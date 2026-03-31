Colombia

J Balvin se sumó a Camilo Cifuentes y Jhonny Rivera para darle una millonaria sorpresa a una familia: está es la historia

El cantante paisa dejó a todos con la boca abierta al unirse a la iniciativa social que garantiza un nuevo hogar y mejores condiciones para una niña y su familia, demostrando su faceta más cercana y altruista

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J Balvin se une a causa solidaria y sorprende a una familia en Pereira junto a Camilo Cifuentes y Jhonny Rivera - crédito @camilocifuentes962/IG
J Balvin se une a causa solidaria y sorprende a una familia en Pereira junto a Camilo Cifuentes y Jhonny Rivera - crédito @camilocifuentes962/IG

En medio de su apretada agenda de conciertos y compromisos internacionales, J Balvin volvió a demostrar que su impacto va más allá de la música.

Tras sus presentaciones en Cali y Pereira, el artista paisa protagonizó un emotivo gesto que ha conmovido a miles de seguidores, pues visitó a una familia de escasos recursos en la capital risaraldense y, junto al creador de contenido Camilo Cifuentes y el cantante Jhonny Rivera, les dio una sorpresa que cambiará su calidad de vida, según se pudo ver en el video que publicó el manizaleño en sus redes sociales.

La historia gira en torno a Maité, una niña que vive con su madre y su hermano en una vivienda construida en madera, con evidentes dificultades estructurales y el caso, que fue dado a conocer inicialmente por Cifuentes en otro clip, ya que suele visibilizar realidades complejas y liderar iniciativas solidarias, logró capturar la atención de las famosas celebridades al punto de que decidieron sumarse y ayudar.

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Días antes, el influencer ya había acudido al lugar en compañía de Jhonny Rivera, con el objetivo de impulsar una colecta para mejorar las condiciones del hogar. Sin embargo, lo que la familia no esperaba era la llegada de uno de los artistas colombianos más influyentes a nivel mundial.

Una alianza entre músicos y un influenciador cambia el destino de una familia en riesgo - crédito @camilocifuentes962/IG

La sorpresa comenzó con una presentación sencilla, pero cargada de emoción: “Maité, nosotros queremos presentarle una persona muy especial que la quiere conocer. Venga para acá”, dijo Cifuentes, segundos antes de que la niña se encontrara cara a cara con J Balvin.

El saludo fue cercano y espontáneo: “Mucho gusto. ¿Cómo vas? Maite, ¿qué más? Yo te he visto por ahí antes, ahí con Johnny Rivera. ¿Cómo va todo?”, expresó el cantante de reguetón, generando una mezcla de nervios y felicidad en la menor, por lo que entre risas, añadió: “Tan bella. De verdad, qué bueno conocerte. Te quería conocer”.

Durante el recorrido por la vivienda, el artista pudo evidenciar de primera mano las difíciles condiciones en las que vive la familia. La estructura de madera presentaba huecos y deterioro visible, al punto de generar riesgos al caminar. Una de las situaciones que más llamó su atención fue el estado de uno de electrodomésticos, ya que la menor había mostrado que le tocaba quitar la tapa completa de la nevera para poder abrirla, una acción que se le complica aún más debido a la condición que tiene en una de sus manos.

“¿Arreglaron la nevera ya?”, preguntó Balvin, a lo que la respuesta fue negativa. De inmediato, reaccionó con sorpresa: “Eso no tiene nada de nevera. Vamos a meterle cariño a eso”.

J Balvin sorprende a una familia en Pereira con un emotivo gesto solidario junto a Camilo Cifuentes y Jhonny Rivera - crédito @camilocifuentes962/IG

Lejos de limitarse a una visita simbólica, el encuentro avanzó hacia un anuncio que marcaría un antes y un después para la familia. Mientras exploraban la vivienda, el cantante mostró interés por conocer más detalles del terreno y la infraestructura, pues era una historia y situación que lo había tocado y quería aprovechar su paso por la ciudad para atender todo personalmente, según expresó.

Yo quería venir a esta casa. Me gusta mucho conocer, valorar, aprender. Gracias... Quería conocer realmente la casa. Qué bueno poder estar acá con ustedes compartiendo“, indicó J Balvin.

“Camilo, ¿ya has averiguado los estudios de suelo aquí?”, cuestionó el artista, abriendo paso a la noticia principal de la jornada.

Fue entonces cuando Camilo Cifuentes reveló el plan que ya tenían preparado: “Nosotros... le íbamos a dar esa noticia a Maite hoy, que les conseguimos un apartamento totalmente amoblado para que vivan mientras le remodelamos toda la casita”.

El gesto solidario de J Balvin que conmovió a una niña risaraldense - crédito @camilocifuentes962/IG
El gesto solidario de J Balvin que conmovió a una niña risaraldense - crédito @camilocifuentes962/IG

La reacción fue inmediata. Emocionada, la niña respondió: “Muchas gracias. Dios lo bendiga”, mientras J Balvin reforzaba el mensaje de apoyo: “Sí, exacto. Pues la idea es poner esta casa con todo, como tiene que ser. Y mientras tanto, se van a ir a un apartamento para que estén cómodos”.

El gesto no solo representa una mejora temporal en las condiciones de vida de la familia, también el inicio de un proceso de transformación estructural de su vivienda y la iniciativa busca garantizar un espacio digno y seguro para los niños, quienes hasta ahora convivían con múltiples carencias.

Antes de despedirse, Balvin dedicó unas palabras de aliento que resumieron el espíritu de la jornada: “Y de verdad que ejemplar. Que sigan sonriendo, que sigan trabajando. Quería conocerlos, de verdad, estaba loco por venir”.

Mientras que Jhonny Rivera comentó en las publicaciones, desde Dubái (en donde está pasando su luna de miel con Jenny López) lo emocionado que está con el proyecto.

J Balvin, gracias por sumarte a esta labor tan bonita. Maité en una niña muy especial y vamos a hacer algo muy lindo por ella y su familia”, reaccionó el cantante de música regional colombiana.

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