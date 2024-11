Catherine Siachoque reveló por qué no tuvo hijos: “No es fácil”

Catherine Siachoque compartió en una entrevista que la maternidad nunca fue un objetivo para ella - crédito captura de pantalla @MauricioMejiaPodcast/ YouTube

Catherine Siachoque y Miguel Varoni, una de las parejas más estables del mundo del espectáculo, están casados desde 1999.

La pareja ha colaborado en varias producciones televisivas, incluyendo La casa de al lado; sin embargo, los actores no tienen hijos, así que la bogotana recientemente compartió detalles sobre su decisión de no tenerlos.

En una entrevista en el programa Secretos de villanas de Canela TV, Siachoque reveló que la maternidad nunca fue un objetivo en su vida, una confesión que sorprendió a muchos de sus seguidores.

La pareja decidió no tener hijos, elección que ambos comparten - crédito @soyvaroni/Instagram

La actriz explicó que, aunque intentó quedar embarazada mediante fertilización asistida, no logró el resultado esperado. “No tuve hijos, tengo hijos perrunos, pero hijos humanos no”, comentó la bogotana.

A lo largo de su matrimonio con Miguel Varoni, la pareja ha decidido no tener hijos, una elección que ambos comparten. La actriz explicó que ni ella ni Miguel tenían el deseo de ser padres, lo que ha permitido que su relación se mantenga sin conflictos en este aspecto.

“La verdad, no fue algo que yo hubiera soñado en la vida. Dios me tiene destinado a Miguel que tampoco soñaba con ser papá”.

Sin embargo, Catherine admitió que en algún momento consideró la posibilidad de ser madre y se sometió a tratamientos de fertilización asistida, aunque sin éxito.

Aunque no tienen hijos humanos, Siachoque menciona tener "hijos perrunos" - crédito @soyvaroni/Instagram

“Igual le dije a Miguel, ‘Migue, yo quiero hacer la tarea porque qué tal se me pase el tiempo y yo ya no pueda y yo sí quiera... Así somos los seres humanos, basta que no podamos hacer algo para pensar que siempre lo quisimos hacer. Entonces empecé con todo este tema de fertilización asistida. Yo lo hice y no es un tema fácil”, confesó en el programa.

A pesar de no haber tenido hijos biológicos, Siachoque y Varoni han encontrado satisfacción y felicidad en su vida juntos, dedicando su tiempo a sus carreras artísticas y a fortalecer su vínculo como pareja. La decisión de no tener hijos no ha sido un obstáculo para disfrutar de una vida plena y satisfactoria, como lo han demostrado a lo largo de sus 25 años de matrimonio.

Los comentarios acerca de la confesión de la actriz bogotana no se hicieron esperar en las redes sociales: “Que mala costumbre de la gente de preguntar si tienen hijos 🙄 Señores esas preguntar son imprudente nadie sabe los problemas de cada mujer o cada pareja de decidir , nadie sabe por lo que están pasando si las mujeres no podemos tener hijos o no queremos eso se respeta la vida de cada quien se respeta , es doloroso que una mujer no pueda tener hijos y le hagan esas preguntas 🤷”; “Dejar de juzgar a las personas... Cada quien con su vida ❤️”; “; “Bienaventurada las estéril en aquellos días porque será más los hijos de las soltera que los de las casada esto es para la que sientan que es un orgullo tener hijo y que todo el mundo quiero uno no es así”.

La actriz reveló sus reflexiones sobre ser madre - crédito @soyvaroni/Instagram

La relación entre Siachoque y Varoni comenzó en 1997 durante las grabaciones de la telenovela Las Juanas, donde ambos compartieron pantalla. A pesar de que la primera impresión de Siachoque sobre Varoni no fue la mejor, con el tiempo se enamoraron y se casaron en 1999: ”Me pareció creído, entró, saludó y ni siquiera me vio (...) Yo lo vi por detrás y te juro que sentí algo en el corazón, fue cupido y dije esto qué fue”, reveló en Suelta la sopa. Desde entonces, han mantenido una relación sólida y estable, celebrando recientemente sus bodas de plata con un viaje a Disney.

La bogotana inició su carrera como bailarina de ballet clásico y posteriormente incursionó en el teatro musical. Su debut en televisión se dio en 1995 con la telenovela Sobrevivir, donde interpretó a Perla. A lo largo de su carrera, ha destacado en producciones como Las Juanas, Sin senos no hay paraíso, Sin senos sí hay paraíso, El final del paraíso, ¿Dónde está Elisa? y muchas más.