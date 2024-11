Westcol se refirió al trato que ha tenido Karol G por ‘+57’ y le tiró a los colombianos: “Más malagradecidos que 10″

Westcol habló de Karol G y de lo que ha hecho por Colombia - crédito @westcol y Andrew Kelly/Reuters

A través de una transmisión en vivo, el creador de contenido y streamer Luis Villa, conocido como Westcol, se refirió nuevamente a la nueva canción de Karol G, Feid, Maluma, J Balvin, Ryan Castro, Blessd, DF y Ovy on the drums, lanzada el 7 de noviembre.

En su cuenta de streaming en Kick, Westcol ha dedicado varios espacios para hablar sobre la polémica que se generó con la letra de la canción que lanzaron los reguetoneros colombianos, en todo momento ha mostrado su apoyo y ha dicho cosas positivas al respecto, pero en una de sus recientes intervenciones se refirió puntualmente a la paisa Carolina Giraldo (Karol G).

De acuerdo con sus declaraciones, ‘la Bichota’ es la artista a la que más duro le han dado y tratado en las redes sociales y los medios de comunicación por el contenido de la producción musical, pues ella fue la autora de la unión de todos los artistas.

Por esa responsabilidad, el público la ha criticado por la falta de cuidado con el texto y el mensaje que dejaron los artistas en la canción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Westcol defendió a Karol G por la canción '+57' y lo que le ha dicho el público - crédito Karol G/YouTube

Después de que los colombianos sacaron al público una canción de reguetón que titularon con el número indicativo de Colombia, +57, muchos interpretaron que iba a ser un tema icónico por la unión de los cantantes más duros de Antioquia y, también, porque sería una representación del país.

Pero la realidad fue que cuando se pudo escuchar completamente en las plataformas musicales, algunas partes de la letra de la canción no fueron bien recibidas y se generó una ola de comentarios y reacciones en contra del tema y de los artistas que se reunieron para hacer esa creación.

En especial hacia Karol G, pues muchos oyentes la tildaron con frases y palabras fuertes porque se trataba de una mujer que habló y permitió que se dijeran en su canción frases en las que se estaría haciendo apología al consumo de drogas y alcohol, pero lo más grave, a la sexualización de menores.

Es por esto que Westcol se ha referido en varias oportunidades a la polémica que se desató y al verdadero trabajo que habrían hecho los famosos cantantes. En su momento los defendió porque es una canción en la que se ve la colaboración de varios famosos importantes en la industria del género urbano, pero también dijo lo que podría haber sido mejor.

“Estuvo bueno ese tema. Obviamente, lo que pasa es que era un junte muy brusco, o sea, usted no puede hacer un junte tan gonorrea e irse con una línea tan plana porque es que si usted se va haciendo lo mismo, pues la gente va a tirar esa mierda”, dijo Westcol.

Esta fue la opinión de Westcol respecto a la canción ' 57' - crédito @elchato_tc/TikTok

Pero eso no fue lo único que dijo, pues en una reciente transmisión destacó el talento de Karol G, su esfuerzo, lo que ha hecho por Colombia y aseguró que el público no la ha valorado lo suficiente porque en su momento ha hecho cosas muy buenas por el país y que no le habían dado tanta publicidad y mención en los medios de comunicación y las redes sociales como ahora con lo negativo.

“Que Karol G ha hecho un montón de cosas hijueputas y chimbas, de verdad. Esa mujer ha hecho un montón de cosas grandes, ha hecho un montón de donaciones, ha hecho un montón de obras benéficas como para que lo único viral que quiera hacer la gente en Colombia sea lo malo”, aseguró el creador de contenido.

En su transmisión en vivo, Westcol habló de las acciones positivas que ha realizado ‘La Bichota’ tanto en Colombia como fuera del país y que poco auge mediático han tenido, pero además que se encontraba en contra de la posición de los seguidores porque la colaboración de +57 no fue algo negativo como lo están mencionando y tampoco merecía tener la exposición como la tuvo.

Westcol defendió a Karol G de las críticas que recibió por su canción ' 57' - crédito @ana1giraldo/TikTok

“Y ni siquiera es algo malo, de verdad. Yo veo todas esas cosas y yo digo: ‘Uy, huevón, por eso es que a nadie de los famosos grandes les gusta hacer cosas por Colombia porque son más malagradecidos que 10″, puntualizó.