) equipado para entrenamiento, medicina deportiva y recuperación. Ross Gittell, presidente de la universidad, afirmó que este reconocimiento es un reflejo de la calidad de las instalaciones y de la proyección internacional del campus, según declaraciones difundidas por la propia institución.

La selección de Ghana integra el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Panamá, y disputará su primer partido de la fase de grupos el 17 de junio contra Panamá en Toronto. El segundo encuentro será el 23 de junio ante Inglaterra en el “Boston Stadium” (Gillette Stadium, Foxborough), y cerrará el grupo el 27 de junio cuando enfrente a Croacia en Filadelfia.

Los jugadores convocados por Ghana para la última fecha FIFA antes del mundial

Ghana perdió 2-1 contra Alemania en su último partido de la fecha FIFA de marzo, previo al Mundial - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Porteros

Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen)

Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak)

Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic)

Defensas

Patrick Pfeiffer (SV Darmstadt)

Derrick Luckassen (Pafos FC)

Derrick Kohn (Union Berlin)

Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir)

Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland)

Kojo Oppoong Pepprah (OGC Nice)

Jonas Adjetey (VFL Wolfsburg)

Marvin Senaya (Auxerre)

Alexander Djiku (Spartak Moscow)

Gideon Mensah (Auxerre)

Volantes

Thomas Partey (Villareal)

Elisha Owusu (Auxerre)

Ibrahim Sulemana (Cagliari)

Kwasi Sibo (Real Oviedo)

Delanteros

Brandon Thomas Asante (Coventry City)

Jordan Ayew (Leicester City)

Prince Adu (Viktoria Plzen)

Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah)

Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City)

Iñaki Williams (Atletic Bilbao)

Antoine Semenyo (Manchester City)

Kamal Deen Sulemana (Atalanta)

Daniel Agyei (Kocalispor).