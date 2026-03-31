Colombia

Ministra de Transporte pidió sanciones contundentes para Yefferson Cossio por “broma” en vuelo de Avianca: “Lástima que no se puede castigar la mala educación”

María Fernanda Rojas enfatizó en que la activación de líquido no solo produjo afectaciones a la tripulación sino a varios pasajeros

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- crédito Mintransporte/Instagram
- crédito Mintransporte/Instagram

La polémica por el comportamiento del influencer colombiano Yeferson Cossio durante un vuelo realizado el domingo 29 de marzo de 2026 en la aerolínea Avianca, que cubría la ruta Bogotá-Madrid, sigue generando diferentes reacciones en el país.

El turno fue para la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, en la que cuestionó la postura del creador de contenido, luego de que presuntamente haya activado un artefacto con olor químico dentro de la cabina de la aeronave.

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La funcionaria, en diálogo con Caracol Radio, expresó su rechazo ante esta situación y exigió sanciones drásticas contra la figura pública, asegurando que prima el derecho primordial de los viajeros.

Es que lástima que a veces no se puede castigar la mala educación. Además porque hay un riesgo obvio en un avión, las condiciones en una cabina de avión, las condiciones son distintas. Además, la convivencia es un tema vulnerable”, dijo la titular de la cartera al citado medio de comunicación.

Avianca - aerolineas
Avianca - aerolineas

Del mismo modo, Rojas enfatizó en que la activación de la sustancia en la aeronave no solo afectó la salud de la tripulación sino de los demás viajeros.

“A veces la gente viaja por razones de salud. Hay niños, niñas, hay mujeres embarazadas. Y eso era un líquido, un químico que podría haber sido con otro componente o al mezclarse en tales condiciones podría tener un efecto. O sea, con eso no se juega (...) yo sí creo que las sanciones deben ser fuertes”, declaró.

También, criticó la posición de Cossio ante el incidente registrado en el vuelo de Avianca. “Entiendo que, por lo que ha publicado luego en las redes sociales, que dice que no se arrepiente y demás, entonces la gente a veces por llamar la atención, en lugar de hacer tantas cosas constructivas y ser buen ejemplo para tantos jóvenes que los ven, pues hacen unas bromas que ni risa dan”, concluyó.

Yeferson Cossio afirmó que el 'stink bomb' se activó accidentalmente y que no era inflamable ni representó peligro para la integridad de la aeronave - crédito Composición fotográfica: yefersoncossio / Instagram; Europa Press
Yeferson Cossio afirmó que el 'stink bomb' se activó accidentalmente y que no era inflamable ni representó peligro para la integridad de la aeronave - crédito Composición fotográfica: yefersoncossio / Instagram; Europa Press

Detalles de lo sucedido

El episodio fue confirmado en un comunicado oficial que Avianca emitió el 29 de marzo de 2026, donde se precisa que las medidas se adoptaron tras los hechos ocurridos en el vuelo AV46 que cubría la ruta Bogotá–Madrid la madrugada del 11 de marzo.

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, durante el trayecto sobre el océano Atlántico y en un momento en el que no era posible aterrizar de emergencia, Cossio activó un artefacto con olor químico dentro de la cabina, acción que generó preocupación inmediata entre los pasajeros y requirió la intervención del personal de vuelo.

El sustento de la aerolínea para la expulsión se encuentra en las letras a), d) y h) del numeral 8.6 del contrato de transporte de Avianca, que habilitan sanciones ante conductas que comprometan la seguridad, comodidad o disciplina a bordo.

Avianca fundamentó la decisión en cláusulas del contrato de transporte que protegen la seguridad, el orden y la disciplina dentro de la cabina - crédito Avianca / X
Avianca fundamentó la decisión en cláusulas del contrato de transporte que protegen la seguridad, el orden y la disciplina dentro de la cabina - crédito Avianca / X

Según el comunicado difundido por la empresa, el riesgo se vio agravado por la naturaleza cerrada de la cabina, dotada de sistemas de presurización y recirculación de aire, lo que aumentó el potencial de impacto negativo para la salud y tranquilidad de los ocupantes.

La tripulación reaccionó en el acto para asistir a los pasajeros y restaurar el orden. “Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio”, recalcó la compañía aérea en un comunicado.

Avianca indicó que el hecho no solo llevó a la cancelación del regreso de Cossio a Colombia en la misma aerolínea, sino que activó la preparación de acciones legales. Incluso, la aerolínea instó al Congreso para que se avance con el Proyecto de Ley 153 de 2025, que propone un marco más estricto para los pasajeros calificados como disruptivos.

Entre las medidas planteadas, figuran el aumento de multas, la creación de listas negras de pasajeros sancionados y la posibilidad de imponerles el pago de los costos asociados a desvíos o aterrizajes forzados ocasionados por su conducta.

Tras su recuperación, Yeferson Cossio reflexionó sobre la importancia de escuchar las señales del cuerpo y priorizar la salud sobre el exceso de trabajo - crédito @Yefito/YouTube
Tras su recuperación, Yeferson Cossio reflexionó sobre la importancia de escuchar las señales del cuerpo y priorizar la salud sobre el exceso de trabajo - crédito @Yefito/YouTube

Respuesta de Yeferson Cossio

Ante las acusaciones en su contra, el influencer Yeferson Cossio negó toda intencionalidad en el incidente con una bomba de olor, advirtiendo un daño a su reputación y exige una revisión de los procedimientos internos de la aerolínea.

En un documento formal dirigido a la compañía, el creador de contenido reclamó el acceso inmediato a “todos los soportes, reportes e informes” vinculados con la decisión de la compañía y la preservación íntegra de la información relacionada.

También pidió que el personal implicado sea identificado, y que, si la cancelación del trayecto se mantiene, se le reembolse la parte no utilizada del tiquete.

La versión ofrecida enfatiza que la sustancia implicada no representó un riesgo para la seguridad del vuelo y que su efecto fue pasajero y controlable por la tripulación en pocos minutos - crédito Gina Fonseca, Legal Manager
La versión ofrecida enfatiza que la sustancia implicada no representó un riesgo para la seguridad del vuelo y que su efecto fue pasajero y controlable por la tripulación en pocos minutos - crédito Gina Fonseca, Legal Manager

Además, afirmó que lo sucedido “no fue una broma ni parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido” y aclaró que el producto utilizado durante el vuelo internacional “no representa un riesgo real para la aeronave ni para la continuidad del vuelo, tiene un alcance limitado y un efecto transitorio”.

Entre los agravios presentados por Cossio, figura el relato de un episodio que califica de trato degradante por parte del personal de vuelo. En sus declaraciones, Cossio advirtió que la funcionaria lo insultó públicamente con la expresión “gamín youtuber” y cuestionamientos respecto a su presencia en la clase ejecutiva.

Considera que esta situación es “clasista, irrespetuosa y absolutamente incompatible con el nivel mínimo de profesionalismo que se espera de una aerolínea como Avianca”.

La exposición demanda informes internos completos, explicaciones sobre difusión de información y el acceso a soportes que justificaron la decisión de cancelar el trayecto de regreso a Madrid - crédito Gina Fonseca, Legal Manager
La exposición demanda informes internos completos, explicaciones sobre difusión de información y el acceso a soportes que justificaron la decisión de cancelar el trayecto de regreso a Madrid - crédito Gina Fonseca, Legal Manager

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