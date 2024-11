Emiro Navarro es el segundo participante confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia’: así reaccionó Valentino a su derrota

El influencer costeño fue elegido para participar en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @emiro_navarro/Instagram

El joven creador de contenido digital de 22 años Emiro Navarro fue confirmado como el segundo participante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

La noticia fue anunciada durante la emisión de Noticias RCN el domingo 17 de noviembre, donde se reveló que Navarro obtuvo 70.11% de los votos del público, asegurando su lugar en el reality.

Navarro, oriundo de Magangué (Bolívar), pero que se considera barranquillero de corazón, se une a Melissa Gate, primera participante confirmada para esta nueva versión, que estará disponible en 2025.

Ambos fueron seleccionados por el voto del público, lo que refleja su popularidad en las redes sociales. Emiro, conocido por su contenido humorístico y de estilo de vida, celebró su ingreso al programa con una fiesta en Soledad, Atlántico, con una papayera acompañado de amigos, familiares y vecinos.

El joven influenciador, que se dedica completamente a las redes sociales, expresó su entusiasmo por participar en el reality y su deseo de encontrar el amor durante su estancia en la casa, donde será observado por cámaras las 24 horas del día. Emiro indicó que no le gusta las personas hipócritas y habló de su intención de mantener su espacio personal respetado durante la convivencia.

“Vengo soltera y dispuesta a encontrar el amor de mi vida. De pronto acá yo consiga al amor de mi vida, y si no consigo al amor de mi vida bueno mira tú un vacilón o algo por el estilo porque imagínate cuatro meses sin ‘chucuchucu’ (...) No soportaría a alguien mojigato, es que no me gusta la gente hipócrita, que no tenga claro lo que quiere lo que es. No estoy dispuesta a negociar mis productos, mis cosméticos, mi skin care mi amor ¡Mi espacio me lo respetan! Cuidadito me cogen la almohada, porque mi almohada es mía mi amor (...) Porque yo si no me voy a dejar de nadie. ¡Alístense que ya llegó el huracán costeño, mi amor! Tengo toda la alegría, la espontaneidad y la actitud para estar aquí, voy a traer alegría, swing a esta casa, mi amor. Ustedes me pidieron y aquí estoy”, expresó el creador de contenido en las entrevistas con el canal.

La competencia por ingresar a La casa de los famosos Colombia fue reñida, con otros aspirantes como Valentino Lázaro, que quedó en segundo lugar, seguido por Ovidio Asprilla, Ricardo Montoya, Julián Campos y Yesid Achicué. A pesar de no haber sido seleccionado, Lázaro felicitó a Navarro y compartió un video en TikTok junto a él, demostrando que no hay resentimientos entre los competidores.

“Felicidades a Emiro por su logro”, expresó Valentino y agregó en otro video: “Hoy no ganamos en La casa de los famosos, pero sí salimos a almorzar con mami”, afirmó mientras que conducía su lujoso carro. Además, en otro clip lanzó una indirecta a quienes lo critican: “Los animalitos se me acercan. Los niños quieren jugar conmigo y a la gente mayor le gusta contarme su vida. El resto puede opinar lo que quiera de mí″.

La victoria de Emiro generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde sus seguidores expresaron su entusiasmo y expectativas por su participación en el reality: “Yo nunca me lo vi pero me lo voy a ver solo por ti niña, te amo”; “Me lo veré solo por ti amiga💜”; “A darla toda ❤️ @emiro_navarro si lo crees lo creas ❤️”; “Esto se va a poner bueno 👏”; “El favorito de toda Colombia rompiéndola siempre 🔥🥳”; “Bien merecido papá 👏🔥”; “felicidades, disfruta este nuevo capítulo en tu vida 🙌”; “Ese el ganador 🔥”.

Mientras que ya se anunció el tercer grupo que competirá para ingresar a La casa de los famosos Colombia. Elizabeth Loaiza, Juliana Gómez, Margarita Reyes, Nanis Ochoa, Alejandra Pinzón y Yaya Muñoz son las seis aspirantes que compiten por el tercer lugar en el reality del Canal RCN.