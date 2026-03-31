Álvaro Uribe aseguró que Paloma Valencia propondrá un subsidio para madres cabeza de hogar: de qué se trata

Álvaro Uribe aseguró que Paloma Valencia propondrá un subsidio para madres cabeza de hogar de Colombia - crédito @palomavalencial/Instagram

Mientras la carrera presidencial se intensifica en Colombia, Iván Cepeda lidera con claridad la intención de voto de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026 con un 37,5%, al tiempo que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia compiten en un empate técnico por asegurar el segundo lugar y el acceso a la segunda vuelta.

Según la encuesta de Guarumo-EcoAnalítica, la candidata del Centro Democrático experimentó un crecimiento de 13 puntos en la intención de voto desde enero, cuando contaba con apenas el 6,9%, hasta alcanzar el 19,9% en el cierre del 25 de marzo de 2026.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Una de las iniciativas de la senadora Paloma Valencia, si llega a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, según expuso el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en sus redes sociales, sería implementar un subsidio para las madres cabeza de familia.

El expresidente de la República sostuvo que con la iniciativa se beneficiaría al 35% de los hogares colombianos - crédito @AlvaroUribeVel

“Escuchando a Paloma sobre la mujer El sentimiento de Paloma en su compromiso con la mujer es más que evidente. En efecto, se propone subsidiar a la mujer cabeza de familia pobre (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Según el líder político del Centro Democrático, la iniciativa está orientada a que el 35% de los hogares del país liderados por madres solteras reciban un apoyo económico.

“Quiere reemplazar el programa de Familias en Acción que bastante sirvió para que las mamás pudieran enviar los hijos al colegio. Los condicionantes que tendría este subsidio los definirá Paloma y es bien importante porque el 35% de los hogares de Colombia corresponden a mujeres cabeza de familia que no tienen esposo ni compañero que les ayude a llevar la carga. Paloma es corazón grande y mano firme”.

Uribe Vélez respondió sobre posible unión entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

Uribe Vélez respondió sobre posible unión entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez abordó la posibilidad de una alianza electoral entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia frente al avance del candidato de izquierda Iván Cepeda en las encuestas. En una entrevista con la periodista Vicky Dávila, sostuvo que “por encima de Paloma y de Abelardo está Colombia y es lo que importa”.

Consultado sobre un eventual retiro de alguno de los aspirantes opositores, Uribe Vélez estimó que, de ocurrir ese escenario, “habría la posibilidad que quien no se descuelgue no solamente pase a la segunda vuelta, sino que podría hacerse un esfuerzo para que gane en primera vuelta”. El exmandatario indicó que, aunque hoy ve “difícil que alguno de los dos candidatos se quede atrás en las encuestas”, reconoció que se trata de “una hipótesis que hay que considerar”.

En el diálogo, Uribe Vélez destacó que Abelardo de la Espriella “ha tenido una posición importante desde que apareció en la campaña, electoralmente, en intención de voto”. También valoró el respaldo a Paloma Valencia, señalando que “la Gran Consulta la acompañó y la acompañaron más de tres millones de votantes, y la consulta tuvo casi seis millones de votos”.

El líder político del Centro Democrático afirmó que el exdirector del Dane es transparente -crédito @VickyDavilaH/X

Por otro lado, el líder del Centro Democrático reconoció las habilidades de Juan Daniel Oviedo, durante su gestión en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

“En la administración Duque, cuando él era director del Dane, yo lo llamaba a preguntarle una cifra, que me explicara la otra. Con todo respeto, él ha sabido de mi respeto, hemos dialogado muchas veces con inmenso respeto. Él tiene un aspecto como Paloma, personas absolutamente transparentes, que eso es lo que se necesita de manera categórica en la política”, sostuvo Uribe Vélez.

A la par, resaltó la visión que tiene el economista sobre el país y las propuestas a implementar para afrontar las problemáticas que deja la administración de Gustavo Petro, en particular, la deuda pública y el exceso de gasto en el Ejecutivo.