“El colegio no me da respuesta”: joven estudiante a la que su maestro habría propuesto un encuentro sexual para no perder la materia por fallas

La Secretaría de Educación ya activó la ruta de atención para casos de acoso en el colegio - crédito X

Terminar el bachillerato se convirtió en un martirio para una joven de 18 años, luego de que uno de sus profesores le propusiera mantener un encuentro sexual a cambio de no perder la materia por fallas.

Así lo dio a conocer en medio de una entrevista concedida al noticiero de Arriba Bogotá, en la que la joven brindó detalles adicionales sobre el caso, ocurrido en una institución del barrio Las Ferias, de la localidad de Engativá.

“En el colegio me acerqué al profesor para poder entregarle unos trabajos, ya que por fallas podía perder la materia, y él me pidió una serie de elementos para un encuentro sexual, fuera del colegio, con el que podía nivelar; entre ellos, unas rodilleras y un enjuague bucal”.

Perturbada, decidió compartir lo ocurrido con la institución, pero en vez de recibir una respuesta que la hiciera sentir tranquila de seguir asistiendo a clases, le dieron poca importancia a la denuncia.

La joven denuncia que en lo que va del año escolar se han presentado dos casos de acoso en la instituciónn educativa - crédito X

“En ese momento decidí tomar medidas y denunciar, pero el profesor sigue en la institución y el colegio no me ha dado ninguna repuesta ni han sugerido que vaya a sacar al profesor”, lamentó la joven, en cercanías a las instalaciones del colegio.

Y es que el suyo no fue el único caso de acoso sexual que se registró en la institución en lo que va del año escolar. “A mi mamá la llamaron pensando que tenía que ver conmigo, pero no. Un niño de primaria le bajó los pantalones a otro y eso llevó a que otros niños de primaria adoptaran la misma conducta. Sin embargo, el colegio decidió tratarlo con el área de psicología”.

Su llamado, tras haber puesto el caso en conocimiento de la Secretaría de Educación para verse involucrada en el protocolo de atención a víctimas de acoso y violencia sexual, es a que otras estudiantes no teman denunciar.

“Como estudiante, no voy a permitir que un docente, que es el que me tiene que enseñar, me haga estas insinuaciones, y el colegio me pida que me quede callada, para que nadie sepa, cuando muchas mujeres podrían pasar por lo mismo”.

De no acceder, el profesor amenazó a la joven con hacerla perder la materia - crédito AFP

Al menos 50 menores son víctimas de violencia sexual, cada día, en Colombia

Según Anna Azaryeva, representante adjunta de Unicef Colombia, diariamente 53 menores son víctimas de violencia sexual en el país. “Es una realidad muy triste realmente en Colombia”, expresó Azaryeva en una entrevista. Además, cada día 100 menores requieren exámenes médicos tras haber sufrido agresiones físicas, aunque estos casos no reflejan del todo la magnitud del problema. “Y esos números son solo los que se presentan, porque los números son mucho mayores”, enfatizó la funcionaria, subrayando que muchos casos quedan sin ser reportados.

En 2023, fueron documentados 630 asesinatos de niños en el país, un alarmante indicador del amplio panorama de violencia infantil en Colombia. Azaryeva explicó que esta situación está vinculada tanto a la normalización de conductas violentas como al contexto del conflicto armado, que agrava la exposición de los menores a diversas formas de abuso.

Estudiantes del colegio Las Mercedes rechazan el caso de abuso sexual contra un menor de cinco años - crédito @heidy_up/X

Aunque Colombia ha logrado avances en la lucha contra la violencia infantil, la representante de Unicef destacó las dificultades persistentes, como las normas sociales y de género que legitiman la agresión. A pesar de contar con políticas fuertes, el problema se agrava en el nivel local, donde, señaló Azaryeva, la implementación sigue siendo insuficiente: “Necesitamos realmente fortificar el espacio allá”, concluyó.

Además de los casos de violencia y abuso sexual, la situación de los menores en Colombia se ve agravada por las brechas en servicios de atención y protección infantil, que suelen ser inadecuados en regiones apartadas. Según Unicef, la falta de recursos y personal capacitado limita las capacidades de respuesta frente a la violencia infantil, especialmente en zonas afectadas por el conflicto armado. Las comunidades más vulnerables carecen de infraestructura para el tratamiento de víctimas, lo que perpetúa un ciclo de impunidad y sufrimiento. La institución también resalta la necesidad de fortalecer programas preventivos y de apoyo psicológico tanto para niños como para sus familias.