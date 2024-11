Falleció Francisco ‘Paco’ Ramírez, recordado humorista y locutor que generó controversia por comentarios contra Petro

Francisco Ramírez, conocido por La tía Inés, falleció el 18 de noviembre en Cali - crédito redes sociales

Francisco ‘Paco’ Ramírez, conocido por su personaje humorístico La tía Inés, falleció el 18 de noviembre tras varios días en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Imbanaco en Cali. La noticia fue confirmada por la Personería de Cali a través de su cuenta oficial en X, donde expresaron sus condolencias y destacaron el talento y carisma del comediante, quien alegró a miles de caleños con su ingenio y sentido del humor.

“La Personería de Cali lamenta profundamente el fallecimiento del periodista Francisco Ramírez, conocido como Paco. Su talento y carisma dieron vida al entrañable personaje de La tía Inés en Tropicana Cali y Boom FM, logrando alegrar a miles de caleños con su ingenio y sentido del humor. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento. Su legado permanecerá en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y disfrutar de su trabajo”, expresaron desde la dependencia.

Ramírez, que trabajó en emisoras como Tropicana Cali y Boom FM, había sido objeto de controversia a principios de año debido a comentarios sobre el presidente colombiano Gustavo Petro. Durante una transmisión, el comediante expresó su desinterés por Petro y criticó su gestión, lo que generó una ola de críticas en redes sociales.

La Personería de Cali confirmó la noticia del fallecimiento de Paco Ramírez en sus redes - crédito @personeriacali / X

“La verdad te digo una cosa, me interesa muy poco Petro, si él viene y condona cosas, me parece muy bien, pero por otro lado, roba al país, es mi punto de vista. Tienes que saber que detesto tu presidente, pero si es tu noticia, a mí no me importa, mi amor, tú puedes decirla, simplemente bostecé y voy a bostezar las veces que se me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide”, expresó en su momento el periodista.

En una entrevista con Semana, Ramírez aclaró que sus comentarios fueron malinterpretados y que no había acusado a Petro de narcotráfico, sino que había mencionado una entrevista previa de alias Popeye, que contenía tales afirmaciones.

“Estábamos en el noticiero y en uno de esos momentos dije: ‘Una vez yo vi una entrevista de Popeye hablando de Petro sobre narcotráfico’, y buscamos la entrevista y la sacamos al aire, donde Popeye decía que Petro era un narcotraficante y una cantidad de otras cosas; de un momento a otro, una compañera de trabajo (...), da unos comentarios de las cosas buenas de Petro, y cuando estaba dando la información a mí me dio por bostezar al aire, entonces ella lo tomó como que me estoy burlando, y yo le dije que por qué era tan delicada, que siguiera con sus cosas de Petro, y eso fue el punto de referencia para todo, porque este país basta con que veinte hagan incendio para encenderlo todo. Entonces comenzaron a llamarme misógino y otras cosas”, argumentó Ramírez.

El personaje de La tía Inés destacó en el humor y la crítica social caleña - crédito @robertoortizu / X

El fallecimiento del locutor también provocó reacciones de figuras del entretenimiento y la política. El humorista Carlos Enrique Sánchez, conocido como El Mono Sánchez, expresó su dolor por la pérdida de su amigo y colega, recordando su compromiso con la verdad y las buenas obras. Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció a Ramírez por su trabajo en beneficio de la comunidad y destacó su capacidad para hacer reír y ayudar a los demás.

La trayectoria de Paco Ramírez dejó una huella imborrable en el ámbito del humor y la radio en Cali, donde su personaje La tía Inés se convirtió en un referente de alegría y crítica social. Su legado perdurará en el recuerdo de quienes disfrutaron de su trabajo y compartieron momentos con él.