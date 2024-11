Qué son las visas H2-B: colombianos podrán aplicar a 20.000 de las 64.000 que aprobó Estados Unidos para el 2025

Cómo aplicar a la visa H-2B - crédito Composición Infobae David Solar Silva / Migraciones / Embajada USA

En un intento por “abordar la necesidad de trabajadores temporales y reducir la migración irregular”, según la Oficina de Ciudadanía y Servicios de inmigración (Uscis), la adminsitración Biden amplió la cuota anual de visas tipo H-2B para trabajadores temporales, no agrícolas.

Este programa “permite que los empleadores o agentes de empleo estadounidenses que cumplen con ciertos requisitos reglamentarios específicos traigan extranjeros a los Estados Unidos para llenar temporalmente empleos no relacionados con la agricultura. Un empleador estadounidense, o un agente según se describe en los reglamentos, deben llenar el Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante, a nombre del trabajador prospecto”, precisó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

De las 64.716 visas autorizadas por el Congreso de los Estados Unidos, los colombianos podrán aplicar a 20.000. Y, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Trabajo (DOL), los trabajos temporales que más suelen ofertarse son en los sectores de hotelería y turismo, pisajimso y procesamiernto de mariscos.

Familiares podrían viajar junto al trabajador con la visa H-4B - crédito Freepik

Para aplicar a una de las visas H-2B, que permite a la familia (pareja e hijos) del trabajador mudarse a Estados Unidos con una visa H-4B (no apta para trabajar), el peticionario debe demostrar que:

No hay suficientes trabajadores estadounidenses que estén capacitados, dispuestos, disponibles y cualificados para realizar el trabajo temporal.

Emplear trabajadores H-2B no afectará adversamente los sueldos y las condiciones de trabajo de los trabajadores estadounidenses empleados en tareas similares.

La necesidad de servicios o trabajo de los trabajadores prospectos es temporal, sin importar si las funciones del trabajo puedan ser descritas como permanentes.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, explicó que “al maximizar el uso del programa de visas H-2B, el departamento está ayudando a garantizar que se satisfagan las necesidades laborales de las empresas estadounidenses, manteniendo los precios bajos para los consumidores, al tiempo que fortalece las protecciones de los trabajadores y disuade la migración irregular a los Estados Unidos”.

¿Visa de turismo? esta es la “excusa” que no debería utilizar, de querer conseguirla

Entre el 2012 y el 2022, un total de 10′542.012 colombianos realizaron viajes a Estados Unidos, todos ellos tras obtener una cita en la embajada estadounidense. Este proceso implica una entrevista determinante, y las agencias especializadas en preparar a los solicitantes para superar esta etapa lo saben bien.

Una de estas compañías, Miss Americana, se volvió tema de conversación recientemente cuando una de sus asesoras señaló: “Las visas que más se niegan son las de intención de viaje para Orlando, especialmente para Disney. Esto se debe a que no siempre el perfil del solicitante concuerda con su intención de viaje. Un hombre de 40 años, soltero, sin hijos, que quiere ir solo a Orlando, no es que no sea posible, pero levanta muchas sospechas porque el plan no se ajusta a su perfil”. Por esta razón, la asesora recomendó a sus clientes que elijan una intención de viaje acorde a su perfil, ya que “no siempre la mejor opción es decir Disney”.

La intención de viajar a Disney no siempre resulta creíble - crédito @missamericana.co / TikTok

Aunque el interés por Disney ha aumentado en años recientes gracias a influencers, plataformas de streaming y agencias de viaje, esta razón para solicitar la visa no es siempre bien recibida en la embajada. “La embajada sabe que todo el mundo ama a Disney, pero también ya no se cree el cuento de que todos piden la visa para ir a Disneylandia. No niegan la visa porque quieran ir a Disney, sino porque es la respuesta más obvia, la más fácil”, puntualizó la asesora.

La recomendación general de Miss Americana es encontrar una intención de viaje genuina y acorde al perfil de cada solicitante, lo que no implica que el interés por Disney sea inválido, sino que debe ser coherente con el perfil y posibilidades del viajero.

Los entrevistadores conocen los costos de un viaje a los Estados Unidos y lo que puede llegar a ganar en un año el solicitante - crédito @gusgrioficial / TikTok

En línea con esto, Brent Hanson, exconsul de Estados Unidos en Panamá, comentó: “Si alguien de verdad va a Disneylandia, está bien ponerlo en la solicitud. Pero si alguien que nunca ha viajado y no tiene medios económicos suficientes declara como primer destino uno de los lugares más caros del mundo, resulta poco creíble”. Hanson indicó que el perfil y los costos de viaje son elementos evaluados en la entrevista para confirmar que la intención sea realista: “Sabemos los costos de un viaje a Disney, especialmente para una familia de 3 a 5 personas. Resulta excesivo, incluso comparado con un salario anual promedio, y aunque creyéramos que alguien gaste todo su salario en ese viaje, sería irresponsable permitirlo”.

Además, la embajada busca ser responsable en la autorización de visas, ya que los turistas que lleguen deben ajustarse al perfil de quienes incentivan el turismo en Orlando de forma coherente.

En las redes, algunos colombianos han compartido sus experiencias en el proceso. Comentaron que, en algunos casos, lograron la visa con respuestas muy sencillas: “A mí me la aprobaron diciendo que iría a Orlando con una amiga que recién había sacado su visa. Teníamos 31 años”, dijo una usuaria. Otro añadió: “Yo solo mencioné que quería ir a pasear, sin nada específico, y luego de cinco minutos de entrevista, visa aprobada”.