Agarrón entre Enrique Gómez, jefe de debate de Abelardo de la Espriella, y Jerónimo Uribe por culpa de Juan Daniel Oviedo: “Decir la verdad no es pecado”

Enrique Gómez respondió a Jerónimo Uribe y planteó alternativas para Colombia - crédito Colprensa - @jeronimoauribem/X

Un video difundido en la red social X, en el que el abogado y excandidato presidencial Enrique Gómez lanzó críticas directas al presidente de Colombia Gustavo Petro y al expresidente Álvaro Uribe Vélez, reavivó el debate sobre el peso de los liderazgos tradicionales de cara a las elecciones presidenciales 2026.

Gómez denunció en su mensaje la influencia de figuras históricas en la contienda y planteó la necesidad de una opción independiente en el país.

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“Nuestro presidente bagre seco, que todos los días anda de bagrada en bagrada, yo por más que busco no lo veo en el tarjetón, pero no para de hacerle campaña a alias El heredero, al señor Cepeda (sic)”, comentó. El video, grabado en el mercado de Montería, se viralizó y generó reacciones de sectores políticos.

Gómez se refirió de forma crítica tanto al actual mandatario como al expresidente Uribe, subrayando que ninguno figura como candidato, pero ambos respaldan aspirantes.

Enrique Gómez acusó a Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro de dominar la contienda y promueve la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito @Enrique_GomezM/X

“Por más de que miro, al expresidente Uribe en el tarjetón por ningún lado. Y eso es el señor que le está haciendo la campaña a Paloma. Otra vez, otros diez, 20 años de Petro contra Uribe”, observó el político, quien insistió en la urgencia de “independencia del tigre” (Abelardo de la Espriella) y un proyecto que rompa con lo que denominó “el régimen”.

El aspirante, quien acompañó a Abelardo de la Espriella durante su visita a la capital de Córdoba, manifestó: “Por eso estamos aquí en Montería, trabajando, visitando las comunidades en el maravilloso mercado de Montería y vamos a seguir luchando para que la patria, Colombia, sea el país milagro”.

El video fue replicado por medios nacionales, que destacaron la frase: “Eso solo se logra con alguien, primero que hace campaña y sí está en el tarjetón, no personas que son, la hija de el uno o el socio y el cómplice del otro”.

Gómez insistió en que la postulación de De la Espriella representa la única vía de transformación política genuina, señalando: “Con Abelardo sigamos, trabajemos, multipliquemos, que vamos a cambiar al régimen y al establecimiento y vamos a lograr la patria milagro. Con Abelardo seguimos firmes por la patria”.

Jerónimo Uribe le contestó a Enrique Gómez por el abogado lanzar indirecta al expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @jeronimoauribem/X

La respuesta no tardó en llegar desde el entorno de Álvaro Uribe Vélez. Jerónimo Uribe, hijo del exmandatario, contestó a través de la misma red social. “Dr Enrique, con todo respeto, esa es la misma falsa dicotomía que plantea Santos”, escribió.

Además, cuestionó la estrategia discursiva de Gómez con la frase: “Es algo deslucido andar repitiendo el adagio de la panela (Álvaro Uribe 2002) y a la vez desacreditar una candidatura por contar con el respaldo de Uribe”.

Para Jerónimo Uribe, el adversario a derrotar sería el candidato de sectores ligados al antiguo grupo armado, asegurando: “El enemigo es el Heredero de las Farc”.

En una nueva publicación, Gómez replicó a Uribe hijo: “Jerónimo, de acuerdo, el enemigo es el candidato de las Farc. Quítale el ‘heredero’”. El dirigente defendió su postura, enfatizando que la transparencia debe prevalecer.

Enrique Gómez desafió a Jerónimo Uribe y pidió respaldo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta - crédito @Enrique_GomezM

“Hay tres opciones: Farc, el establecimiento en pleno (hasta con el santismo) y una opción de verdadera independencia (sin dueños, sin maquinarias, sin los poderosos y extrema coherencia). Esa última es el Tigre”, señaló en referencia al apodo de su aliado De la Espriella.

Durante su respuesta, Gómez también criticó campañas de descrédito en el pasado, aludiendo a situaciones previas: “Deslucido es tratar a los aliados naturales de ‘pendejos’ o armar campañas sucias como ‘no botes tu voto’, como hizo tu hermano Tomás contra Salvación Nacional”.

El comentario remitió a las divisiones internas entre sectores del uribismo y otras fuerzas políticas alternativas.

El intercambio subió de tono con la mención de la fórmula vicepresidencial del uribismo, a quien Gómez atribuyó una postura clara: “Tu Vice (Juan Daniel Oviedo) ha dejado muy claro cuál es la postura, ojalá logren convencerlo de apoyar al Tigre en segunda vuelta como nosotros claramente hemos dicho que lo haremos, de ser el caso, con Paloma”.