Colombia

EPS alertó por modalidad de estafa en su nombre: tenga cuidado con estas llamadas

Quienes reciben solicitudes desde vías informales pueden enfrentar vulneraciones de privacidad si no validan la legitimidad del contacto

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Los afiliados han sido contactados por personas que se hacen pasar por la entidad para solicitar información personal mediante canales no autorizados, lo que ha llevado a reforzar las recomendaciones de precaución y verificación de la legitimidad de las comunicaciones - crédito Famisanar y Luisa Gonzalez/Reuters
Los afiliados han sido contactados por personas que se hacen pasar por la entidad para solicitar información personal mediante canales no autorizados, lo que ha llevado a reforzar las recomendaciones de precaución y verificación de la legitimidad de las comunicaciones - crédito Famisanar y Luisa Gonzalez/Reuters

Una serie de llamadas y mensajes falsos suplantan la identidad de EPS Famisanar para pedir información personal y datos sensibles a sus afiliados en Colombia.

La entidad ha advertido que no ha autorizado ninguna línea telefónica para estos trámites y pide a los usuarios extremar precauciones ante intentos de fraude recientes.

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En los últimos días, EPS Famisanar ha detectado casos en que personas no identificadas se hacen pasar por la institución para solicitar información personal, como claves y códigos, mediante canales no oficiales.

La EPS recalca que no solicita datos personales ni realiza trámites por vía telefónica y exhorta a sus afiliados a rechazar cualquier requerimiento de esta naturaleza.

Recomendaciones para prevenir fraudes en EPS Famisanar

Los afiliados deben abstenerse de compartir datos personales, claves o códigos cuando la solicitud provenga de medios no autorizados.

La institución subraya que los procedimientos deben realizarse únicamente a través de sus plataformas verificadas, con el fin de brindar mayor protección frente a personas que suplantan su identidad en el país - crédito captura de pantalla Famisanar
La institución subraya que los procedimientos deben realizarse únicamente a través de sus plataformas verificadas, con el fin de brindar mayor protección frente a personas que suplantan su identidad en el país - crédito captura de pantalla Famisanar

Es fundamental verificar la autenticidad de cualquier comunicación que aluda a EPS Famisanar.

En caso de dudas sobre la legitimidad del contacto, los usuarios deben dirigirse exclusivamente a los canales oficiales de atención de la entidad para recibir asesoría segura.

Solo así podrán proteger su información ante posibles fraudes, según la empresa prestadora de salud. .

Canales oficiales y atención segura en EPS Famisanar

EPS Famisanar dispone de varios medios oficiales para resolver inquietudes y realizar trámites. Los usuarios pueden acceder a la Oficina Virtual Famisanar en Línea y utilizar la atención por videollamada a través de www.famisanar.com.co.

El asistente virtual Camila está disponible en WhatsApp 300 643 8831 y en el chat de la página web de la EPS. Para consultas telefónicas, los afiliados cuentan con las líneas PBS: (601) 3078069 y 01-8000-116662, así como PAC: (601) 3078085 y 01-8000-127363.

También está habilitado el correo electrónico servicioalcliente@famisanar.com.co para solicitudes y consultas seguras. Estos canales constituyen la única vía oficial para gestionar información y trámites de manera segura.

La Procuraduría anunció que inspeccionará la EPS Famisanar debido al elevado número de Pqrs y tutelas en contra de la entidad de salud - crédito Famisanar EPS/Facebook
Durante los últimos días, la compañía reporta numerosos casos donde desconocidos piden claves, códigos y otros datos mediante comunicaciones no certificadas, resaltando el riesgo de compartir información bajo estas circunstancias - crédito Famisanar EPS/Facebook

EPS Famisanar mantiene su compromiso de salvaguardar la privacidad de sus usuarios y continuará perfeccionando sus medidas preventivas frente a nuevas modalidades de fraude y suplantación.

El plan de liquidación de EPS en Colombia deja en riesgo la atención de 23 millones de usuarios

La orden directa emitida por el presidente Gustavo Petro para avanzar en la liquidación inmediata de las EPS en quiebra pone en el umbral de desaparición a ocho aseguradoras que atienden actualmente a alrededor de 23 millones de pacientes.

Esta decisión, comunicada durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo, se produce tras el rechazo del Congreso a la reforma a la salud. Coloca a entidades de cobertura nacional como Famisanar y Coosalud en una situación crítica, generando alta incertidumbre entre los afiliados.

Entre las compañías señaladas por Infobae como las de mayor riesgo figura Nueva EPS, que cubre a cerca de 11 millones de usuarios y mantiene una deuda acumulada superior a 21 billones de pesos entre 2022 y 2025.

La importancia de esta entidad radica en que el Estado colombiano detenta el 50% de su propiedad y, de acuerdo con la declaración pública de Petro, sería el propio Estado quien debe asumir por lo menos 10 billones de pesos de la deuda con recursos oficiales.

- créditos Cristian Bayona/Colprensa | archivo Colprensa | Mauricio Dueñas Castañeda/EFE | suministrado a Infobae Colombia
Ocho EPS, incluidas Famisanar, Nueva EPS y Coosalud, podrían ser liquidadas en las próximas semanas - créditos Cristian Bayona/Colprensa | archivo Colprensa | Mauricio Dueñas Castañeda/EFE | suministrado a Infobae Colombia

“El Jefe del Estado debe recibir el pago que el Estado Nacional debe por ser propietario de la mitad de la Nueva EPS desde su fundación; es propietario de la mitad de la empresa y, por tanto, de la deuda”, indicó el presidente.

El anuncio no solo tiene impacto presupuestal. También amenaza la continuidad de la prestación de servicios para una población que, en el caso de Asmet Salud, se concentra en áreas rurales y apartadas de departamentos como Caquetá, Cauca, Cesar, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca y Bogotá. En muchos de estos sectores, Asmet Salud representa el único asegurador disponible para más de 1,5 millones de afiliados, lo que convierte a la entidad en el soporte esencial para comunidades vulnerables.

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