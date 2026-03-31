Nuevo enfrentamiento entre Petro y Álvaro Uribe por la jornada laboral y el recargo nocturno: “Mi gobierno corrigió ese entuerto esclavista”

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro cruzaron acusaciones en X sobre la jornada laboral - crédito Colprensa/Lina Gasca/VisualesIA

La transmisión conjunta entre Gustavo Petro y el streamer Luis Villa, más conocido como Westcol el 26 de marzo, marcó un hito en la comunicación política en Colombia. Más de 2 millones de usuarios siguieron la charla en directo a través de plataformas digitales, según el propio Westcol, cifra sin antecedentes para una conversación entre un presidente y un creador de contenido.

El evento transformó el debate público al conectar la agenda política oficial con una audiencia ajena a los medios tradicionales.

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El singular formato del encuentro —un jefe de Estado frente a un influenciador juvenil, sin intermediación periodística— generó fricciones políticas inmediatas. El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció, a través de su cuenta en la plataforma X, que Petro habría entregado información incorrecta sobre la reducción de la jornada laboral durante la transmisión.

Uribe escribió: “El presidente Petro le dijo varias inexactitudes a WestCol, por ejemplo que él bajó la jornada de trabajo. Por favor, ese proyecto es del Centro Democrático, fue mi último esfuerzo en el Congreso. Pero le agradezco al presidente que él lo votó positivamente”, dijo Uribe a través de X.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció, a través de su cuenta en la plataforma X, que Petro habría entregado información incorrecta sobre la reducción de la jornada laboral durante la transmisión - crédito @AlvaroUribeVel/X

La controversia se centró en la autoría legislativa sobre la reducción del horario laboral. Según Uribe, la iniciativa de bajar la jornada tuvo origen en el partido Centro Democrático, y no en el gobierno actual. No obstante, Petro respondió de inmediato.

Recordó que, bajo la gestión de Uribe, se modificó la ley para extender el horario laboral y eliminar recargos nocturnos: “Pero amigo Uribe, ¿no fue usted el que dijo y dijo en una ley que el día terminaba a las diez de la noche y quitó el recargo por jornada no ordinaria?”, replicó el presidente al exmandatario.

Durante el intercambio, Petro sostuvo que la norma impulsada por Uribe colocó a Colombia con la “jornada más larga de la Ocde” y con “la más baja productividad de la Ocde”. Además, subrayó: “Mi gobierno corrigió ese entuerto esclavista. Propuse que el día no terminara a las diez de la noche sino a las seis de la tarde, y aunque el Congreso aprobó hasta las siete de la noche, logré la mejor política de seguridad de una nación, que las mamás trabajadoras puedan abrazar y dar amor a sus hijos despiertos porque llegan más temprano a sus casas”, publicó el mandatario.

Petro sostuvo que la norma impulsada por Uribe colocó a Colombia con la “jornada más larga de la OCDE” - crédito @petrogustavo/X

El cruce de declaraciones no solo expuso el pulso entre dos liderazgos sino que renovó la discusión sobre el modelo laboral vigente. Petro y Uribe presentaron versiones enfrentadas sobre quién impulsó la reducción de la jornada, con datos distintos acerca de la propuesta original y su trámite legislativo.

Roy Barreras apoyó reclamo de Westcol a Gustavo Petro sobre la seguridad

El candidato presidencial colombiano Roy Barreras tras su victoria en la consulta Frente por la Vida opinó sobre la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el creador digital Westcol, en la que se discutió el aumento de denuncias por delitos y la situación de la seguridad ciudadana. Barreras calificó el encuentro como un diálogo directo entre la juventud y el presidente, y enfatizó que para combatir el crimen se necesita fortalecer la seguridad, la educación y el uso de la tecnología.

El candidato presidencial sostuvo que es necesario combatir la inseguridad - crédito @RoyBarreras/X

Durante la conversación, Westcol pidió medidas más estrictas contra la delincuencia y solicitó “mano dura”, mientras que Petro expresó que la respuesta debe ser institucional, mediante la Policía, y no por justicia propia. Barreras apoyó la demanda de mayor seguridad, afirmando que refleja el sentir predominante en la sociedad: “Lo que dice Westcol es lo que está diciendo Colombia”.

En el contexto electoral, Barreras se plantea como una alternativa de cambio desde una perspectiva de centro liberal y socialdemócrata, argumentando que los votantes indecisos, a quienes denomina la “mayoría silenciosa”, buscan opciones distintas a los extremos políticos.

El candidato rechaza las etiquetas de centro asociadas a la derecha uribista y propone una reforma anticorrupción, así como la consolidación de una opción de centroizquierda progresista para avanzar en reformas y en la defensa de derechos ciudadanos.