El creador de ‘+57’ dio detalles de cómo nació la canción y el junte de los colombianos

En las redes sociales está circulando un video en el que aparece el cantante DF hablando sobre la canción +57, después de la polémica que se creó por la letra del tema, el mismo día que salió al público.

Todo parece indicar que el joven artista fue invitado a una transmisión en vivo a través de la plataforma de streaming Kick, y allí contó los detalles sobre la autoría de la producción musical que reunió a los más duros del género urbano en Colombia.

Aunque en su momento se supo que DF era el cantante que había creado la canción, en el clip viral reveló la historia de cómo inicialmente se juntó con Karol G, quién sumó a los otros reguetoneros, y de dónde salió la letra que generó todo tipo de reacciones entre el público.

“Nosotros fuimos a hacer una sesión normal: Ovy on the Drums, Keityn y yo, DF. Nos metimos al estudio y salió el tema de +57, pero inicialmente era solo una sesión normal. El tema surgió en mi sesión porque la intro y el coro los hizo Keityn, y yo tiré mi verso, pero el tema murió ahí”, confesó DF en la transmisión en vivo.

De acuerdo con las declaraciones de DF, esa grabación todavía no se había pensado que fuera publicada, ni mucho menos se hizo con el fin de que fuera para varios artistas, sin embargo, el productor Ovy on the drums lo sorprendió a los pocos días de haber salido del estudio con una noticia inesperada.

“Como a las dos semanas me escribió Ovy y me dijo: ‘Necesito que llegues a Medellín’, así de momento, y nosotros, pues obvio, le corrimos a Ovy y fuimos a Medellín. Cuando fuimos para el estudio nos mostró la refe con Karol G. Hermano, eso fue una bestialidad”, contó el artista.

La emoción que invadió a DF en ese momento fue inexplicable, según dijo, pues no podía creer lo que estaba a punto de pasar, ya que después de eso fue cuando Karol G tuvo la iniciativa de sumar a los cantantes J Balvin, Feid, Maluma, Ryan Castro y Blessd para que hicieran toda una creación juntos que los identificara a ellos, mostrara ‘el sonido de Medellín’ y representara a Colombia.

DF cuenta cómo nación ' 57' y cuándo se sumó Karol G a la canción - crédito @west__clips/TikTok

Durante la alfombra roja de los premios Latín Grammy, DF también dio algunas declaraciones sobre +57 y las personas que la crearon, así como también agradeció el aporte que le dio Karol G, independientemente de la fuerte polémica que se creó luego de que el 7 de noviembre lanzaran al público la canción, ya que muchos consideraron que había frases que no representaban al país porque hacían apología al consumo de drogas y alcohol, pero lo más grave a la sexualización de menores.

“El origen del tema es Ovy, Keityn y yo, fue una sesión normal entre nosotros, después como que en un día de sesión de Ovy y Karol, Ovy se lo mostró a Karol y a ella le encantó el tema y ella lo visionó a otro nivel, pero a un nivel increíble y se le ocurrió la maravillosa idea de juntar a todos, casi a todo el género urbano colombiano en el tema. Es algo increíble por hacer parte de eso y de la historia, estoy muy feliz por eso”, explicó DF en entrevista con Los 40 Colombia.

Finalmente, se refirió a cuál es el aporte que él considera que le da la industria de la música urbana y el reguetón a un país como Colombia.

“El reguetón colombiano ahorita mismo está haciendo unas cosas increíbles, está llegando a lugares increíbles. Está muy duro”, puntualizó.