Manuela Gómez explicó por qué no invitó a Epa Colombia al ‘baby shower’ de Samantha

Así lo dio a conocer en una dinámica con sus seguidores - crédito @rechismes/IG

Después de no pasar el primer filtro de votaciones para ganarse un cupo en La casa de los famosos Colombia, Manuela Gómez volvió a las redes sociales para despejar algunas dudas.

La primera de ellas, el porqué no pidió ayuda de otros creadores de contenido para que la promovieran en sus respectivas páginas para que sus votaciones fueran más altas, previa a la decisión de entrada a la competencia.

Del mismo modo, varios de los seguidores de la exparticipante de Protagonistas de nuestra tele hicieron referencia a Epa Colombia, con quien tuvo una cercanía en el pasado cuando la invitó al baby shower de Daphne Samara.

En vista de los comentarios, la empresaria de keratinas habló sobre por qué no apoyó a Manuela, con el argumento de una serie de eventos previos, como la organización de una reunión a la que no fue invitada para conocer a la hija de la antioqueña.

Por medio de las redes sociales, Manuela ya había dado a conocer el nacimiento del bebé - crédito @manugomezfranco1/IG

Según publicó Barrera Rojas en sus redes, Manuela nunca la invitó ni a ella, ni a su hija, por lo que “entonces no somos amigas, porque una amiga se invita y siempre está de una a la otra”.

Al respecto, Manuela Gómez se pronunció recientemente, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, donde la interrogaron sobre lo que dijo la bogotana.

Inicialmente, Gómez se refirió a los comentarios sobre la ausencia de Epa Colombia en una reunión organizada en honor a su hija Samantha, aclarando que no era un baby shower. Se trató de un encuentro de amigas, en la que cada una llegó por su que expresaron su interés en conocer a la primogénita de la paisa.

Según explicó Gómez: “La verdad eso no fue ningún baby shower, a comparación del que hizo la Epa Colombia, tremenda fiesta, una amiga, la otra invitó a la otra ‘amiga queremos ver a Samantha’, eso fue algo que salió de la nada, eso no tuvo planeación ni planificación, absolutamente nada, eso yo monté eso de un día pa’ otro…, pero, pues, la verdad, el nivel del baby shower de la Epa Colombia y yo invitarla aquí a mi casa…”.

Manuela Gómez y Epa Colombia se reencontraron en el shower de la hija de la influenecr Epa Colombia que tuvo lugar en La Calera, Cundinamarca - crédito @epa_kera100k/Instagram

Del mismo modo, Manuela destacó que este encuentro fue producto de una organización rápida con sus amigas, algo sencillo y que tenía como objetivo reunir a su círculo más cercano y sus familias en el que incluso, hubo unos juegos para los niños que asistieran. De acuerdo con las reacciones de los internautas, Gómez se sintió intimidada por el hecho de que su reunión no sería ostentosa como sí lo fue la de Barrera Rojas.

Entre los comentarios más destacados son: “No importa, así des arroz con huevo, llevas a todas tus amigas y punto”; “así fuera un chocolate con pan, seguro la Epa se lo hubiera disfrutado”; “tiene excusa para todo, mejor que hubiera dicho que no la quería invitar y ya”; “qué tienen que ver las tajadas con el caldo, así hubiera sido una cena, sin nada ostentoso, seguro hubiera pasado bien la Epa”, entre otros.

Manuela Gómez explicó el malentendido con la ropa de Daphne Samara

La empresaria colombiana Manuela Gómez se pronunció en sus redes sociales sobre la controversia con Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, defendiendo su postura y aclarando las acusaciones de falta de gratitud - crédito chismes.hoycol/Instagram

Después de que Epa Colombia revelara que Manuela Gómez no quiso recibir las cosas que había pedido meses atrás, que fuera dejando Daphne Samara -hija de Daneidy Barrera-, la creadora de contenido decidió salir a sus redes sociales explicando lo que verdaderamente ocurrió.

Gómez argumentó que el pedido de objetos a Barrera surgió debido a su deseo de realizar donaciones para personas de bajos recursos que, según afirmó, le habían solicitado ayuda con productos para bebés: “Yo vivo como en un pueblito y me han pedido muchas cosas de bebé… yo decía juepucha, lo que me sirva a mí pa Samantha lo utilizo y lo que no, lo dono”.