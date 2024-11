Gobierno Petro pidió a Iván Márquez “que aparezca” en persona: solicitan una reunión

Alias "Iván Márquez" está enviando mensajes inciertos, según el negociador Armando Novoa - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Armando Novoa, quien lidera las negociaciones con las disidencias de la Segunda Marquetalia, se refirió a los diálogos que adelanta el Gobierno nacional con la estructura armada, que hasta el momento no han sido muy claro, incluso, por la incertidumbre que rodea a “Iván Márquez”, a quien exigen que aparezca.

Aunque se conoció una ruptura interna en la estructura guerrillera, Novoa comunicó en una rueda de prensa las intenciones de seguir con las mesas de conversación.

“Nosotros vamos a insistir en avanzar con las mesas de diálogo con quienes están presentes y tienen una voluntad de avanzar de manera eficaz”, dijo.

Sin embargo, el jefe negociador del Gobierno sí expresó la necesidad de que Márquez manifieste su interés en continuar con las conversaciones.

Afirmó que es pertinente que se presente personalmente para aclarar su postura respecto a las negociaciones de paz, “que diga si está interesado en avanzar, que aparezca”.

“Hemos pedido que nos diga si está interesado en avanzar, que aparezca y podamos tener una reunión con él porque los mensajes que nos han llegado no nos ofrecen certeza ni sobre su autoría ni sobre el contenido de los mismos”, agregó Novoa.

La fractura interna en el grupo armado

La ruptura en la Segunda Marquetalia se hizo evidente cuando los grupos “Comandos de la Frontera” y la “Coordinadora Guerrillera del Pacífico” decidieron separarse para negociar de manera independiente con el Gobierno de Gustavo Petro.

Esta decisión se produjo después de que Márquez desconociera los avances logrados en las mesas de paz, lo que generó tensiones internas.

En un comunicado, se reveló que Márquez envió una carta a los países garantes y a la ONU, en la que deslegitimó los acuerdos alcanzados por sus delegados, liderados por alias Walter Mendoza. Esta acción fue interpretada por algunos sectores como un “claro rompimiento con el mecanismo de coordinación y unidad que se había consolidado en la búsqueda de la paz”, según pronunciamientos del equipo negociador.

El Gobierno colombiano, a través del equipo negociador, por su parte, reiteró su compromiso de avanzar en las negociaciones con aquellos que estén dispuestos a dialogar.

Sobre la fractura, Armando Novoa también indicó que “El Gobierno Nacional tiene la voluntad de continuar adelantando diálogos de paz con estas dos estructuras que en su comunicación reafirman su decisión de llegar a un acuerdo de paz.

De acuerdo esa comunicación ellos se separan de Iván Márquez y no seguirán utilizando el rótulo de la Segunda Marquetalia, rótulo que según se deduce esa comunicación lo dejan a la libre disposición de su antiguo jefe el señor Márquez”, dijo en otra entrevista, citado por Caracol Radio.

Además, dijo que no cerrarán las conversaciones con “Iván Márquez”, hasta que no muestre “pruebas reales” de supervivencia, debido a que “todavía no tenemos una respuesta clara de Iván Márquez, no tenemos instrucciones y creo no actuaremos de esa manera de dar por culminada la mesa con el señor Márquez hasta no tener un poco de más claridad, de qué pasa con él y por eso hemos pedido que nos dé pruebas reales de supervivencia para poder tomar una decisión”.

Alias “Iván Márquez” no estaría muerto: Gobierno desmintió rumor de su fallecimiento

A finales del mes de octubre de 2024 se conoció que el líder de las disidencias de la Segunda Marquetalia y ex negociador de paz de las Farc, podría haber fallecido en Venezuela tras una operación quirúrgica, según informó el Gobierno de Colombia.

Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado ni desmentido esta información, ya que continúan investigando por diversas vías, según declaraciones de Otty Patiño, consejero comisionado de paz.

El Gobierno colombiano, pese a que ha intentado obtener información directamente de la Segunda Marquetalia, los frentes de esta organización se encuentran en Colombia, mientras que Luciano Marín Arango, conocido como “Iván Márquez”, residiría en Venezuela.

A pesar de la incertidumbre sobre su estado, el consejero Patiño subrayó la importancia de continuar con los esfuerzos de paz con la Segunda Marquetalia. La primera ronda de negociaciones tuvo lugar en Venezuela, y se espera que el próximo ciclo se celebre en México.