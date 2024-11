Ana del Castillo, entre lágrimas, se refirió a su supuesta pelea con Omar Geles: “Él no quería morirse”

Ana del Castillo aclaró que nunca hubo una pelea ni disgustos con Omar Geles - crédito @lasaladelauraacuna - @omargeles/Instagram

Ana del Castillo, reconocida cantante de vallenato, desmintió los rumores sobre una supuesta pelea con el fallecido compositor Omar Geles, que fue su padrino musical y amigo cercano.

En una emotiva entrevista con Laura Acuña, en su programa La sala de Laura Acuña en Youtube, la artista rompió en llanto al recordar a Geles, que falleció el 21 de mayo de 2023 debido a un paro cardiaco.

La cantante afirmó que nunca hubo una pelea entre ellos, y que cualquier malentendido fue producto de distorsiones externas: “Él y yo nunca peleamos, nunca tuvimos un disgusto. Si distorsionaron una información fue de gente de su alrededor, pero entre él y yo no hubo una pelea, solo había abrazos, besos y un ‘mi comadre del alma’”.

La cantante destacó que nunca hubo una pelea con Omar Geles - crédito @lasaladelauraacuna/Instagram

Durante la entrevista, la artista expresó su profundo dolor por la pérdida del compositor, destacando su estrecha relación con la familia del acordeonero, especialmente con su hija menor, Isabella, de quien es madrina.

“Me volví comadre de la familia Geles por Maren García (...) Eso sí me ha dolido a mí. Esa niña no dimensiona la muerte, lo que pasó, pero es muy inteligente. Él dejó unos niños talentosos e inteligente”, aseguró Ana del Castillo.

Asimismo, destacó el papel de Maren García, viuda del compositor, en la vida de Omar: “Es la mujer más seria del planeta. Ella cuidaba de él y él de ella, se cuidaban mutuamente. Ella veía a Geles como el hombre más bello del planeta y le decía a Omar: ‘¿Esa mujer qué hace allá, tanto tiempo en el estudio?’ Yo la amo y ella me ama a mí. Ella no la está pasando muy bien en este momento, por eso le mando un beso enorme”.

La cantante también compartió detalles sobre su última conversación con Geles, revelando que le envió un mensaje de voz agradeciéndole por su apoyo en su carrera y pidiéndole perdón por cualquier malentendido.

“Yo hablé con él el día anterior, Dios sabe cómo hace sus cosas, le dejé una nota de voz de un minuto y cuarenta, en la que le dije que si él sentía que yo en algún momento había hecho algo, que me perdonara y le agradecí por todo lo que había hecho por mi carrera”.

Durante la entrevista, Ana del Castillo rompió en llanto al recordar a Omar Geles - crédito @lasaladelauraacuna/Instagram

Además, mencionó que hay cuatro canciones inéditas grabadas a dúo con Omar, las cuales planea lanzar anualmente, coordinando previamente con la viuda del compositor. “Él tenía muchos proyectos conmigo”, añadió en diálogo con la presentadora.

Ana del Castillo, que forma parte de la nueva ola del vallenato, también habló sobre los desafíos personales que ha enfrentado, incluyendo un accidente que la alejó de los escenarios y su lucha contra el alcoholismo. En la entrevista, confesó que ha cuestionado a Dios por las difíciles situaciones que ha vivido, especialmente por la muerte del acordeonero, que dejó un legado importante en la música vallenata.

“Una de las cosas que más me ha dolido este año es Omar, yo algunas veces si he preguntado a Dios por qué se lo llevó (...) El quería que todo el mundo lo amara. Él no quería morirse, te lo juro. Qué foto tan fuerte, Laura”, agregó la artista con lagrimas en sus ojos al recordad a su amigo y colega fallecido.

La cantante expresó su dolor por la pérdida de Omar Geles - crédito @lasaladelauraacuna/Instagram

Ante las declaraciones de la artista, miles de fanáticos de ella y del fallecido compositor dejaron miles de mensajes: “Don Omar Geles le dolió a toda Colombia 😢”; “A todos nos dolió y nos duele esa pérdida de Omar Geles, pero a Ana ufff, ella lo respetaba mucho”; “Cómo le a llorado Ana del castillo a Omar Geles, también la chama del coro de la gente de Omar Geles, Silves y Jeank ellos son las quisieron de corazón son muy agradecidos con el maestro 😢”; “Una perdida grande 😔”; “Me encanta Ana del Castillo😍”; “Dios la bendiga por su buen corazón y querer tanto al acordeonero Omar Geles”.