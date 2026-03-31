Figura de la selección de Portugal, rival de Colombia en el Mundial, saldría del Manchester City: qué fue lo que pasó

El volante Bernardo Silva saldría del Manchester City de Inglaterra, equipo el cual hace parte desde hace 8 temporadas-crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Portugal vive su preparación en la doble fecha FIFA de marzo con los partidos ante México y Estados Unidos, anfitriones de la Copa del Mundo de 2026.

Mientras los campeones de la UEFA Nations League se preparan para lo que será su duelo ante Estados Unidos, el 31 de marzo, en el estadio Mercedes-Benz, de Atlanta, se informó acerca de una posible salida de una de las figuras del cuadro portugués de su equipo al final de la temporada 2025-2026.

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Bernardo Silva levantando la Copa de la Liga de Inglaterra, su décimo sexto con el Manchester City-crédito Toby Melville/ REUTERS

Por esta razón, el 30 de marzo de 2026, el diario A Bola de Portugal, a través de la información entregada por la periodista Marta Fernandes Simões, que el volante excampeón de Europa en la temporada 2022-2023 entregó la información en exclusiva de que Silva no continuará en el Manchester City:

“El internacional portugués ya ha informado a la directiva del club inglés de que no continuará en el Etihad y ya está considerando opciones concretas para proseguir con su carrera“, dijeron.

Complementó la información de su salida del City con la posibilidad de que el volante juegue en el fútbol español, la Serie A de Italia y la Superliga de Turquía:

“Entre las diversas posibilidades que se barajan, A Bola entiende que el centrocampista dará prioridad a seguir jugando en Europa, donde varios clubes se disputan su fichaje, con el Barcelona y la Juventus a la cabeza, en una carrera que también incluye al Galatasaray”, complementó la periodista.

Complementaron también que la pelea entre el FC Barcelona y la Juventus de Italia es intensa por el volante:

“El campeón español no es un aspirante reciente, y la preferencia del jugador de 31 años por el fútbol elaborado del Barça podría hacer que Cataluña sea su próximo destino, aunque el gigante italiano no ha renunciado a intentar convencer al centrocampista para que se traslade a la Serie A, con un contrato de tres años y un salario alrededor de 7 u 8 millones de euros”, agregaron.

No obstante, explicaron que el mercado que maneja Bernardo Silva es amplia, ya que la Liga Profesional Saudí y la MLS de Estados Unidos también sería una de las opciones para la figura del Manchester City.

“Sin embargo, existen otras puertas abiertas que requieren atención, como Arabia Saudita o Estados Unidos. Varios de los principales clubes de fútbol saudíes siguen comprometidos con la mejora de la calidad de la liga y no se rinden en su intento de convencer al centrocampista, quien recientemente vio cómo compatriotas como João Félix continuaban sus carreras en una liga donde Cristiano Ronaldo ya brilló”.

Y complementaron: “Al otro lado del Atlántico, el Inter Miami, con Lionel Messi, resulta muy atractivo; un equipo que ha revitalizado el fútbol estadounidense y que podría sumar otra estrella a su plantilla, Sin embargo, la probabilidad de que se traslade allí es considerablemente menor, siendo Europa su principal opción”, concluyeron.

Estadísticas de Bernardo Silva en la temporada 2025-2026 con Manchester City y la selección de Portugal

Nico O'Reilly y la emoción de Bernardo Silva en el 2-0 en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra -crédito imágenes acción vía Paul Childs/REUTERS

En la actual temporada 2025-2026, Bernardo Silva lleva 42 partidos en 3.037 minutos en todas las competencias (Champions League, Premier League, Copa de la Liga de Inglaterra o EFL Cup y FA Cup), y allí anotó 3 goles y realizó 5 asistencias de gol para sus compañeros.

A continuación, estos son los detalles de sus goles, recordando que la competencia en dónde más sumó partidos y minutos fue en la Premier League, con 30 en total en 2.256 minutos:

21 de octubre de 2025 - Fase de grupos Champions League: 90 minutos y gol en el Villarreal 0-2 Manchester City

8 de febrero de 2026 - Premier League: 90 minutos y gol en el Liverpool 1-2 Manchester City

14 de marzo de 2026 - Premier League: 75 minutos y gol en el West Ham 1-1 Manchester City

Cuándo juega Portugal su segundo amistoso

Portugal viene de empatar en su primer partido amistoso por la fecha FIFA ante México. Gonçalo Guedes e Israel Reyes en la disputa de una pelota-crédito Henry Romero/REUTERS

El partido que cerrará la doble fecha FIFA para el español Roberto Martínez será el 31 de marzo de 2026 en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, ante Estados Unidos, a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia), encuentro que se podrá ver a través de las pantallas de Disney Plus Premium.

Según el diario A Bola, según la información que entregó el periodista Aderito Esteves, el cuadro luso tendría la siguiente formación ante Estados Unidos, selección dirigida por Mauricio Pochettino

Portero: José Sá

Defensores: Diogo Dalot, Tómas Araújo, Gonçalo Inácio, Rúben Neves, João Cancelo

Volantes : Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes

Delanteros: Ricardo Horta, Gonçalo Ramos

En lo que se refiere a Estados Unidos, el 30 de marzo de 2026 el portal CBS Sports reveló que los norteamericanos también podría cambiar de cara al duelo ante los dirigidos por Roberto Martínez podrían presentar varias novedades, pero se confirmó que la salida del volante de Atlético de Madrid Johhny Cardoso estaría descartada en el once inicial, con respecto al partido que jugaron en la goleada por 5-2 ante Bélgica, el 28 de marzo de 2026:

Portero: Matt Freese

Defensores: Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richard, Mark McKenzie

Volantes : Tim Weah, Weston McKennie, Aidan Morris, Christian Pulisic, Giovanni Reyna

Delanteros: Folarin Balogun