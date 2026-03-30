Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se defendieron de las críticas a su fórmula presidencial: “Nos acostumbramos a pelear para ganar”

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo apostaron por la unidad en medio de sus diferencias - crédito Paloma Valencia/Facebook/Colprensa

En un video que puso de relieve la diversidad dentro del panorama político colombiano, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia y el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo expusieron sus diferencias y coincidencias mientras presentaron nuevamente sus aspiraciones a la Presidencia y Vicepresidencia del país.

La conversación, marcada por guiños personales y alusiones a sus trayectorias, trasciende las discrepancias ideológicas para subrayar un mensaje de unidad. “Sí, hay cosas en las que te quiero dar periodicaso”, expresó Oviedo al inicio del diálogo, abriendo paso a un cruce de declaraciones que revela el contraste entre ambos.

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Valencia, quien se describió como “filósofa, abogada, escritora y con doce años en el Congreso”, enfatizó la distancia entre sus posturas y las de su interlocutor.

“Oviedo, tú y yo somos muy distintos”, afirmó, mientras reivindicó el valor de la experiencia legislativa y la pluralidad de pensamiento. Por su parte, Oviedo, doctor en Economía, respondió con ironía: “Obvio, yo soy un rayo”.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo presentaron fórmula presidencial destacando pluralidad y diálogo - crédito @JDOviedoAr/X

El intercambio de identidades continúa con una referencia a sus respectivas fortalezas: “Yo una paloma”, replicó Valencia, aludiendo tanto a su apellido como a su estilo y trayectoria.

El tono de la conversación cambió cuando ambos coincidieron en la necesidad de buscar puntos de encuentro. “Obvio que pensamos muy distinto en muchas cosas. Pero pensando en el futuro, que es una página en blanco, podemos estar de acuerdo sobre tantas otras, de cómo solucionar los problemas de los colombianos, que tienen tantos dolores, tantas necesidades”, sostuvo Valencia.

Esta declaración introduce la preocupación compartida por la situación social y la urgencia de respuestas a las demandas ciudadanas.

Oviedo subrayó la importancia de la colaboración entre sectores con visiones opuestas: “Estamos de acuerdo con que solo sumando entre distintos se construye una Colombia más grande”.

La idea de dejar atrás la polarización permea el cierre del intercambio, cuando Valencia señaló: “Se han dedicado a dividirnos y tenemos muchas heridas, pero hay que dejarlos atrás, porque nosotros vinimos a sumar”. La invitación a superar las fracturas políticas se convierte en el eje de la propuesta conjunta.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo dejan atrás la polarización y apuestan por soluciones conjuntas a los problemas sociales del país - crédito @JDOviedoAr/X

El diálogo finalizó con la presentación de sus candidaturas: “Yo soy Juan Daniel Oviedo y quiero ser su vicepresidente”, declara el economista. Paloma Valencia concluyó: “Soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidente de Colombia. Súmate”.

El anterior video publicado por Juan Daniel Oviedo en redes sociales estuvo acompañado por un mensaje que invitó a reflexionar sobre la forma en que se construyen los consensos en el país. A través de su cuenta de X, Oviedo escribió: “Nos acostumbramos a pelear para ganar. Por eso, cuando alguien propone sumar, dudamos”.

El mensaje, difundido tras la publicación del video, resaltó la dificultad de cambiar dinámicas sociales marcadas por la confrontación. “No es rechazo. Es falta de costumbre”, expresó el exdirector del Dane, haciendo énfasis en la necesidad de transformar la mentalidad colectiva.

Oviedo subrayó que los verdaderos desafíos no siempre provienen del entorno, sino de la manera en que se afrontan las diferencias. “El primer obstáculo no está afuera, está en cómo pensamos”, señaló en su publicación, reiterando que el cambio debe partir de una autocrítica sincera.

El cierre del mensaje planteó una apuesta por escenarios de cooperación en vez de competencia. “Hoy apostamos por algo más difícil: ganar sin dividir. Sumar entre distintos”, concluyó Oviedo, invitando a la ciudadanía a buscar acuerdos y construir desde la diversidad.

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia apuestan por “sumar entre distintos” en su campaña presidencial - crédito Colprensa - @PalomaValenciaL/X / Montaje Infobae

Tras lo anterior, distintos usuarios en X expresaron opiniones ante los llamados a la conciliación política y “sumar entre distintos”. Uno escribió: “Duque tampoco peleaba y justamente por eso fue que le entregó el país al Petrismo, se pasó todo su gobierno dándole periodicazos a los asesinos que vos defendés (sic)”.

Otro usuario cuestionó los límites del consenso: “Sumar no puede ser excusa para diluir responsabilidades ni reciclar lo mismo de siempre. Colombia necesita claridad, firmeza y decisiones, no más ambigüedad disfrazada de consenso”.